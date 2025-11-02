Vous les avez loupés ? Jack Willis et les minots du Stade Toulousain MONSTRUEUX contre le Stade Français Paris

Alors que le Stade Toulousain a livré un combat acharné contre le Stade Français, le capitaine Willis, Lacombre, Gourgues et Ntamack ont fait parler la poudre.

Ils ont multiplié les efforts. Lors de la victoire du Stade Toulousain face au Stade Français (29-17), ce samedi 1ᵉʳ novembre à Ernest-Wallon, plusieurs joueurs se sont démarqués sur le pré. Le capitaine Jack Willis a sonné la révolte, avec le premier essai haut-garonnais, alors que les jeunes pousses du club ont eu à cœur de montrer qu’elles étaient là pour les bonnes raisons. Thomas Lacombre, Théo Ntamack et Kalvin Gourgues se sont notamment illustrés.

Jack Willis omnipotent

Tout d’abord, Jack Willis a fait plier les Parisiens, aussi bien en défense qu’en attaque. Présent sur la pelouse du début à la fin, l’Anglais a complété 11 plaquages (record du match). Sans en rater aucun, il est l’auteur, à lui seul, de 18 % des étreintes toulousaines réussies, sur l’ensemble de la rencontre. Dans un match compliqué, il a assumé son rôle de capitaine, avec son arrivée en Terre promise à la 42ᵉ minute de jeu.

Le troisième ligne s’est offert 17 courses avec le ballon dans les mains, aucun avant n’a été plus présent que lui dans ce secteur. Avec le cuir, il a gagné 37 mètres et a battu deux défenseurs, pour une passe après-contact. Au four et au moulin, Jack Willis a montré qu’il était un joueur hors norme aux Sept-Deniers, mais il n’a pas été le seul à faire forte impression. Plusieurs jeunes joueurs se sont montrés à leur avantage, ce samedi.

Thomas Lacombre en force

Ensuite, Thomas Lacombre n’avait encore jamais été aligné comme titulaire sur un match de cette importance à Ernest-Wallon. L’absence des internationaux du XV de France lui a donné l’opportunité de briller et il a clairement saisi cette dernière. Comme à chacune de ses sorties, il s’est démarqué et il continue de s’installer dans la hiérarchie toulousaine.

Présent sur le pré durant 70 minutes, il a multiplié les efforts et fait acte d’une puissance phénoménale. En moyenne, le talonneur avançait de presque 3 mètres à chaque impact, avec 38 mètres gagnés sur 13 courses. S’il est puissant, le jeune joueur de 21 ans s’est aussi montré agile et intelligent, en effaçant quatre défenseurs à lui tout seul.

Ntamack et Gourgues généreux

Aligné comme titulaire pour la cinquième fois de la saison, en neuf journées, Théo Ntamack se présente comme le troisième ligne centre le plus utilisé par Ugo Mola cette saison. Malgré quelques déchets dans le jeu, le joueur de 23 ans a fait reculer la défense parisienne, avec 34 mètres gagnés en 13 charges pour 3 défenseurs battus. Puissant et rapide, le petit frère de Romain continue de se faire son propre nom en Haute-Garonne.

Rentré en cours de jeu, Kalvin Gourgues a disputé 36 minutes de jeu, en cumulé, à Ernest-Wallon. Après avoir découvert le XV de France à Marcoussis, le jeune centre a fait parler la poudre, avec trois défenseurs battus, un essai et une passe décisive. Avec Ange Capuozzo, lui aussi en grande forme, ils ont fait vivre un cauchemar à la défense du Stade Français, en deuxième période.

