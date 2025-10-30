''Je ne vois pas qui en France est meilleur que lui'', sans Dupont Le Garrec tient la corde, Bru soutient Lucu

Maxime Lucu est de retour, mais Le Garrec enchaîne : Fabien Galthié va-t-il trancher en faveur de l’expérience ou du culot face aux Springboks ?

Après avoir été retenu par Fabien Galthié dans le groupe du XV de France en vue du choc face aux Springboks, Maxime Lucu suscite autant l’espoir que la question : est‑il prêt à tenir le tempo malgré un début de saison en pointillés ? Le demi de mêlée bordelais n’a en effet disputé qu’un seul match de Top 14 cette saison — un signal qui incite à l’analyse. Il fait d'ailleurs partie des joueurs protégés cette semaine. Et ne jouera pas contre Castres ce samedi.

Le soutien inconditionnel de Bru

À ce sujet, son manager à l’Union Bordeaux‑Bègles, Yannick Bru, ne fait pas dans la demi‑teinte pour Rugbyrama : « Il s’était rompu un tendon du pouce, donc ça ne lui a pas interdit les efforts physiques. Très rapidement après l’opération, il a continué sa préparation physique. Max a une hygiène de vie irréprochable, il se connaît très très bien. Et ça fait maintenant 2‑3 semaines qu’il a fait des efforts avec ballon. Je n’avais aucun doute sur la capacité de Max à être opérationnel immédiatement. » ''On ne pourra pas continuer à faire jouer 30 matchs à Maxime Lucu'' : l'UBB sait où elle doit encore progresserBru souligne le rôle de leader de Lucu : « Le propre de tous les grands leaders, c’est qu’ils permettent aux autres d’être tous un petit peu meilleurs. Donc, tous les gars ont été un peu meilleurs parce que la présence de Maxime, elle rassure dans la semaine. Elle amène de la confiance. Il n’a pas fait le meilleur match de sa carrière avec nous, mais il a fait plein de choses intéressantes. Il a été courageux en défense. On a vu que la main n’était pas un problème pour lui. Il a eu un jeu au pied toujours aussi long. » Ces mots jettent un éclairage précieux : malgré les doutes naturels, son encadrement parie sur sa condition et sur sa dimension de leader.

Une concurrence rude au poste

Pour autant, la route vers le poste titulaire du n°9 n’est pas dégagée même en l'absence du taulier Antoine Dupont. Le Rochelais Nolann Le Garrec semble en pole position pour débuter face aux Springboks. Selon plusieurs sources, l’entraîneur aurait déjà testé Le Garrec comme titulaire à l’entraînement, plaçant Lucu dans une dynamique de finisseur pour apporter son expérience en fin cours de partie.

Je dis toujours qu’en l’absence d’Antoine Dupont, je n’aimerais pas être à la place du sélectionneur parce que je ne vois pas qui en France est meilleur que lui. Mais comme nous sommes Bordelais nous ne sommes pas objectifs.

Vu la densité de l’enjeu, Galthié pourrait privilégier la jeunesse et l’enthousiasme de Le Garrec comme un pari investissement pour l’avenir. Sans parler du fait que le Bordelais pourrait manquer de jus pour tenir le rythme d'une rencontre international de ce niveau.

Faut‑il s’inquiéter ?

Même avec un seul match dans les jambes, plusieurs éléments cependant penchent en faveur de Lucu pour certains observateurs : son expérience internationale, sa combativité, son jeu au pied long et précis… et surtout la confiance de son staff. Le fait d’avoir travaillé « 2‑3 semaines avec ballon » après l’opération est un gage de sérieux selon Bru. ''Il aurait pu s’entraîner avec les Crabos de Toulouse'' : blessé, pourquoi Antoine Dupont est avec le XV de France ?

Mais face à l’armada sud‑africaine, l’imprécision ou le manque de rythme peuvent se payer cash. Surtout face à des demis sud-africains en cannes à l'instar du 9 Williams et du vétéran Reinach. Mais surtout de l'ouvreur Sacha Feinberg-Mngomezulu. Un joueur talentueux que les Bleus devront particulièrement surveiller sur le pré de Saint Denis.

Au‑delà de sa titularisation, l’objectif pour Lucu sera de peser quand il entrera : apporter de la sérénité, lever les ballons en camp adverse, orienter le jeu. Comme le suggère Bru, sa présence seule peut « rassurer dans la semaine ». Et sur un match où chaque détail compte, cette assurance peut faire la différence. Pour rappel, Dupont sera aussi présent à Marcoussis en vue du choc face aux champions du monde.