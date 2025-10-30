Frère d'un (très) célèbre joueur du XV de France, il pourrait bientôt briller en PRO D2

Le jeu des sept familles continue du côté de Grenoble, après les frères Hulleu : Nathanaël et Wilfried, les frères Trouilloud : Hugo et Romain, ou encore les sœurs Feleu : Teani et Manaé, le club isérois possède désormais un nouveau frangin, qui pourrait être propulsé par le staff de l'équipe première sur les pelouses de Pro D2 très prochainement.
Déjà convoqué la semaine passée pour la réception de Carcassonne au Stade des Alpes (victoire 57-12), il s’en est fallu de peu pour qu’il fasse partie des 23 acteurs sur la pelouse.
En effet, Samuel Bielle-Biarrey, le frère cadet de Louis Bielle-Biarrey, a finalement été victime d’un changement de dernière minute, le propulsant parmi les joueurs additionnels. Ce changement prive le joueur de 19 ans de sa première cape chez les pros.
Samuel Bielle-Biarrey remplaçant face à Angoulême
On peut forcément imaginer la frustration du cadet Bielle-Biarrey à l’annonce de son éviction des 23, mais il est de nouveau dans le groupe ce jeudi 30 octobre pour affronter Soyaux-Angoulême.
Après un faux départ la semaine passée, Samuel Bielle-Biarrey va sans aucun doute connaître sa première cape avec les pros lors de cette 9e journée de championnat.
Samuel Bielle-Biarrey un joueur polyvalent et altruiste
S’il se veut peut-être moins médiatisé que son frère, et à juste titre, il n’en est pas moins intéressant de suivre son parcours avec les espoirs du FCG cette saison. Référencé comme trois-quarts centre, ce dernier est souvent positionné à l’arrière ou à l'aile avec la jeunesse dorée de Grenoble.
l a participé à cinq des sept rencontres de son équipe cette saison, inscrivant un essai mais en délivrant quelques passes décisives. Relanceur habile, muni d’un casque tout comme son frère, il avouait quelques semaines auparavant aux confrères de Rugbyrama que toute ressemblance avec son frère serait fortuite, notamment quand il s’agit des cannes. « Il est important de souligner que je suis moins rapide que mon frère ».
pascalbulroland
Je crois que Gazzotti vient aussi de Grenoble , cette ville à remplacé Bourgoin comme nid à "pépites", mais comme le CSBJ, elle n'arrive pas à les garder...
balobal
et Vincent Clerc c'était pas Grenoble ?
pascalbulroland
Si d'où la comparaison souvent faite avec LBB...
Yonolan
Hors sujet 63 Bernie aurait fait encore des siennes ?
Ah les années FFR de Bernie …
Sa gestion financière a fait vaciller la FFR avec comme point d’orgue la CDM et ses pertes colossales :du jamais vu
Et doublement jamais vu car il ne faut pas oublier que c’est la deuxième coupe du monde déficitaire pour lui
Et oui quand la France prit le relais de la CDM U20 face à la défection de l’Argentine, là aussi on a perdu de l’argent
D’autant plus incompréhensible que WR était coincé et que la France aurait pu/du facturer aux couts réels à minima compte tenu de ce relais au pied levé
Mais c’était l’époque ou Bernie n’avait rien à refuser à ce cher Bill Beaumont, se voyant un avenir chez WR
Au moins WR pourra se féliciter financièrement du passage de Bernie à la FFR
Et bien il semblerait que l’héritage de Bernie ne soit pas soldé
LA FFR vient de saisir le procureur de la République concernant le projet Montbrand à Pantin
Pour comprendre revenons à la genèse du projet qui fut fort détaillé par entre autre l'enquête de L'Equipe à l'époque
On est en 2023 et Bernie a pour idée de quitter Marcoussis et de s’installer à Pantin et d’avoir une base sportive dans le Var
Dans son idée Pantin deviendrait le centre administratif de la FFR (avec quand même 3 terrains) une maison de santé, restaurant, bureaux.
Et la partie sportive sur un terrain de 7 hectares dans le Var à Lalonde les maures
Pourquoi pas au final puisque la FFR vient de finir de payer Marcoussis
Le projet devait se financer en grande partie par la vente de Marcoussis
Mais il fallait remette à niveau Pantin et donc la FFR va investir pour un cout de 31 Millions d’euro estimation de Grill à l’époque)
Et voilà donc la FFR qui commence à prendre des engagements et de bail et de travaux à Pantin
J’avoue que cette histoire est pour moi un des must de Bernie car tout y est présent
D’abord la vente de Marcoussis
Et bien elle ne fut pas possible
Car dans le PLU (plan local d'urbanisme) qui classifie chaque zone , le Centre National du Rugby est bâti sur une zone d'équipement sportif. On ne peut donc pas y construire des logements, des bureaux
Et le maire refuse tout changement qui au demeurant prendrait des années
Et bien oui la FFR a engagé l’argent du rugby sans vérifier que Marcoussis était vendable pour des activités commerciales et/ou industrielles
Ça c’est de la rigueur
Et cerise sur le gâteau certains terrains de Marcoussis dépendaient de la commune de Linas à coté
La FFR aurait donc demandé au maire s’il voulait lui changer son PLU pour permettre la construction de complexes hôteliers
Refus du maire mais qui de toutes façons n’aurai rien changé : les terres étaient inondables …
Si si …Et on n’a pas fini …
Car le terrain de Lalonde des Maures appartient à l’armée qui ne veut plus vendre si tant est qu’elle est voulu vendre un jour…on ne serait pas à ca prés)
Résultat des courses : retour à la case départ avec des charges en plus ..
Le Stade Français et la Ligue Ile de France de rugby ayant refusé la proposition de la FFR de s’y installer au motif de couts exorbitants
Et Montbrand qui sera opérationnel en 2026
. Bon là vous allez me dire que la coupe est assez pleine ?
Et bien non
Comme le rappelle RMC et Actu rugby
« La FFR vient donc de déposer un article 40 à la suite d'un examen attentif du projet Montbrand à Pantin", précisant avoir "saisi le procureur de la République
Cela concerne notamment le "non-respect des usages en matière d'attribution des marchés d'achat de la FFR", ainsi que "des procédures de validation par les instances de la FFR", mais aussi "l'absence de documents justificatifs stipulés dans les contrats passés avec les constructeurs" et "l'incertitude sur le nombre de mètres carrés livrés par rapport aux mètres carrés facturés".
Visiblement une chienne n’y retrouverait pas ses petits…
Bon on verra la suite qui sera donnée par le procureur
Merci qui ?
Manu
Ce qui est certain, c'est qu'avec cette nouvelle affaire, le procureur et ses collaborateurs vont faire augmenter les ventes d'aspirine.
Et au bout de l'instruction, Laporte va t il nous refaire une séance de pleurs pour faire monter les ventes de kleenex ?
Nicolas Sans Chaise
Je travaille pas mal avec les marché publics, principalement pour travaux. Ce que tu listes me révulse, pour un centième de ce qui est décrit là on se prend un blâme et des sanctions financières.
Le niveau de nullité est affligeant.
Il est où exactement le projet Montbrand?
Yonolan
C'est le stade Raoul Montbrand à Pantin dans le 93
Et oui c'est surréaliste mais malheureusement vrai
Nicolas Sans Chaise
Entre temps j'ai lu l'article de ActuParis, 31 millions c'est un peu cher mais pas choquant pour ce type de projet avec 3 ans de chantier.
Par contre, la FFR aura du mal à maintenir, chauffer, exploiter les deux sites sans faire exploser un peu plus la tirelire.
Le fait que le sort de Marcoussis ne soit pas réglé est tout simplement hallucinant, c'est le préalable au lancement du projet, l'étape 0. Rien n'aurait dû avancer sans être certain que ce point soit réglé.
Yonolan
C'est pour ça que je disais que c'est un must de Bernie
Et en plus le terrain du Var n'était pas ou plus à vendre
La totale : pas possible de vendre Marcoussis et pas possible d'acheter le terrain
Niveau amateurisme on ne fait pas mieux ...
Et dire qu'il avait les clés du camion....
gilbertgilles
C'est çà qu'on appelait l'amateurisme marron? 😂Et quand je pense qu'il y en a pour vomir sur Grill en regrettant ce "bon vieux temps des copains et des coquins" ! Même s'il (Grill) n'est pas totalement parfait, il me semble qu'un vent de fraîcheur souffle sur la FFR depuis qu'il est aux manettes! Il va falloir qu'il rame dur pour remettre la FFR sur les rails tant les gougnafiers ( j'aurai d'autres mots, mais ils seraient censurés) précédents l'ont laissée en déliquescence. Je fais confiance au bonhomme, mais ce sera dur! 😉
Yonolan
ll ne faut pas se tromper de combat
Le président de la FFR est avant tout un gestionnaire qui doit permettre à la FFR de pouvoir faire vivre le rugby amateur et d'assurer sa pérennité
Grill est ce qu'il est ; et effectivement comme tout un chacun il a ses qualités et ses défauts
Par contre c'est un gestionnaire d'entreprise là ou Bernie est juste un homme d'affaires ( que je ne qualifierai pas) qui est actionnaire minoritaire dans la majorité de ses entreprises ; la seule qui dépend aujourd'hui de lui étant sa société de formation mais qui visiblement est en sommeil ...
Il n'est en rien un gestionnaire et son passage à la FFR l'a largement prouvé
Là ou il aurait du être précautionneux car on parle de l'argent du rugby français et pas du sien
gilbertgilles
Personnellement, je ne crois pas me tromper de combat et je continuerai à penser que Bernie la Fripouille a fait beaucoup de mal au Rugby Français. Pour moi, il est malfaisant et je le dis!