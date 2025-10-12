RUGBY. Le XV de France ? ‘‘Un autre débat’’ pour ce Toulousain en réussite

Après plusieurs saisons passées dans l’ombre, le pilier Rodrigue Neti s’affirme au Stade Toulousain et peut postuler pour un retour avec le XV de France.

Ce dimanche 12 octobre (21h05), le Stade Toulousain affronte l’Union Bordeaux-Bègles au stade Ernest-Wallon. Pour l’occasion, certains joueurs pourront s’affirmer aux yeux de leurs managers de club et d’autres pourraient être remarqués par le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié. Parmi tous ces candidats, Rodrigue Neti a un sérieux coup à jouer, sur cette sixième journée de Top 14.

RUGBY. Contre 0 pub, TF1 va rendre les matchs du XV de France optionnellement payant

Neti avec le XV de France ?

Avant cette rencontre dominicale, Rodrigue Neti s’est présenté aux journalistes. En conférence de presse, la question de ses ambitions internationales a été posée. “Bien sûr que les Bleus restent un objectif. Avec Toulouse, je joue, j’enchaîne. Tant mieux pour moi. Après, l’équipe de France, c’est un autre débat. Ça dépend avant tout de mes performances en club, mais aussi de la manière dont on gère la concurrence”, argue le pilier gauche, selon Rugbyrama.

À 30 ans, Rodrigue Neti a déjà connu le XV de France. S’il a déjà été appelé comme partenaire d’entraînement, il a aussi connu deux sélections par le passé. En 2020, il avait été appelé pour participer à l’éphémère Autumn Nations Cup. Il avait été titularisé contre l’Italie, dans un premier temps, avant d’être appelé sur le banc pour la finale perdue contre l’Angleterre. À d’autres moments, il n’avait pas vraiment été intégré dans les débats, pour diverses raisons.

Jugé pas assez au niveau dans la hiérarchie des piliers gauche français, il n’était pas retenu aux fenêtres automnales et pour le Tournoi des VI Nations. Très souvent impliqué dans les sacres victorieux du Stade Toulousain, il n’avait pas l’occasion de se mettre en avant lors des tournées estivales. En novembre, le Toulonnais Jean-Baptiste Gros se présente comme le titulaire évident, mais une place reste à prendre sur le banc.

XV de France. 1 Toulousain, 2 Bayonnais, 1 Racingman, ces joueurs suivis de (très) près par Galthié avant les Boks

Un cadre du Stade Toulousain

À Toulouse, il est connu pour être l’un des cadres du vestiaire. L’un de ceux qui forge un esprit de groupe. Cependant, Rodrigue Neti n’est pas au Stade Toulousain dans le but de faire de la figuration. Sur les trois dernières saisons, le pilier de 30 ans a eu l’occasion de s’affirmer sur le pré et, désormais, il est le titulaire à gauche du pack haut-garonnais.

Cette évolution, le joueur l’a lui-même remarquée. Comme beaucoup d’autres piliers, l’expérience a été particulièrement bénéfique, à un poste auquel l’on se révèle plus souvent à 30 ans qu’à 20 ans. Sur le début de saison 2025/2026 de Top 14, il a déjà joué quatre des cinq matchs du Stade Toulousain, pour trois titularisations. Ce soir, contre l’Union Bordeaux-Bègles, il est encore aligné d’entrée de jeu par Ugo Mola et son staff.

Depuis l’été 2022, Rodrigue Neti n’a plus connu une seule saison avec moins de 15 titularisations en Top 14. Sur les deux dernières finales du championnat, il portait, là aussi, le numéro 1 dans le dos. Pour cause, son principal rival en club, Cyril Baille, enchaîne les blessures. Déjà sujet aux pépins physiques, il fait des aller-retour à l’infirmerie depuis une terrible blessure à sa cheville gauche, en juin 2024. Face à ses responsabilités, Rodrigue Neti a assumé son statut et peut désormais penser aux Bleus.

XV de France. Un homme dans le Tournoi : J-B Gros, ce ''client'' qui a relégué Cyril Baille sur le banc