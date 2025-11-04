''Au frigo'', ce précieux joueur du Stade Toulousain absent pendant plusieurs semaines ?

Petit coup d’arrêt pour Théo Ntamack. Le troisième ligne toulousain a posté une photo à l’hôpital, le bras en écharpe, tout en gardant le sourire.

Jusqu'ici, rien ne semblait pouvoir stopper Théo Ntamack dans sa très belle progression... sauf peut-être une petite tuile. Très en vue depuis le début de saison avec le Stade Toulousain, le jeune frère de Romain a publié ce lundi une photo sur Instagram qui a rapidement fait réagir les supporters rouge et noir.

On y voit le troisième ligne de 23 ans, le bras en écharpe et la main droite bandée. En légende, deux mots simples : « Au frigo ». Il garde tout de même le sourire. De quoi supposer que cette blessure n'est pas sérieuse.

Un coup d’arrêt pour un joueur en pleine ascension

Depuis plusieurs semaines, le cadet de la fratrie Ntamack s’imposait peu à peu dans la rotation toulousaine. Un joueur discret devenu homme de confiance, il avait séduit par son activité et sa maturité.

Comme le racontait Virgile Lacombe via Rugbyrama, Théo avait « changé d’état d’esprit » cette saison, franchissant clairement un cap dans l’engagement et la régularité.

Cette blessure pourrait l’éloigner des terrains pour plusieurs semaines. Un moindre mal alors que le TOP 14 marque une pause avec les tests internationaux de novembre. L’occasion idéale pour souffler et revenir plus fort.

Une détermination intacte

Signé jusqu’en 2028 avec le Stade Toulousain, Théo Ntamack incarne la relève d’un pack toulousain toujours redoutable. Ce contretemps ne change rien à sa trajectoire : celle d’un joueur humble, combatif et terriblement attaché au maillot rouge et noir.

Et connaissant la mentalité de la maison Ntamack, nul doute qu’on reverra bientôt Théo sur le pré — sourire en coin, prêt à remettre quelques tampons bien sentis et à marquer des essais en puissance.