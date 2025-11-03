Bluff ou non d’O’Gara, que risque La Rochelle s’il y a forfait contre Toulon ?

Après la victoire contre le Racing 92, le manager de La Rochelle Ronan O'Gara a menacé de déclarer forfait avec son équipe, pour le match à Toulon.

“Tu bluffes Martoni ! Pas sûr.” Pour la clôture de la neuvième journée de Top 14, ce 2 novembre, La Rochelle s’est offert une victoire bonifiée contre le Racing 92 (33-6), au stade Marcel-Deflandre. Cependant, ce n’est pas tant cette affiche dominicale qui a retenu l’attention après la rencontre, mais bien une énième déclaration surprenante de Ronan O'Gara.

La Rochelle menace

Après la victoire des siens, le technicien irlandais s’est présenté devant la presse pour parler du match. Il en a aussi profité pour glisser quelques mots au sujet de la rencontre entre le Stade Rochelais et le RC Toulon. Cette confrontation, comptant pour la troisième journée de Top 14, a été reportée à cause des violentes intempéries observées dans le Var en septembre.

Sur décision de la Ligue Nationale de Rugby, elle devrait se jouer ce samedi 8 novembre, à 16h30, au stade Félix-Mayol. Toutefois, Ronan O'Gara ne semble pas être ravi de cette décision et menace de ne pas faire le voyage, alors que ses joueurs devaient avoir des congés. Selon des propos rapportés par L’Équipe, il s’est exprimé ainsi :

On devait avoir quinze jours de vacances. Est-ce qu'on prend dès vacances demain ? Je vais demander à mon vestiaire de répondre. Je ne sais pas pourquoi on doit y aller. Ce n'est pas égal. On va voir si on va à Toulon. Surtout à Mayol, c'est difficile. On peut juste accepter la défaite et prendre deux semaines de vacances.”

Quelle sanction pour un forfait ?

“C'est une catastrophe, on doit aller à Toulon, c'est nous qui sommes punis, car il n'y avait pas de terrain le lendemain du jour où le match a été reporté”, pointe du doigt l’Irlandais. Ainsi, le manager des Maritimes menace de déclarer forfait pour la rencontre de ce week-end. Si son équipe ne se rend pas dans le Var, que risque le Stade Rochelais ?

Selon le Règlement Général de la LNR, une équipe qui déclare un forfait simple avant le coup d’envoi est logiquement sanctionnée d’une défaite, sur le score de 25 à 0. Elle perd également deux points au classement général. De plus, une sanction financière s’ajoute à cette décision, avec une amende allant de 5 000 € à 30 000 €. L’équipe présente obtient, elle, les cinq points d’un succès bonifié.

Quand les journalistes ont demandé explicitement à Ronan O'Gara, ce dernier a répondu : “C'est une option. Pourquoi doit-on se déplacer encore une fois à Toulon ? Le programme est chargé.” Néanmoins, cette option pourrait mettre le Stade Rochelais en grande difficulté sportive, face à un concurrent direct à la phase finale.

En cas de victoire sur tapis vert, le RC Toulon rejoindrait le Stade Toulousain, en tête du classement de Top 14. La Rochelle, actuellement sixième, quitterait alors les places qualificatives pour la phase finale. Ainsi, la balance paraît fortement déséquilibrée et à la défaveur des visiteurs. Avec cette prise de parole, Ronan O'Gara s’essaye peut-être à l’absurde. Il reste désormais à voir si cela se concrétise.

