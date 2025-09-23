TOP 14. RCT – La Rochelle : le report qui tombe au pire moment pour tout le monde ?

Il fallait bien le recaser… Le report du match Toulon – La Rochelle trouve enfin sa date : ce sera le 8 novembre. Mais cette programmation soulève des questions.

Une date pas si anodine

Le RCT et le Stade Rochelais savent enfin quand ils pourront en découdre. Initialement prévue lors de la 3ᵉ journée de Top 14, la rencontre entre Toulon et La Rochelle, reportée à cause des violentes intempéries dans le Var, a été reprogrammée. Top 14. Un cadre de retour au Stade Toulousain pour redresser la barre

Ce choc aura lieu le samedi 8 novembre à 16h30, au Stade Mayol, et sera diffusé en direct sur Canal+. Le 8 novembre, c’est aussi le jour du match du XV de France face aux Springboks, dans le cadre de la tournée d’automne.

Le match reporté RCT - Rugby Club Toulonnais - Stade Rochelais de la 3ᵉ journée de TOP 14 aura lieu le Samedi 8 Novembre à 16h30 et sera à suivre sur Canal+ pic.twitter.com/s8zYC7N7tX — TOP 14 Rugby (@top14rugby) September 22, 2025

Une double dose de rugby, certes, mais qui pourrait compliquer la tâche supporters. Certains y voient une opportunité de binge-rugby, d’autres une gêne pour suivre pleinement les deux affiches sur place.

Des compositions impactées

Ce duel, même reprogrammé, reste un gros morceau. Mais cette reprogrammation va avoir une grosse incidence sur les deux compositions. En effet, plusieurs joueurs pourraient manquer à l'appel.

On pense ici aux internationaux comme Grégory Alldritt, Nolann Le Garrec et Paul Boudehent côté rochelais. Sans oublier Wardi, Jegou et potentiellement Hastoy ainsi que Pierre Bourgarit, avec l'absence de Mauvaka.

Concernant le RCT, on sait que Villière est out pour plusieurs semaines. Ollivon postule en TOP 14 mais pourrait manquer de rythme pour les Bleus. Tandis que Jaminet n'a plus joué depuis l'été dernier.

Mais des éléments comme Abadie, Tuifua, Dréan, Frisch postulent pour la tournée. Sans oublier Serin puisque Dupont ne sera pas là tandis que Lucu est pour le moment blessé. VIDEO. TOP 14. 36,9km/h ! Louis Bielle-Biarrey flashé excès de vitesse en plein centre de BordeauxCe report, imposé, ne fait donc pas vraiment les affaires des deux équipes. Var Matin précisant que "les coéquipiers de David Ribbans auraient pu bénéficier d’une semaine de vacances, il n’en sera rien." Les organismes vont donc être mis à rude épreuve jusqu'à la mi-novembre.