Après Ahki, qui sont les 10 joueurs du Stade Toulousain en fin de contrat ?

Prématurément, Pita Ahki quitte ses coéquipiers du Stade Toulousain à la fin de l’automne, mais d’autres joueurs pourraient aussi quitter Toulouse, à l’été prochain.

C’est une annonce qui a fait l’effet d’un choc dans la Ville rose. Au mois de décembre 2025, le Stade Toulousain ne pourra plus compter sur son iconique premier centre tongien, Pita Ahki. Le Néo-Zélandais d’origine a signé un contrat avec les Auckland Blues, en Super Rugby Pacific, pour la saison 2026 et doit quitter la Haute-Garonne avant la fin de son contrat. Sur ce dossier, Didier Lacroix a laissé son vétéran partir sans accrocs, néanmoins d’autres dossiers chauds sont sur son bureau.

En effet, dans les mois à venir, le président du Stade Toulousain aura la lourde tâche de décider ou non du départ de dix joueurs de l’effectif professionnel. S’il souhaite les conserver, ce qui semble se confirmer pour presque tous les concernés, Didier Lacroix devra trouver les arguments nécessaires pour les prolonger, d’un commun accord. En parallèle, quelques espoirs prometteurs arrivent également en fin de contrat et risquent de quitter le navire rouge et noir.

Le Stade Toulousain veut prolonger

Parmi les dossiers les plus chauds, le Stade Toulousain serait en négociations avancées avec le deuxième ligne du XV de France Thibaud Flament (29 ans) et l’Argentin Juan Cruz Mallía (29 ans). Selon le Midi Olympique, les deux joueurs auraient trouvé un accord avec la direction des Sept Deniers pour rester en Haute-Garonne. Pour l’instant, la durée exacte de la prolongation du Puma n’est pas connue, mais le Tricolore devrait rempiler jusqu’en 2030.

Autres cadres de l’effectif, les deux piliers titulaires du Stade Toulousain voient leur contrat se terminer à l’été prochain. En effet, Rodrigue Neti (30 ans) et Dorian Aldegheri (32 ans) sont liés au club jusqu’en 2026 et n’ont aucune envie de changer d’air. Pour le gaucher, une prolongation serait même déjà dans les cartons, selon le Midi Olympique. Pour ce qui est du droitier, il bénéficie d’une année en option, qu’il devrait activer dans la saison en cours, sauf retournement de situation.

Toujours dans le pack, trois éléments prometteurs sont en fin de contrat, officiellement. Pour le troisième ligne polyvalent Joshua Brennan (24 ans), un nouveau bail serait d’ores et déjà signé, selon RMC Sport. Il reste seulement à confirmer publiquement sa prolongation. En première ligne, Guillaume Cramont (24 ans) et Paul Mallez (24 ans) attirent les convoitises. Le premier est un élément important de la rotation toulousaine et le second est reconnu pour sa polyvalence. Le club haut-garonnais souhaite les conserver, mais les discussions sont encore en cours.

À la charnière, le Japonais Naoto Saito (28 ans) est en fin de contrat. D’autres clubs de Top 14 avaient manifesté de l’intérêt pour le demi de mêlée asiatique. Un retour en Japan League One est également possible, à moins que Toulouse ne souhaite le prolonger de nouveau. Dans la ligne de trois-quart, les suites de carrière de Dimitri Delibes (26 ans) et Matthis Lebel (26 ans) sont incertaines. Le second devrait recevoir une offre de prolongation, selon le Midi Olympique, alors que le premier, courtisé par plusieurs clubs concurrents, est toujours dans le flou.

Du côté des Espoirs, plusieurs joueurs déjà aperçus et remarqués en Top 14 sont aussi en fin de contrat. Ainsi, le Belge Matias Remue (22 ans), ainsi que les Français Simon Daroque (20 ans), Thomas Alary (19 ans) et Lucas Vignères (20 ans) arrivent en fin de contrat chez les jeunes du Stade Toulousain. Leur avenir au club pourrait être discuté durant la saison actuelle et certains semblent même être déjà rentrés dans les plans d’Ugo Mola.

