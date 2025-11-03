Top 14. XV de France, 3 finales en 3 ans, l'USAP annonce son nouveau staff pour redresser la barre
Laurent Labit est nommé manager de l'USAP et le staff se complète avec deux autres pointures.
Top 14
  • 9 Matchs joués
  • 0 Victoires
  • 14 Classement
  • 142 Points marqués
  • 271 Points encaissés
Depuis le départ de Franck Azéma à la tête de Perpignan, de nouveaux noms ont circulé en Catalogne. L'USAP vient d'officialiser un trio inédit pour se sauver.

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les supporters de Perpignan : le club vient de communiquer son nouveau staff. Si c'est le nom de Laurent Labit qui revenait sans arrêt, c’est désormais officialisé par le club, l’ancien technicien du Stade Français prendra le rôle de manager pour la saison en cours.

Nicolas Mas et Mathieu Cidre épaulés par deux pointures

Fort d’une grande expérience dans l’élite, avec deux titres de champion de France de Top 14 avec Castres (2018) et le Racing 92 (2016), Laurent Labit faisait également partie du staff qui a mené le XV de France jusqu’au titre de vainqueur du Tournoi des Six Nations en 2022. Un CV de grande classe, et qui n’arrive pas seul.

RUGBY. Ces 5 choses à retenir du Tournoi des Six Nations 2022RUGBY. Ces 5 choses à retenir du Tournoi des Six Nations 2022

Si la nomination de Laurent Labit du côté de Perpignan est déjà gage d’ambitions retrouvées, la direction du club catalan fait également confiance à deux nouveaux entraîneurs. Joe Worsley est nommé entraîneur de la défense. L’ancien Briviste, passé par Bordeaux, Castres et la sélection géorgienne, aura fort à faire : Perpignan a encaissé cette saison.

Pour l’attaque, le choix s’est porté sur l’expérimenté Nicolas Nadau, qui arrive en provenance de Grenoble. Il est l’un des acteurs qui mènent les Grenoblois dans la course à la phase finale depuis plusieurs saisons. Sous ses ordres, le FCG termine même premier du championnat.

« Je ne pouvais pas rester inactif face à cette situation »


Dans son communiqué de presse, le président de l’USAP, François Rivère, a tenu à clarifier la situation. En nommant ces nouvelles têtes d’affiche, il espère bien maintenir le club dans l’élite.

" Chers amis supporters et partenaires de l'USAP, Ces dernières semaines ont été particulièrement compliquées pour notre club, et je ne pouvais pas rester inactif face à cette situation. C'est la raison pour laquelle la mise en retrait de Franck Azema, après la défaite à Montauban a été actée.
Décision très difficile et douloureuse car vous savez les relations que le Club et moi-même avions tissées avec son manager [...] le Conseil d'Administration a décidé sur ma proposition de proposer à Laurent Labit, Nicolas Nadau et Joe Worsley, de renforcer notre staff sportif aux côtés de Mathieu Cidre, Nicolas Mas et Jacques Louis Potgieter. [...] Ce renforcement du staff sera complété dans les prochains jours par l'arrivée d'un ou deux joueurs supplémentaires pour pallier les blessures actuelles. Apportons tout notre soutien au staff de l'USAP, et à ses joueurs , pour réussir notre maintien et notre saison en Top 14. Visca Usap "
François Rivière président de l'USAP

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
Bluff ou non d’O’Gara, que risque La Rochelle s’il y a forfait contre Toulon ?
News
''J’avais besoin d’un petit peu d’amour'' : écarté face aux Springboks, Greg Alldritt à coeur ouvert sur sa situation 
News
RUGBY. Un pilier à 57 sélections dans le viseur de plusieurs clubs de Top 14, dont l’UBB
News
Vous les avez loupés ? Jack Willis et les minots du Stade Toulousain MONSTRUEUX contre le Stade Français Paris
Vidéos
RÉSUMÉ VIDÉO. TOP 14. Le Stade Toulousain remporte le Classique, mais le Stade Français Paris fait forte impression
News
O’Gara mise sur un XV équilibré : puissance, vitesse et jeunesse face au Racing 92 en TOP 14
Vidéos
VIDEO. Mathis Ferté fait l’unanimité au RCT : Dumortier déposé, Wainiqolo impuissant, le jeune crack frappe encore
News
Serin et le RCT assomment le LOU, les supporters toulonnais s'en délectent
News
83 points, du panache et des sourires : Louis Carbonel croit-il encore aux Bleus ?
News
Votre match de Rugby La Rochelle/Racing 92 à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Transferts
570 points, 77 matchs de TOP 14, cet ouvreur expérimenté va-t-il débarquer à Clermont ?