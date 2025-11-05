7 joueurs dans l’incertitude, Tambwe vers la sortie : Montpellier face à un casse-tête
Tambwe out, 7 joueurs incertains, une jeunesse verrouillée : Montpellier fait le ménage pour mieux se reconstruire. Crédit image : Screenshot CANAL+ Sport
Forletta, Darmon, Miotti… Leur avenir est incertain. Le MHR doit faire des choix cruciaux pour respecter le salary cap. Une page pourrait bien se tourner chez les Cistes.

Le MHR est à la croisée des chemins. Après des exercices galères et une lutte pour le maintien qui a laissé des traces, les dirigeants montpelliérains doivent trancher dans le vif pour dessiner les contours de l’effectif pour les saisons à venir.

Et à l’heure de rester dans les clous du salary cap, certains visages bien connus du GGL Stadium pourraient ne pas faire partie de la suite de l’aventure.

Des joueurs dans l'inconnu

Selon le Midi Libre, sept joueurs n’ont toujours pas été fixés sur leur avenir : Enzo Forletta, Thomas Darmon, Marco Tauleigne, Auguste Cadot, Thomas Vincent, Domingo Miotti et Justo Piccardo

Ce dernier intéresse d'ailleurs plusieurs autres formations du championnat. Et ce, alors qu'il vient de jouer ses premiers matchs avec Montpellier. Son avenir pourrait donc être rapidement scellé.TRANSFERT. 1,80 m pour 110 kilos, la version argentine de Ma’a Nonu affole (déjà) les écuries du Top 14TRANSFERT. 1,80 m pour 110 kilos, la version argentine de Ma’a Nonu affole (déjà) les écuries du Top 14 Un flou qui inquiète autant qu’il interroge. Ces garçons, pour la plupart utilisés cette saison, attendent une réponse claire. Mais avec un budget sous surveillance, chaque décision compte.

Tambwe, clap de fin ?

Le cas de Madosh Tambwe semble plus tranché. L’ailier congolais, pourtant spectaculaire par séquences, ne devrait pas être prolongé. Une information qui en dit long sur la nouvelle politique du club : réduire la voilure, faire confiance aux jeunes et serrer les boulons. L'explosion de Maël Moustin et le retour en forme de Gabriel Ngandebe n’y sont sans doute pas étrangers.Encore un 'ovni' chez les Bleus ? Maël Moustin a du talent, du potentiel et surtout ''une carte à jouer''Encore un 'ovni' chez les Bleus ? Maël Moustin a du talent, du potentiel et surtout ''une carte à jouer''

Le salary cap comme juge de paix

D’ailleurs, le MHR n’a pas chômé pour sécuriser ses jeunes talents : Lenni Nouchi, Baptiste Erdocio, Maël Moustin, Gabriel Ngandebe, Mohamed Haouas, Luka Japaridze et Jordan Uelese ont été prolongés. Un signal fort. On veut bâtir un groupe solide pour jouer les premiers rôles.

Dans les travées du GGL, on sait qu'il va falloir faire des choix forts, c’est une question d’équilibre et de cohérence sportive et économique. Le ton est donné. Les supporters, eux, espèrent des décisions justes. Car au-delà des contrats, c’est l’identité du MHR qui est en jeu.

