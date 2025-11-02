Verrouillé au Stade Toulousain, Dupont prêt à s’offrir une pige à l’étranger ?

Il est l’un des visages du rugby français. Ce samedi 1ᵉʳ novembre, sur la pelouse d’Ernest Wallon, Antoine Dupont a signé un nouveau contrat avec le Stade Toulousain. Accompagné de Didier Lacroix, il a prolongé son bail jusqu’à l’été 2031, une date à laquelle il s’approchera des 35 ans. Ainsi, l’avenir ne dresse plus beaucoup de doute autour de sa carrière, qui devrait se terminer chez les Rouge et Noir.
Dupont reste au Stade Toulousain, mais…
Cependant, Antoine Dupont ne s’empêche pas de rêver hors de nos frontières. En effet, plusieurs médias avaient déjà révélé par le passé que le demi de mêlée était intéressé à l’idée de s’essayer à de nouvelles expériences. Tenté par d’autres championnats, il s’était finalement consacré au rugby à VII en 2024. Près d’un an après le mondial en France, il avait joué les Jeux Olympiques de Paris.
Selon des propos rapportés par Canal + et Rugbyrama, l’envie d’ailleurs du capitaine du XV de France existerait toujours. “Depuis que je suis ici, les choses sont toujours faites en bonne intelligence. Il y a beaucoup de discussions très ouvertes, que ce soit sur notre jeu, notre cadre de vie ou beaucoup de choses. Je sais que si un jour, il y a une opportunité, ils seront à mon écoute et ils seront là pour construire ce projet”, confie Antoine Dupont.
Sansprojet concret, le Toulousain a confié que l’idée ne lui semblait pas absurde et que son club pourrait se montrer ouvert à la proposition. La probabilité de se rendre dans d’autres championnats européens paraît improbable, à la vue de la potentielle rivalité qu’il pourrait y avoir en Champions Cup. Ainsi, quelles sont les options qui s’offrent au numéro 9 haut-garonnais ?
Super Rugby, Japon ou Los Angeles ?
En rugby à XV, les championnats professionnels capables d’accueillir Antoine Dupont, financièrement notamment, ne sont pas nombreux. En réalité, seulement deux options crédibles se présentent : le Super Rugby ou la Japan League One. En Océanie, le défi sportif serait là et le Ministre de l’Intérieur pourrait viser un titre dans l’autre “meilleur championnat du monde”. Au Japon, l’aspect sportif est moins probant, mais l’expérience humaine serait mise au premier plan, dans un pays où il a été acclamé à l’été dernier.
De plus, l’hypothèse de disputer les Jeux Olympiques de Los Angeles, en 2028, a déjà traversé l’esprit du joueur du Stade Toulousain. Selon L’Équipe, Antoine Dupont serait tenté à l’idée d’empocher une seconde médaille, en or si possible : “Vu ce que j'ai connu dans le 7, c'est sûr que ça donne envie d'y revenir. Les Jeux de 2028 sont loin et proches à la fois. Il y a déjà une Coupe du monde 2027 à préparer. Après ça, je verrai comment seront mon corps et ma tête. Mais je me laisse l'option d'essayer de participer à ces Jeux de Los Angeles. Défendre un titre, c'est toujours excitant.”
Toutefois, en France, Antoine Dupont ne devrait pas revêtir le maillot d’un autre club que le Stade Toulousain. “Je ne me voyais pas jouer ailleurs, a confié le principal intéressé. Je me suis déjà posé la question beaucoup de fois et à chaque fois que j’arrivais en fin de contrat, la réponse arrivait assez facilement”, indiquait le principal intéressé à Canal +. Ainsi, le joueur de 28 ans continue sa quête de trophées chez les Rouge et Noir, après cinq Boucliers de Brennus et deux Champions Cup.
mic4619
Le Japon oui surtout pour l'argent, mais au niveau du jeu c'est bof !
Une saison en Rugby Pacifica (Super Rugby) serait sûrement plus enrichissant au niveau du rugby (dans tous les sens), c'est probablement l'un des souhaits les plus profonds de beaucoup de joueurs français.
Jouer en Nouvelle Zélande qui en a pas rêver ?
Rien que sa présence fera remplir les stades en Nouvelle Zélande,en Australie, au Fidji sinon je ne comprends rien !
Yonolan
On a tous les défauts de nos qualités
Toto est quelqu'un de curieux qui a besoin d'explorer de nouvelles choses, de nouveaux univers, de continuer à apprendre et à s’étonner
Un peu comme ces surdoués qui s'ennuient profondément quand ils sont dans des classes normales
Et ça tombe bien parce que le ST n’est un club comme les autres
D’abord parce que chaque année il est dans la short-list des clubs qui peuvent briguer et le Top 14 et la CC avec un effectif de très haute qualité
Ensuite parce qu’il y a des records intergénérationnels à battre au sein du club
Et que le ST accepte que ce joueur d’exception ne soit pas le plus présent au club et qu’il puisse explorer ses envies
Bien sur le ST s’y retrouve en ayant un ambassadeur mondial qui non seulement met le rugby en lumière mais aussi Toulouse
Et visiblement il y a un rapport de totalement confiance et concertation entre lui et le staff
Je pense qu’il finira dans ce club qui est son club de cœur depuis qu’il est minot
Mais je pense aussi qu’il aura toujours besoin de sortir de son quotidien à des moments et oui il pourrait avoir envie de faire ou voir autre chose un certain temps
Le parcours de sa rééducation en est un bel exemple
alan75
Tout de même, et avec tout le respect dû au joueur exceptionnel, faudrait que quelqu'un vende la mèche et lui dise que quand on crie Dupont président, c'est pour rire...
La mise en scène pour la prolongation m'a gêné et paru déplacée...
Yonolan
Effectivement je ne sais pas si c'était le lieu et le moment