'Sans les blessures, il aurait très certainement été All Black': Comment Pita Ahki est devenu le pain bénit de Toulouse ?

Ahki le magnifique (33 ans, 1m81 pour 102kg) méritait qu’on revienne sur l’épisode de sa venue à Toulouse. Et qu'on retrace le parcours de celui qui aurait pu arrêter le rugby à 26 ans.

On le savait, mais c’est arrivé plus tôt que prévu. Alors qu’il devait quitter le Stade Toulousain à la fin de la saison pour rentrer dans sa Nouvelle-Zélande natale, Pita Ahki fera finalement ses adieux au public rouge et noir dans les prochaines semaines.

Un accord a été trouvé pour que le centre casqué de 33 ans rejoigne les Auckland Blues dès le mois de décembre pour s’installer tranquillement avec sa famille sur l’île du Nord et préparer la prochaine saison de Super Rugby.

Un séisme à l’échelle de la ville rose, qui va voir partir l’un de ses plus fidèles soldats. Un acteur majeur du renouveau de Toulouse sous l’ère Mola. L’un des seuls à avoir été de tous les titres depuis 2019…

Un genou en vrac

Une légende du club qui mérite donc qu’on revienne sur l’épisode de sa venue à Toulouse. Lui qui, au moment de son arrivée en Haute-Garonne à l’été 2018, à tout de l’ancien All Black à 7 qui fera 1 an au club en étant payé une misère, jouera une poignée de matchs en Top 14 sans jamais s’adapter à cause d’un genou en vrac puis retournera en NPC la saison suivante, dans l’anonymat le plus total, avant d’arrêter sa carrière avant ses 30 piges.

Finalement, il n’en sera rien. "Lui, c’était un vrai pari", reconnaîtra plus tard son président Didier Lacroix, qui avait tenu à le signer malgré l’état de son genou et 2 saisons presque blanches avant son arrivée.

Puis le divin Pita roula donc sa bosse durant des mois pour se remettre pleinement en forme, avant qu’une chance (sa 2ème titularisation seulement à ce moment-là) ne lui soit laissée pendant les fêtes de fin d’année, sur la pelouse de Clermont.

Tout sauf un cadeau de Noël, au milieu de la jeune garde toulousaine envoyée au Michelin ce jour-là. Mais celui qui deviendra international tongien par la suite ne laissa pas passer sa chance et fut ô combien déterminant dans le match nul ramené de chez le futur finaliste du Top 14. Avant de rentrer dans la rotation, puis de devenir un élément indiscutable du groupe quelques semaines plus tard, et de prolonger de 2 ans à la fin mars.

Sept ans plus tard et même s’il est la discrétion incarnée, Pita Ahki a reçu toutes les louanges qu’il mérite, Ugo Mola le qualifiant un jour de "catalyseur de la ligne de 3/4 toulousaine", Antoine Dupont évoquant, un autre, un joueur "qu’on ne présente plus". Le pompon sur la Garonne revenant à Didier Lacroix, qui affirma ceci, à l’égard du beau-frère de Luke McAlister : "C’est un garçon qui a eu des pépins graves très jeune. Si ces pépins n’étaient pas arrivés, il aurait très certainement porté le maillot des All Blacks."

Aucun doute, même, sur le fait qu’il aurait joué les Mondiaux 2019 et 2023 à la place d’Anton Lienert-Brown…

L'un des Néo-Zélandais les plus marquants de l'histoire de Toulouse

Et puis, depuis la fin de saison dernière, son temps de jeu s’est donc peu à peu étiolé. Jusqu’à ce que le sécateur du Stade Toulousain décide donc de regagner son pays, qu’il avait quitté il y a 8 ans pour tenter de relancer sa carrière en Europe. Il y revient donc avec un statut, et l’armoire à trophées garnies de 5 Brennus et 2 Champions Cup. Bien plus que ce qu’aurait pu imaginer le gamin qui poussait autrefois dans l’ombre des Sonny Bill Williams et consorts.

De celui qui les chirurgiens disaient même perdu pour le rugby, quand Didier Lacroix lui donna sa chance. Logique, donc, que le casqué retourne là où tout a commencé pour boucler la boucle, tant que son corps le lui permet. Sans que personne n’oublie, du côté de Toulouse que Pita, c’était du pain bénit…