''Au frigo'', ce précieux joueur du Stade Toulousain absent pendant plusieurs semaines ?

Jusqu'ici, rien ne semblait pouvoir stopper Théo Ntamack dans sa très belle progression... sauf peut-être une petite tuile. Très en vue depuis le début de saison avec le Stade Toulousain, le jeune frère de Romain a publié ce lundi une photo sur Instagram qui a rapidement fait réagir les supporters rouge et noir.
On y voit le troisième ligne de 23 ans, le bras en écharpe et la main droite bandée. En légende, deux mots simples : « Au frigo ». Il garde tout de même le sourire. De quoi supposer que cette blessure n'est pas sérieuse.
Un coup d’arrêt pour un joueur en pleine ascension
Depuis plusieurs semaines, le cadet de la fratrie Ntamack s’imposait peu à peu dans la rotation toulousaine. Un joueur discret devenu homme de confiance, il avait séduit par son activité et sa maturité.
Comme le racontait Virgile Lacombe via Rugbyrama, Théo avait « changé d’état d’esprit » cette saison, franchissant clairement un cap dans l’engagement et la régularité.
Cette blessure pourrait l’éloigner des terrains pour plusieurs semaines. Un moindre mal alors que le TOP 14 marque une pause avec les tests internationaux de novembre. L’occasion idéale pour souffler et revenir plus fort.
Une détermination intacte
Signé jusqu’en 2028 avec le Stade Toulousain, Théo Ntamack incarne la relève d’un pack toulousain toujours redoutable. Ce contretemps ne change rien à sa trajectoire : celle d’un joueur humble, combatif et terriblement attaché au maillot rouge et noir.
Et connaissant la mentalité de la maison Ntamack, nul doute qu’on reverra bientôt Théo sur le pré — sourire en coin, prêt à remettre quelques tampons bien sentis et à marquer des essais en puissance.
Bon, il y a MCF, c’est ça le Stade…
Jacques-Tati-en-EDF
Mais il a quoi ??
AKA
Oui, il a quoi???
Pianto
c'est un joueur atypique, je trouve.
Contrairement à la plupart des 3èmes lignes, il n'est pas sur le combo puissance/activité mais plutôt sur vitesse/technique. Je suis curieux de voir comment il va évoluer et trouver sa place. Roumat est peut-être un bon exemple à suivre pour lui.
pascalbulroland
Il a été formé au centre à ses débuts, c'est un 3eme ligne reconverti...
D'après ce que j'ai lu de lui, à l'entraînement ,il était un peu trop en dilettante , il a travaillé plus sérieusement cette année, mais surtout dans la constance de l'effort...
Sur plusieurs matchs, je trouve qu'il fait 40mn monstrueuses pour après disparaître des écrans en seconde période, d'où son pb de constance dans l'effort.
Jacques-Tati-en-EDF
Je trouve aussi. Il est quand même assez puissant mais c'est effectivement pas Nathan Hugues !!
Par contre 3ème ligne atypique car il cherche souvent les intervalles grâce à sa vitesse. Il ressemble un peu à Simmons d'il y a quelques années.
pascalbulroland
Ce garçon n'est vraiment pas épargné par les blessures...
GoST31
Bien et on peut savoir la nature de la blessure