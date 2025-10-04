TRANSFERT. TOP 14. Tout le monde parle de Serin, mais c’est lui que Toulon va verrouiller
Le RCT assure ses arrières : Ben White devrait prolonger pour 2 saisons. Une décision forte, pendant que l’avenir de Serin reste en suspens. Crédit image : Screenshot Youtube TOP 14
Prolongation en vue pour Ben White ! L’Écossais reste sur la Rade pendant que le flou plane encore autour de l’avenir de Baptiste Serin.

Pendant que les discussions autour de Baptiste Serin se poursuivent, Toulon sécurise l’avenir de Ben White. Le demi de mêlée international écossais (29 sélections), arrivé sur la Rade en 2023, aurait trouvé un accord avec le RCT pour prolonger son aventure.TOP 14. ''Il faut juste qu’il soit connecté à l’équipe'' : le secret de Mignoni pour tirer le meilleur de son poulain SerinTOP 14. ''Il faut juste qu’il soit connecté à l’équipe'' : le secret de Mignoni pour tirer le meilleur de son poulain Serin

Selon L'Équipe, un contrat de deux ans est sur la table, preuve de la confiance accordée au joueur par le staff rouge et noir.

Un joueur vite devenu indispensable

Formé à Leicester, révélé chez les London Irish, White s’est très vite adapté au Top 14. Avec sa vista, son sens du rythme et son jeu au pied chirurgical, il s’est imposé comme un élément important du système de Pierre Mignoni. Un profil complémentaire à celui de Serin, capable d’accélérer ou de contrôler selon les temps faibles ou forts.

Un été chez les Lions, un retour sur la pointe des crampons

L’été dernier, White a connu un moment fort de sa carrière avec une première participation à la tournée des Lions britanniques et irlandais en Australie.TRANSFERT. Et si Baptiste Serin partait ? Le RCT (aussi) sur la piste d’un numéro 9 All BlackTRANSFERT. Et si Baptiste Serin partait ? Le RCT (aussi) sur la piste d’un numéro 9 All Black

Une expérience prestigieuse, qui en dit long sur la progression du bonhomme. De retour à Toulon, il a retrouvé le Top 14 lors du revers à Bayonne (35-32) en lançant sa saison. Il sera remplaçant ce samedi à Mayol contre Pau.

Serin et White, duo prolongé ?

En prolongeant White, Toulon se donne le luxe de la stabilité à un poste-clé. Et si Serin venait à rester, le RCT pourrait compter sur une charnière doublement internationale et expérimentée. De quoi envisager l’avenir avec ambition.TOP 14. ''On est trop loin d'une décision pour le moment'' : Baptiste Serin et le RCT discutent pour une prolongationTOP 14. ''On est trop loin d'une décision pour le moment'' : Baptiste Serin et le RCT discutent pour une prolongationLe mercato toulonnais continue de s’activer… mais certains dossiers sont déjà bien verrouillés. Selon L'Equipe, Serin pourrait lui aussi prolonger dès la semaine prochaine. 

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
TOP 14. ''Retrouver un peu plus d’humilité'', Bru refuse le catastrophisme, mais pointe les vraies lacunes
Transferts
TRANSFERT. 64 sélections, 87 essais... un ailier international convoité en TOP 14 ainsi qu'en PRO D2
Transferts
Tom va-t-il rejoindre son frère en TOP 14 ? Un possible transfert qui agite l'Angleterre
News
TOP 14. 3 joueurs du RCT, dont Ollivon, de retour dans la compo pour défier Pau, orphelin de Maddocks
News
TOP 14. UBB : la compo pour recevoir Lyon, avec Uberti mais toujours pas de retour pour Buros
News
TOP 14. 1 seul essai au compteur : ce Toulousain a connu un passage à vide frustrant : ''j'ai pris mon mal en patience''
News
TOP 14. ''Plus possible'', l’avertissement frontal de Christophe Urios avant la venue de Montauban
News
Montpellier – La Rochelle : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre l’ouverture de la 5e journée de TOP 14 ?
News
TOP14. ''On assume clairement de vouloir faire partie des meilleurs'', comment Pau construit patiemment son retour au sommet
News
TOP 14. RCT. 9 mois plus tard, Ollivon signe un retour très attendu : ''il est frais, il est en forme''
News
''Une chasse à la sorcière problématique et ridicule'', Dupont dégaine contre le salary-cap, la LNR contre-rucke