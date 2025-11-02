RÉSUMÉ VIDÉO. TOP 14. Le Stade Toulousain remporte le Classique, mais le Stade Français Paris fait forte impression

Le public d’Ernest-Wallon s’est inquiété dans un premier temps, avant de danser dans les tribunes. Ce samedi 1ᵉʳ novembre, le Stade Toulousain a remporté le Classique du Top 14 face au Stade Français Paris (29-17), lors de la neuvième journée du championnat. Les Haut-Garonnais ont eu du mal à trouver la faille, chez eux.
Lors du premier acte, le Stade Toulousain a été muselé. En Occitanie, le Stade Français s’est montré très agressif d’entrée de jeu. L’accrochage entre Jeremy Ward et Ange Capuozzo dès les premiers instants en a été la preuve. Dans ce match sous tension, les hommes de la Capitale étaient venus s’essayer à un jeu de combat, comme ils savent le faire.
Duel de style en Top 14
Car oui, la confrontation entre ces deux équipes, en tête du classement de Top 14 avant ce week-end, était un choc sur le pré, mais dans les styles de jeu également. Preuve en est, les Rouge et Noir sont les joueurs qui portent le plus le ballon dans l’élite. En face, les Soldats Roses favorisent la dépossession et s’en remettent à la botte de Louis Carbonel ou aux exploits de ses trois-quarts, dont un certain Noah Nene, auteur d’un essai (28ᵉ).
Sur le pré, cette différence de style s’est observée, avec environ 70 % de la possession et de l’occupation en faveur des locaux. De la même manière, les hommes d’Ugo Mola se sont transmis presque trois fois plus de passes que leurs adversaires du jour (178 contre 62), ont gagné deux fois plus de mètres (102 contre 41) et ont battu sept fois plus de défenseurs (29 contre 4). Pourtant, ce sont bien les joueurs de Paul Gustard qui étaient devant, jusqu’à la 56ᵉ minute de jeu.
Le Stade Français Paris a mis l’accent sur l’intensité de sa défense, multipliant les efforts. Cette débauche d’énergie a possiblement épuisé prématurément les visiteurs, mais a surtout été conjuguée à une forte indiscipline. En effet, ils ont été sanctionnés de 17 pénalités et trois joueurs ont reçu des cartons jaunes, cumulant 30 minutes d’infériorité numérique. Pour les locaux, seulement l’arbitre de la rencontre a sifflé contre eux à 7 reprises. En fin de match, le Stade Toulousain a profité de cet écart de fraîcheur physique pour décoller.
Le Stade Toulousain s’envole
Jamais rentré dans l’en-but parisien en première période, Jack Willis ne s’est pas fait prier pour y aller, juste après la reprise. Ainsi, le troisième ligne anglais, auteur d’une prestation XXL, plantait le premier essai toulousain, à la 42ᵉ minute de jeu. Vers l’heure de jeu, les flamboyants Ange Capuozzo (56ᵉ) et Kalvin Gourgues (61ᵉ) y sont allés de leur réalisation. Enfin, Alexandre Roumat (77ᵉ) pensait offrir le bonus offensif, mais Léo Barré (79ᵉ) a empêché cela.
Grâce à ce succès, les Toulousains conservent la tête du Top 14, avant la trêve automnale. “Au regard des conditions, on est évidemment satisfaits de ce résultat. Même si on peut regretter ce point de bonus pris puis reperdu dans la foulée", détaillait Clément Poitrenaud, l'entraîneur des trois-quarts toulousains, selon L'Équipe. Le prochain match de championnat aura lieu le samedi 22 novembre (16h35). Il se jouera du côté de Sapiac, où l’US Montauban aura à cœur d’offrir une belle fête de rugby aux amateurs d’ovalie du Tarn-et-Garonne.
Vieille Gloire
J’ai attendu le premier bloc pour l’ouvrir, mais là c’est à gerber 🤮🤢🤮🤢🤮
Au début de la saison, j'avais annoncé que c’était Top 13… mais en fait non, c’est Top 12… non, attendez, Top 12 et demi… en fait, c’est top nul. Pourquoi ?
À cause de toutes les impasses, doublons et du nombre de matchs à répétition : ça devient une gestion d’effectif pour gagner, et non plus du vrai rugby sur le terrain…tu gagnes à la maison de 40 points et la semaine suivante, t’en prends 40 à l’extérieur. Ridicule. Ce n’est pas du rugby, ça. Non ??? C’est ça le rugby pour vous ??? Ses valeurs ???
Deux matchs pour être champion de France, c’est ridicule… avec quelques victoires à l’extérieur, pas plus si tu assures à la maison…
À contrario, mon Top 10 aurait moins de matchs avec encore plus de qualité, donc plus de droits TV, car là, c’est vraiment se foutre de la gueule des gens....plus de doublons plus d'impasse ou de gestion...
Le problème ?
Il n’y en a qu’un, en fait. Bien sûr, moins de sous à cause de moins de matchs, moins de tickets vendus, certes, mais en augmentant un peu le prix de l’abonnement, en faisant deux matchs de pré-saison à Tokyo ou à Twickenham devant 80 000 personnes, en structurant mieux les stades et en attirant plus de sponsors, en augmentant les prestations et le merchandising, tout devrait y arriver.
Ça représente quoi financièrement ? Six matchs de moins ? Avec un effectif un peu moins conséquent aussi ? Car il faut laisser le salary cap comme ça pour que certains des meilleurs jeunes jouent…
Un Top 10, c’est clairement un meilleur produit et surtout ça donne un vrai niveau de jeu, tout en respectant les joueurs.
Pour l’EDF, c’est tout bonus : plus de temps pour préparer les matchs internationaux avec un championnat qui se rapproche un peu plus du rythme international.
Alors oui, il faut repenser le système avant de sacrifier le jeu et le spectacle.
Demi-finales & Finale : 1 monte (le1er de Pro D2), 1 descend (le dernier), et basta.
Vous me dites si je me plante ? Welcome !
Votre titre est nul : 13 absents côté Toulouse, le Stade Français, ils ont un passe-droit, ils jouent contre Toulouse uniquement pendant les doublons, mdr.
pascalbulroland
Le SF , 5mn avant la fin du match , avait fait 35 passes !
C'est dire le peu de possession de l'équipe, mais ils ont très bien défendu , surtout en 1 ère période, et malgré une forte indiscipline...
Cette dernière fut trop récurrente et 3 cartons jaune ont puni les Parisiens qui finirent par le payer en encaissant 4 essais en seconde période.
Mais la perte du bonus offensif Toulousain résume bien la rencontre je trouve car le SF a été un adversaire solide et difficile à bouger, et il méritait mieux même s'ils n'ont pratiquement pas vu le ballon en deuxième mi-temps.
C'était un match piège pour les Toulousains, et à la mi -temps, beaucoup s'interrogeaient tellement les rouge et noir bafouillaient leur rugby et se confrontaient à une solide défense.
Jak3192
4pts, ils ne feront donc pas le grand chelem des matches à domicile 😔
😄
Question de 1er degré (car je ne vois le match, si qq'un veut bien le caler sur Youtube, d'avance merci 🤗👍): l'arbitrage a t'il été correct ?
Car lu sur LE site du rugby, les internautes à 99% ne commentent que pour préciser que l'arbitre a favorisé outrageusement lune des 2 équipes (laquelle ? 🤭)