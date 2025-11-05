Connaissez-vous bien les Bleus ? Trouvez dans quel club ont débuté les 23 joueurs qui vont défier l’Afrique du Sud
Antho Jelonch est formé à Vic-Fezensac, dans le Gers. Screenshot : France 2
Saurez-vous retrouver les clubs formateurs des 23 Bleus qui devraient être sur la feuille de match samedi soir ? À J-3 du coup d’envoi, c’est le moment de vous exercer…

Ce samedi soir, le XV de France accueille donc les champions du monde sud-africains au Stade de France. Une rencontre au sommet qui revêt une importance particulière pour les Bleus, suite à l’historique entre les 2 équipes.

Pour l’occasion, les Tricolores arboreront d’ailleurs leur nouvelle tunique, conçue par Adidas. Un maillot quelque peu old school qui garde une habitude de ces dernières années : tous les clubs de l’Hexagone écrit dans les numéros floqués dans le dos.

Un coq rouge, un col chargé d’histoire : le maillot 2025/2026 du XV de France célèbre l’Ovalie à la françaiseUn coq rouge, un col chargé d’histoire : le maillot 2025/2026 du XV de France célèbre l’Ovalie à la françaiseAvec, pour chaque joueur du XV de France, son club formateur inscrit en-dessous de son numéro, avec par exemple, "Stade Toulousain" pour Romain Ntamack, qui a naturellement débuté dans le club où jouait son père lorsqu’il était enfant. Avant d’y faire toutes ses classes et sa carrière, jusqu’ici…

Voilà pour l’exemple. Mais saurez-vous retrouver les clubs formateurs des 22 autres Bleus qui devraient être sur la feuille de match samedi soir ? À J-3 du coup d’envoi, c’est le moment de vous exercer…

Ils ont débuté en Nouvelle-Aquitaine

Erdocio - Jon Echegaray fut aussi formé dans ce club basque (Bidart)                                                                      

Lucu - Avec son compère Charles Ollivon, ils ont touché leurs premiers ballons dans ce petit club des terres, proche de St-Jean-de-Luz   (St-Pée-sur-Nivelle)

Depoortère - Club de la région bordelaise qui évolue en Fédérale 2  (Lormont)

Auradou - Un club amateur qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières saisons, du côté du Périgord. (Sarlat)

Jegou - Son club actuel  (Stade Rochelais)

Ils ont débuté en Occitanie

AMATEUR. Castelnau-Magnoac : le club d'Antoine Dupont qui enchaîne les montées comme on change de chemiseAMATEUR. Castelnau-Magnoac : le club d'Antoine Dupont qui enchaîne les montées comme on change de chemise

Marchand - Petit club niché à la frontière entre la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées    (Montréjeau)

Jelonch - Village du Gers célèbre pour ses fêtes    (Vic-Fezensac)

Ntamack    (Stade Toulousain)

TOP 14. Gers, Hautes-Pyrénées, Tarn… Quel département abonde le plus le Stade Toulousain ?TOP 14. Gers, Hautes-Pyrénées, Tarn… Quel département abonde le plus le Stade Toulousain ?

Barassi - Club historique du rugby français, actuel leader de la Nationale 1   (Narbonne)

Ramos - Club du Tarn, cador de sa poule en Fédérale 1    (Mazamet)

Aldegheri - Le nouvel appelé Ugo Seunes jouait dans ce club en Nationale jusqu’à son dépôt de bilan   (Blagnac)

Ils ont débuté en PACA

J-B Gros - petite ville du Vaucluse    (Tarascon)

Fickou - Un club du Var qui évolue en rouge et bleu   (US Seynoise)

Ils ont débuté en AURA

Montagne - Il y a fait ses débuts en ProD2      (FC Grenoble)

Bielle-Biarrey - Bon club formateur du bassin grenoblois   (Seyssins)

Damian Penaud - Dernier club de son père Alain   (Lyon, puis Brive et Malemort)

Cramont - Club niché proche de la frontière Suisse     (Annemasse)

Taofifenua - Premier club de Vincent Clerc également     (Echirolles)

Ils ont débuté en région parisienne

Guillard - petit club du 78    (Maurepas)

Ils ont débuté en Bretagne

Le Garrec - Son père est encore dans le staff de ce club   (Vannes)

Ils ont débuté en Pays de la Loire

Boudehent - Club du Maine-et-Loire    (Angers)

Ils ont débuté à l’étranger

Flament (Waterloo, Belgique)

Meafou (Brothers Old School, Australie)

Dans un autre article plus récemment vous indiquiez que Cramont était parti à 2 ans dans le sud-ouest après être né à Annemasse.
On ne commence pas le rugby à 2 ans, donc un des deux articles est faux.

https://www.lerugbynistere.fr/news/le-saviez-vous-cramont-a-deja-joue-pour-un-autre-pays-avant-le-xv-de-france-2610251651.php

  • il y a 1 heure

