Vos matchs de rugby France/Afrique du Sud et Toulon/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaine ?
Gros week-end de rugby à nouveau pour les adorateurs de la balle ovale. Image d'illustration
Du jeudi au samedi, le Top 14, la Pro D2 et les Bleus s’enchaînent avec des affiches bouillantes. Voici le programme complet pour ne rien rater depuis ton canapé.

Cette fois encore, les amateurs de balle ovale peuvent se tenir prêts devant leurs téléviseurs. Au programme : le XV de France, la 10e journée de Pro D2 et le match en retard entre Toulon et La Rochelle. Bref, encore du rugby en direct depuis votre canapé, de jeudi 6 à samedi 8 novembre.

Le XV de France face aux champions du monde

C’est l’événement du week-end : la sélection française défiera l’Afrique du Sud au Stade de France samedi 8 novembre à 21h10. Un match très attendu par tous les adorateurs de balle ovale, entre deux des meilleures nations mondiales.

Par ailleurs, plutôt dans la journée, l’Écosse reçoit la Nouvelle-Zélande pour un choc non moins remarquable.

Test-matches d'automnes

Samedi 8 novembre

  • Ecosse - Nouvelle Zélande → 16h10 • beIN Sports 2
  • France - Afrique du Sud → 21h10 • TF1
  • Irlande - Japon 13h40 • beIN Sport 2
  • Angleterre - Fidji →  18h40 • beIN Sport 5
  • Italie - Australie →  18h40 • beIN Sport 2

Dimanche 9 novembre

🇫🇷 La liste des 4️⃣2️⃣ joueurs convoqués dimanche soir pour préparer la réception des @Springboks 🇿🇦https://t.co/hUytY1veVX

— France Rugby (@FranceRugby) October 31, 2025

Le choc Toulon - La Rochelle va enfin se jouer

Cette rencontre de la 3e journée de Top 14, reprogrammée suite aux intempéries qui ont frappé le Var quelques semaines plus tôt, va enfin avoir lieu. Alors que Ronan O’Gara laissait planer le doute ces derniers jours, la rencontre est bel et bien confirmée.

En guise d’échauffement avant le XV de France, les téléspectateurs fans de ballon ovale vont pouvoir regarder ce choc important pour le haut du tableau.

Top 14

samedi 8 novembre

  • Toulon - La Rochelle → 16h30 • Canal+

Bluff ou non d’O’Gara, que risque La Rochelle s’il y a forfait contre Toulon ?Bluff ou non d’O’Gara, que risque La Rochelle s’il y a forfait contre Toulon ?

Au deuxième échelon français, les hostilités continuent dès jeudi soir sur les antennes du groupe Canal+, jusqu’au vendredi soir. Des équipes en quête de points, des statuts à affirmer et des blasons à redorer, voilà une fois de plus les enjeux de cette 10e journée de Pro D2.

Pro D2

jeudi 6 novembre

vendredi 7 novembre

Frère d'un (très) célèbre joueur du XV de France, il pourrait bientôt briller en PRO D2Frère d'un (très) célèbre joueur du XV de France, il pourrait bientôt briller en PRO D2

Pour clôturer cette 10e journée de Pro D2, le leader se déplace sur la pelouse de l’ambitieuse équipe de Nevers. Sur une très belle série de 6 victoires d’affilée, il va se déplacer avec un effectif quasi complet chez le 5e du championnat.

Les autres gros enjeux concernent Brive, qui reçoit Mont-de-Marsan, avec une victoire obligatoire après une semaine où le staff corrézien avait été remis en question. Enfin, Béziers et Grenoble vont s’affronter dans un match qui semble décisif pour la saison des deux formations, respectivement 9e et 13e.

