RÉSUMÉ VIDÉO. TOP 14. Le Stade Toulousain remporte le Classique, mais le Stade Français Paris fait forte impression

Sur la pelouse d’Ernest-Wallon, le Stade Français réussit à contenir le Stade Toulousain durant une heure, avant de s’incliner (29-17) face au champion de Top 14.

Le public d’Ernest-Wallon s’est inquiété dans un premier temps, avant de danser dans les tribunes. Ce samedi 1ᵉʳ novembre, le Stade Toulousain a remporté le Classique du Top 14 face au Stade Français Paris (29-17), lors de la neuvième journée du championnat. Les Haut-Garonnais ont eu du mal à trouver la faille, chez eux.

Lors du premier acte, le Stade Toulousain a été muselé. En Occitanie, le Stade Français s’est montré très agressif d’entrée de jeu. L’accrochage entre Jeremy Ward et Ange Capuozzo dès les premiers instants en a été la preuve. Dans ce match sous tension, les hommes de la Capitale étaient venus s’essayer à un jeu de combat, comme ils savent le faire.

Duel de style en Top 14

Car oui, la confrontation entre ces deux équipes, en tête du classement de Top 14 avant ce week-end, était un choc sur le pré, mais dans les styles de jeu également. Preuve en est, les Rouge et Noir sont les joueurs qui portent le plus le ballon dans l’élite. En face, les Soldats Roses favorisent la dépossession et s’en remettent à la botte de Louis Carbonel ou aux exploits de ses trois-quarts, dont un certain Noah Nene, auteur d’un essai (28ᵉ).

Sur le pré, cette différence de style s’est observée, avec environ 70 % de la possession et de l’occupation en faveur des locaux. De la même manière, les hommes d’Ugo Mola se sont transmis presque trois fois plus de passes que leurs adversaires du jour (178 contre 62), ont gagné deux fois plus de mètres (102 contre 41) et ont battu sept fois plus de défenseurs (29 contre 4). Pourtant, ce sont bien les joueurs de Paul Gustard qui étaient devant, jusqu’à la 56ᵉ minute de jeu.

Le Stade Français Paris a mis l’accent sur l’intensité de sa défense, multipliant les efforts. Cette débauche d’énergie a possiblement épuisé prématurément les visiteurs, mais a surtout été conjuguée à une forte indiscipline. En effet, ils ont été sanctionnés de 17 pénalités et trois joueurs ont reçu des cartons jaunes, cumulant 30 minutes d’infériorité numérique. Pour les locaux, seulement l’arbitre de la rencontre a sifflé contre eux à 7 reprises. En fin de match, le Stade Toulousain a profité de cet écart de fraîcheur physique pour décoller.

Le Stade Toulousain s’envole

Jamais rentré dans l’en-but parisien en première période, Jack Willis ne s’est pas fait prier pour y aller, juste après la reprise. Ainsi, le troisième ligne anglais, auteur d’une prestation XXL, plantait le premier essai toulousain, à la 42ᵉ minute de jeu. Vers l’heure de jeu, les flamboyants Ange Capuozzo (56ᵉ) et Kalvin Gourgues (61ᵉ) y sont allés de leur réalisation. Enfin, Alexandre Roumat (77ᵉ) pensait offrir le bonus offensif, mais Léo Barré (79ᵉ) a empêché cela.

Grâce à ce succès, les Toulousains conservent la tête du Top 14, avant la trêve automnale. “Au regard des conditions, on est évidemment satisfaits de ce résultat. Même si on peut regretter ce point de bonus pris puis reperdu dans la foulée", détaillait Clément Poitrenaud, l'entraîneur des trois-quarts toulousains, selon L'Équipe. Le prochain match de championnat aura lieu le samedi 22 novembre (16h35). Il se jouera du côté de Sapiac, où l’US Montauban aura à cœur d’offrir une belle fête de rugby aux amateurs d’ovalie du Tarn-et-Garonne.

