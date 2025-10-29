''Il aurait pu s’entraîner avec les Crabos de Toulouse'' : blessé, pourquoi Antoine Dupont est avec le XV de France ?
Dupont va apporter son leadership naturel et son exigence à un groupe privé de plusieurs cadres. Screenshot : France 2
Si le capitaine des Bleus est bel et bien présent à Marcoussis cette semaine, ce n’est pas pour forcer un retour prématuré à la compétition, mais pour poursuivre sa reprise dans un cadre maîtrisé.

Non, Antoine Dupont n’a pas bénéficié d’un traitement de faveur. Si le capitaine du XV de France est bel et bien présent à Marcoussis cette semaine, ce n’est pas pour forcer un retour prématuré à la compétition, mais pour poursuivre sa reprise dans un cadre maîtrisé.

''Je sens que je suis encore en déficit'' : Antoine Dupont détaille son protocole avant sa reprise avec Toulouse''Je sens que je suis encore en déficit'' : Antoine Dupont détaille son protocole avant sa reprise avec Toulouse

Le demi de mêlée toulousain n’a plus foulé les pelouses depuis sa blessure contractée contre l’Irlande lors du dernier Tournoi des Six Nations.

En convalescence depuis plusieurs mois, Dupont suit un protocole de reprise progressive, validé à la fois par le staff médical du Stade Toulousain et celui des Bleus, que l'on vous a plusieurs fois détaillé sur ce site.

Un retour encadré, pas un passe-droit

Dans sa reprise d’activités, il était prévu qu’il s’entraîne dès cette semaine avec l’effectif toulousain", a expliqué William Servat. "Mais vu que son club sera en vacances la semaine prochaine, on lui donne simplement la possibilité de s’entraîner avec nous ici. Il aurait pu s’entraîner avec les Crabos à Toulouse, il va s’entraîner avec nous ici."

L’idée n’est donc pas de le précipiter, mais de lui offrir un environnement stable et stimulant, au contact du groupe France, pour retrouver des sensations sans pression. Dupont ne participera pas aux phases à haute intensité, mais accompagnera le collectif dans la préparation des tests de novembre. Tout comme Uini Atonio, d'ailleurs.

Vers une première depuis 33 matchs dans la composition du XV de France face aux Springboks ?Vers une première depuis 33 matchs dans la composition du XV de France face aux Springboks ?

Présence symbolique ? Pas seulement. Son leadership naturel, sa vision du jeu et son exigence constituent un atout majeur pour un groupe privé de plusieurs cadres.

Dupont, lui, garde déjà le regard tourné vers la suite : un retour espéré en Champions Cup avec Toulouse, avant de viser plus haut avec le Tournoi des Six Nations 2026. Parce que le meilleur joueur du monde 2021, même à l’arrêt, reste un moteur pour le groupe.

N'est-il pas là pour ses capacités d'analyse du jeu ?
C'est quand même l'une de ses grandes qualités.

