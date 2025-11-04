TRANSFERT. 1,80 m pour 110 kilos, la version argentine de Ma’a Nonu affole (déjà) les écuries du Top 14

1,80 m pour 110 kilos : voilà la bestiole qui affole le marché des transferts. Mais il faudra patienter jusqu’à la fin de l’année pour le voir quitter le MHR.

Personne ne l’avait vu venir. Alors qu’on parle des Paul Costes, Dimitri Delibes, Tommaso Menoncello et autres, un nouveau candidat rejoint la valse des centres du Top 14 : le Montpelliérain Justo Piccardo.

Fraîchement convoqué avec les Pumas, celui qui est arrivé sur la pointe des pieds cette saison du côté du MHR prend de la place. Trois rencontres de Top 14 disputées, pour deux titularisations et un essai, auront suffi à faire chavirer les têtes des grosses écuries de l’élite française. Selon Rugbyrama, plusieurs clubs seraient venus aux renseignements.

Justo Piccardo, en fin de contrat a l'issue de la saison

Alors qu’il vient d’arriver du côté de Montpellier, après avoir participé au Rugby Championship avec l’Argentine, Justo Piccardo a rapidement remis les mains dans le cambouis. Deux semaines après, il était de retour sur les terrains de Top 14 pour disputer son premier match avec le MHR face à Lyon.

Titularisé au centre de l’attaque, l’Argentin a disputé une grosse heure de jeu avant de céder sa place à Arthur Vincent dans les dix dernières minutes de la rencontre. Baptême du feu réussi puisqu’il parvient même à marquer un essai, face au duo d’expérimentés Lyonnais Regard-Parisien.

ʙɪᴇɴᴠᴇɴᴜᴇ ᴊᴜsᴛᴏ 🔵⚪



Le Montpellier Hérault Rugby est heureux d’annoncer l’arrivée du centre argentin Justo Piccardo. Il rejoint le club après avoir disputé le Rugby Championship avec les Pumas.



👏 pic.twitter.com/Dglvhp2Ked — Montpellier Rugby (@MHR_officiel) October 9, 2025

Pau très chaud, Toulon et Castres à l'affut

Comme annoncé par nos confrères de Rugbyrama, la Section Paloise, ayant acté le départ d’Oliver Klemenzack pour la fin de saison, suit avec beaucoup d’attention ce dossier pour l’année prochaine. Après la prolongation de contrat d’Emilien Gailleton, l’éclosion de Fabien Brau-Boirie, ou encore la présence de Nathan Decron et Tumua Manu sous contrat jusqu’en 2027 avec Pau, les dirigeants palois semblent regarder loin dans le futur.

Mais ils ne sont pas les seuls sur ce dossier : Toulon et Castres sont également attentifs, en quête de renouveler leurs effectifs. Dans le Var notamment, c’est une mission qui devient urgente.

Après l’échec dans le dossier Menoncello, les dirigeants varois ont réussi à sortir la légende Ma’a Nonu de sa retraite. Le All Blacks rend de précieux services à cette écurie, aux côtés d’un autre vétéran du championnat, Jérémy Sinzelle. Les deux raccrocheront les crampons à la fin de l’année, même si nous ne sommes pas à l’abri d’un nouveau rebondissement : Toulon doit recruter, et vite.