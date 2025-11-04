''Au frigo'', ce précieux joueur du Stade Toulousain absent pendant plusieurs semaines ?
TOP 14. Théo Ntamack freiné dans son élan : la tuile du début novembre. Crédit image : Screenshot CANAL+ Sport
Petit coup d’arrêt pour Théo Ntamack. Le troisième ligne toulousain a posté une photo à l’hôpital, le bras en écharpe, tout en gardant le sourire.

Jusqu'ici, rien ne semblait pouvoir stopper Théo Ntamack dans sa très belle progression... sauf peut-être une petite tuile. Très en vue depuis le début de saison avec le Stade Toulousain, le jeune frère de Romain a publié ce lundi une photo sur Instagram qui a rapidement fait réagir les supporters rouge et noir.

On y voit le troisième ligne de 23 ans, le bras en écharpe et la main droite bandée. En légende, deux mots simples : « Au frigo ». Il garde tout de même le sourire. De quoi supposer que cette blessure n'est pas sérieuse.

Crédit image : Instragram

Un coup d’arrêt pour un joueur en pleine ascension

Depuis plusieurs semaines, le cadet de la fratrie Ntamack s’imposait peu à peu dans la rotation toulousaine. Un joueur discret devenu homme de confiance, il avait séduit par son activité et sa maturité.

Comme le racontait Virgile Lacombe via Rugbyrama, Théo avait « changé d’état d’esprit » cette saison, franchissant clairement un cap dans l’engagement et la régularité.

Cette blessure pourrait l’éloigner des terrains pour plusieurs semaines. Un moindre mal alors que le TOP 14 marque une pause avec les tests internationaux de novembre. L’occasion idéale pour souffler et revenir plus fort.

Une détermination intacte

Signé jusqu’en 2028 avec le Stade Toulousain, Théo Ntamack incarne la relève d’un pack toulousain toujours redoutable. Ce contretemps ne change rien à sa trajectoire : celle d’un joueur humble, combatif et terriblement attaché au maillot rouge et noir.

Et connaissant la mentalité de la maison Ntamack, nul doute qu’on reverra bientôt Théo sur le pré — sourire en coin, prêt à remettre quelques tampons bien sentis et à marquer des essais en puissance.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
  • AKA
    80783 points
  • il y a 18 minutes

Bon, il y a MCF, c’est ça le Stade…

  • il y a 18 minutes

Derniers articles

 News
Top 14. XV de France, 3 finales en 3 ans, l'USAP annonce son nouveau staff pour redresser la barre
News
100% en défense, 80 minutes de jeu, Charles Ollivon fait le plein avant de retrouver les Bleus
News
TOP14. Tuilagi opéré, Segonds et Fischer blessés : Bayonne a perdu gros face à Montauban
News
133 matchs : Le pourcentage ahurissant de victoires d’Antoine Dupont avec le Stade Toulousain
News
Bluff ou non d’O’Gara, que risque La Rochelle s’il y a forfait contre Toulon ?
News
''J’avais besoin d’un petit peu d’amour'' : écarté face aux Springboks, Greg Alldritt à coeur ouvert sur sa situation 
News
RUGBY. Un pilier à 57 sélections dans le viseur de plusieurs clubs de Top 14, dont l’UBB
News
Vous les avez loupés ? Jack Willis et les minots du Stade Toulousain MONSTRUEUX contre le Stade Français Paris
Vidéos
RÉSUMÉ VIDÉO. TOP 14. Le Stade Toulousain remporte le Classique, mais le Stade Français Paris fait forte impression
News
O’Gara mise sur un XV équilibré : puissance, vitesse et jeunesse face au Racing 92 en TOP 14