TRANSFERT. TOP 14. Tout le monde parle de Serin, mais c’est lui que Toulon va verrouiller

Prolongation en vue pour Ben White ! L’Écossais reste sur la Rade pendant que le flou plane encore autour de l’avenir de Baptiste Serin.

Pendant que les discussions autour de Baptiste Serin se poursuivent, Toulon sécurise l’avenir de Ben White. Le demi de mêlée international écossais (29 sélections), arrivé sur la Rade en 2023, aurait trouvé un accord avec le RCT pour prolonger son aventure. TOP 14. ''Il faut juste qu’il soit connecté à l’équipe'' : le secret de Mignoni pour tirer le meilleur de son poulain Serin

Selon L'Équipe, un contrat de deux ans est sur la table, preuve de la confiance accordée au joueur par le staff rouge et noir.

Un joueur vite devenu indispensable

Formé à Leicester, révélé chez les London Irish, White s’est très vite adapté au Top 14. Avec sa vista, son sens du rythme et son jeu au pied chirurgical, il s’est imposé comme un élément important du système de Pierre Mignoni. Un profil complémentaire à celui de Serin, capable d’accélérer ou de contrôler selon les temps faibles ou forts.

Un été chez les Lions, un retour sur la pointe des crampons

L’été dernier, White a connu un moment fort de sa carrière avec une première participation à la tournée des Lions britanniques et irlandais en Australie. TRANSFERT. Et si Baptiste Serin partait ? Le RCT (aussi) sur la piste d’un numéro 9 All Black

Une expérience prestigieuse, qui en dit long sur la progression du bonhomme. De retour à Toulon, il a retrouvé le Top 14 lors du revers à Bayonne (35-32) en lançant sa saison. Il sera remplaçant ce samedi à Mayol contre Pau.

Serin et White, duo prolongé ?

En prolongeant White, Toulon se donne le luxe de la stabilité à un poste-clé. Et si Serin venait à rester, le RCT pourrait compter sur une charnière doublement internationale et expérimentée. De quoi envisager l’avenir avec ambition. TOP 14. ''On est trop loin d'une décision pour le moment'' : Baptiste Serin et le RCT discutent pour une prolongationLe mercato toulonnais continue de s’activer… mais certains dossiers sont déjà bien verrouillés. Selon L'Equipe, Serin pourrait lui aussi prolonger dès la semaine prochaine.