Frère d'un (très) célèbre joueur du XV de France, il pourrait bientôt briller en PRO D2

Ce n'est plus un secret pour personne, Grenoble est une fabrique à pépite. Aprés les LBB, Capuozzo et Clerc, voici peut-etre la future pépite du FCG.

Le jeu des sept familles continue du côté de Grenoble, après les frères Hulleu : Nathanaël et Wilfried, les frères Trouilloud : Hugo et Romain, ou encore les sœurs Feleu : Teani et Manaé, le club isérois possède désormais un nouveau frangin, qui pourrait être propulsé par le staff de l'équipe première sur les pelouses de Pro D2 très prochainement.

Déjà convoqué la semaine passée pour la réception de Carcassonne au Stade des Alpes (victoire 57-12), il s’en est fallu de peu pour qu’il fasse partie des 23 acteurs sur la pelouse.

En effet, Samuel Bielle-Biarrey, le frère cadet de Louis Bielle-Biarrey, a finalement été victime d’un changement de dernière minute, le propulsant parmi les joueurs additionnels. Ce changement prive le joueur de 19 ans de sa première cape chez les pros.

🔁 𝓒𝓱𝓪𝓷𝓰𝓮𝓶𝓮𝓷𝓽 𝓭𝓪𝓷𝓼 𝓵𝓪 𝓬𝓸𝓶𝓹𝓸𝓼𝓲𝓽𝓲𝓸𝓷 𝓭'𝓮́𝓺𝓾𝓲𝓹𝓮



Suite à la validation de la licence de Nadir Megdoud à midi ce jour, la composition d'équipe a été modifiée comme suit :



Nadir Megdoud sera titulaire au poste de 11.

Giorgi Kveseladze passe remplaçant… October 24, 2025

Samuel Bielle-Biarrey remplaçant face à Angoulême

On peut forcément imaginer la frustration du cadet Bielle-Biarrey à l’annonce de son éviction des 23, mais il est de nouveau dans le groupe ce jeudi 30 octobre pour affronter Soyaux-Angoulême.

Après un faux départ la semaine passée, Samuel Bielle-Biarrey va sans aucun doute connaître sa première cape avec les pros lors de cette 9e journée de championnat.

Samuel Bielle-Biarrey un joueur polyvalent et altruiste

S’il se veut peut-être moins médiatisé que son frère, et à juste titre, il n’en est pas moins intéressant de suivre son parcours avec les espoirs du FCG cette saison. Référencé comme trois-quarts centre, ce dernier est souvent positionné à l’arrière ou à l'aile avec la jeunesse dorée de Grenoble.

l a participé à cinq des sept rencontres de son équipe cette saison, inscrivant un essai mais en délivrant quelques passes décisives. Relanceur habile, muni d’un casque tout comme son frère, il avouait quelques semaines auparavant aux confrères de Rugbyrama que toute ressemblance avec son frère serait fortuite, notamment quand il s’agit des cannes. « Il est important de souligner que je suis moins rapide que mon frère ».