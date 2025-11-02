Verrouillé au Stade Toulousain, Dupont prêt à s’offrir une pige à l’étranger ?

Alors qu’il vient de signer jusqu’en 2031 au Stade Toulousain, Antoine Dupont a laissé la porte ouverte pour une parenthèse hors de l’Hexagone.

Il est l’un des visages du rugby français. Ce samedi 1ᵉʳ novembre, sur la pelouse d’Ernest Wallon, Antoine Dupont a signé un nouveau contrat avec le Stade Toulousain. Accompagné de Didier Lacroix, il a prolongé son bail jusqu’à l’été 2031, une date à laquelle il s’approchera des 35 ans. Ainsi, l’avenir ne dresse plus beaucoup de doute autour de sa carrière, qui devrait se terminer chez les Rouge et Noir.

Dupont reste au Stade Toulousain, mais…

Cependant, Antoine Dupont ne s’empêche pas de rêver hors de nos frontières. En effet, plusieurs médias avaient déjà révélé par le passé que le demi de mêlée était intéressé à l’idée de s’essayer à de nouvelles expériences. Tenté par d’autres championnats, il s’était finalement consacré au rugby à VII en 2024. Près d’un an après le mondial en France, il avait joué les Jeux Olympiques de Paris.

Selon des propos rapportés par Canal + et Rugbyrama, l’envie d’ailleurs du capitaine du XV de France existerait toujours. “Depuis que je suis ici, les choses sont toujours faites en bonne intelligence. Il y a beaucoup de discussions très ouvertes, que ce soit sur notre jeu, notre cadre de vie ou beaucoup de choses. Je sais que si un jour, il y a une opportunité, ils seront à mon écoute et ils seront là pour construire ce projet”, confie Antoine Dupont.

Sansprojet concret, le Toulousain a confié que l’idée ne lui semblait pas absurde et que son club pourrait se montrer ouvert à la proposition. La probabilité de se rendre dans d’autres championnats européens paraît improbable, à la vue de la potentielle rivalité qu’il pourrait y avoir en Champions Cup. Ainsi, quelles sont les options qui s’offrent au numéro 9 haut-garonnais ?

Super Rugby, Japon ou Los Angeles ?

En rugby à XV, les championnats professionnels capables d’accueillir Antoine Dupont, financièrement notamment, ne sont pas nombreux. En réalité, seulement deux options crédibles se présentent : le Super Rugby ou la Japan League One. En Océanie, le défi sportif serait là et le Ministre de l’Intérieur pourrait viser un titre dans l’autre “meilleur championnat du monde”. Au Japon, l’aspect sportif est moins probant, mais l’expérience humaine serait mise au premier plan, dans un pays où il a été acclamé à l’été dernier.

De plus, l’hypothèse de disputer les Jeux Olympiques de Los Angeles, en 2028, a déjà traversé l’esprit du joueur du Stade Toulousain. Selon L’Équipe, Antoine Dupont serait tenté à l’idée d’empocher une seconde médaille, en or si possible : “Vu ce que j'ai connu dans le 7, c'est sûr que ça donne envie d'y revenir. Les Jeux de 2028 sont loin et proches à la fois. Il y a déjà une Coupe du monde 2027 à préparer. Après ça, je verrai comment seront mon corps et ma tête. Mais je me laisse l'option d'essayer de participer à ces Jeux de Los Angeles. Défendre un titre, c'est toujours excitant.”

Toutefois, en France, Antoine Dupont ne devrait pas revêtir le maillot d’un autre club que le Stade Toulousain. “Je ne me voyais pas jouer ailleurs, a confié le principal intéressé. Je me suis déjà posé la question beaucoup de fois et à chaque fois que j’arrivais en fin de contrat, la réponse arrivait assez facilement”, indiquait le principal intéressé à Canal +. Ainsi, le joueur de 28 ans continue sa quête de trophées chez les Rouge et Noir, après cinq Boucliers de Brennus et deux Champions Cup.

