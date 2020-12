De perdu pour le rugby à régulateur du Stade Toulousain, Pita Ahki, ce phénomène de l'ombre

Arrivé sur la pointe des pieds il y a 2 ans à Toulouse, Pita Ahki est aujourd'hui l'un des tout meilleurs centres du Top 14. L'un des plus sous-côtés, aussi.

Sur les bords de la Garonne, dimanche en début de soirée, tout le monde n’a encore eu que d’yeux que pour Antoine Dupont. Fantastique, dément, incroyable, les qualificatifs manquaient vite en effet pour décrire le plus justement possible son essai en début de seconde période, à l’issue d’un rush décoiffant d’une quarantaine de mètres et 3 défenseurs bordelais battus. Pourtant, s’il y en a un qui a été une nouvelle fois tout aussi bon dans son registre et dont on ne parle (presque) jamais, c’est bien Pita Ahki. Tout récemment, en préparation de ce papier, l’un de nos confrères de la rédaction nous lançait une réplique aussi épidermique que caractéristique : « Lui ? C’est le joueur le plus sous-côté d’Europe. » S’il y en a bien d’autres, des garçons dépréciés sur le Vieux Continent, à l’image de Bryce Heem ou Justin Tipuric, il est vrai qu’Ahki est au moins de la même trempe que ceux-ci.

Contre l’UBB, le centre aux cheveux peroxydés pour l’occasion a tout simplement été dantesque. À son débit, seule la conclusion de son franchissement sur l’aile gauche juste avant la pause, avorté par un offload dans les bras de… Maynadier, après « se l’être fait tout seul ». En dehors de quoi, ce fut du presque parfait. Constamment dans l’avancée ballon en main, diabolique en défense à l’image de son plaquage-cisaille sur « Big Ben » Tameifuna au retour des citrons, le Néo-Zélandais a martyrisé les Girondins durant 80 minutes. Une habitude nous direz-vous.