5 Brennus, 2 Champions Cup, mais pas que... le Stade Toulousain dit (déjà) au revoir à Pita Ahki

Départ anticipé pour Ahki
C’est une nouvelle qui serre le cœur des supporters du Stade Toulousain même s'il était prévu qu'il partirait à la fin de la saison. Ce mercredi, le club rouge et noir a officiellement annoncé le départ de Pita Ahki. Top 14. Menoncello remplace Ahki, la recrue de la décennie au Stade Toulousain ?Après 7 saisons, le centre néo-zélandais de 33 ans rejoindra les Blues d’Auckland, le club de ses débuts. Et ce, à compter du 1er décembre 2025 ! Une décision familiale, murement réfléchie, pour celui qui a tant donné au Stade — sur et en dehors du terrain.
Ce club et tous ses membres ont représenté une grande partie de ma vie et je serai toujours reconnaissant des amitiés, souvenirs et expériences dont j’ai eu la chance de bénéficier au long de ma route.
Arrivé en 2018 en provenance du Connacht, Ahki avait suscité quelques interrogations au vu de son passif médical. Mais il a rapidement mis tout le monde d’accord : 5 Boucliers de Brennus (2019, 2021, 2023, 2024, 2025), 2 Champions Cup (2021, 2024) et une régularité impressionnante dans les grands rendez-vous.
Un homme discret devenu pilier du vestiaire
Plus qu’un joueur clé, Pita Ahki est devenu un repère dans le vestiaire toulousain. Discret, humble, exemplaire dans le travail, il a conquis ses coéquipiers et l’ensemble du staff, comme l'explique Didier Lacroix dans le communiqué officiel.
Séduire le public c’est bien. Son vestiaire, c’est encore plus beau. Il l’a fait avec très peu de mots mais un "body language" parlant et beaucoup de preuves, dont la plus belle est sans doute sa présence dans chacune des finales disputées par le Stade depuis son arrivée.
Le président toulousain a également tenu à souligner l’investissement du couple qu’il forme avec Kayla, toujours impliqué dans la vie du club. « Ils sont devenus plus Stadistes que tous les Stadistes », confie-t-il avec affection.TOP 14. Cros, Ahki et… Qui est le dernier ''mousquetaire'' du Stade Toulousain ?Un hommage lui sera rendu lors de la 11e journée de Top 14, face au Racing 92 à Ernest Wallon. Une soirée qui s’annonce forte en émotions pour celui qui affirme : « Toulouse aura toujours une place à part dans mon cœur. »
Pas facile de dire au revoir à un tel joueur. Mais comme l’a joliment dit Lacroix, cette “(mauvaise) nouvelle” doit devenir une opportunité : celle d’avoir désormais un ambassadeur du Stade Toulousain aux antipodes.
Manu
Un très grand joueur quitte notre championnat avec un ratio de trophées par saison unique (1 par saison en comptant la saison COVID sans compétition achevée en top14)
Il peut être satisfait de son passage en France
J'espère qu'il va briller chez les Blues, parmi les siens.
Toulouse a assuré la suite au poste de premier centre où peuvent jouer Gourgues, Barassi, Chocobares voire Délibes. En attendant l'italien Menoncello. Seul Costes est un pur deuxième centre. Tous les autres cités peuvent évoluer aux 2 postes.
Sans compter le premier centre Vignères chez les espoirs qui avait été du déplacement à la Rochelle en janvier avec de nombreux autres espoirs (Lacombre, Hawkes, Elias, Pouzelgues, Daroque,Alary, Delpy titulaires..). Il avait fait un magnifique raffut-cul à terre sur Latu. Ces jeunes avaient perdu de 3 points seulement après une pénalité de Hastoy en toute fin de match
pascalbulroland
C'est sur Atonio le raffut-cul à terre il me semble...
Yonolan
Quelle page qui se tourne
Et de façon si inattendue tellement on le pensait pour la fin de cette saison
Pita Ahki est l’un des plus grands joueurs qui ait porté le maillot rouge et noir toulousain à mes yeux
Il fut de tous les titres remportés par le ST dans cette période
Un centre hors pair qui fut vraiment un joueur et un régulateur extraordinaire et tellement longtemps sous-coté
Comme Jérôme Kaino, lui de façon nettement plus brève, il a aussi apporté sécurité et confiance à tous ces jeunes qui ont éclos pendant ces 7 années
Et quelle belle histoire
Alors qu’il végétait au Connacht à cause d’une blessure au genou et à l'épaule qui l’empêchait d’exprimer son talent, voilà qu’il intéresse Toulouse mais qui hésite tellement l’état de son genou était une vraie question
Merci à Broncan qui l’avait vu jouer sur une vidéo et qui avait détecté le très grand joueur qu’il est et (il s’occupait de la défense du ST à l’époque) d’avoir attiré l’attention de Mola
Et voilà que Pita va accepter de venir avec un salaire des plus bas pendant 6 mois pour faire ses preuves
Un vrai pari comme dira Lacroix
Mais un pari tellement gagnant pour les deux
7 ans, 7 titres ….
Je ne sais pas si on se rend bien compte tellement c’est Enorme …et qu’il ne partage qu’avec François Cros et Thomas Ramos
Et maintenant une belle fin à la hauteur de l’histoire et ça aussi c’est à souligner
Il va retourner chez les Blues à Auckland car c’était aussi une aspiration des siens de revenir chez eux
Et cette fin écourtée va lui permette pleinement de se préparer pour sa saison avec les Blues et y boucler surement son parcours professionnel professionnelle
Attitude du ST à la hauteur de tout ce qu’a apporté cet homme si discret : comme un amour réciproque , reconnaissant et respectueux
Et puisque ton dernier match sera la réception par Toulouse du Racing nul doute que tu seras fêté de la plus belle des manières par le public d’EW et par les joueurs et le staff et que l’émotion sera palpable
Et il semblerait qu’à compter du 1 décembre tu sois un nouvel ambassadeur en terre néo-zélandaise du ST comme le dit Lacroix (avec Charlie ?)
Je ne sais pas ce que cela veut dire pratiquement et si cela a un autre sens que tout le bien qui tu pourrais dire de ce club ; mais même si c’est juste honorifique, ça aussi c‘est un beau titre que tu mérites amplement tellement tu as marqué ce club et tu que resteras au plus haut dans sa mémoire collective
Merci l’Artiste d’avoir illuminé le Top 14 et la CC pendant toutes ces années et bon vent pour ta prochaine saison et pour ce nouveau chapitre de ta vie et de celle des tiens
pascalbulroland
Bel hommage mérité...