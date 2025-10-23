5 Brennus, 2 Champions Cup, mais pas que... le Stade Toulousain dit (déjà) au revoir à Pita Ahki

Le Stade Toulousain dit (déjà) au revoir à Pita Ahki. Le centre aux 5 Brennus quittera la Ville Rose début décembre pour retourner chez lui, en Nouvelle-Zélande, du côté des Blues.

Départ anticipé pour Ahki

C’est une nouvelle qui serre le cœur des supporters du Stade Toulousain même s'il était prévu qu'il partirait à la fin de la saison. Ce mercredi, le club rouge et noir a officiellement annoncé le départ de Pita Ahki. Top 14. Menoncello remplace Ahki, la recrue de la décennie au Stade Toulousain ?Après 7 saisons, le centre néo-zélandais de 33 ans rejoindra les Blues d’Auckland, le club de ses débuts. Et ce, à compter du 1er décembre 2025 ! Une décision familiale, murement réfléchie, pour celui qui a tant donné au Stade — sur et en dehors du terrain.

Ce club et tous ses membres ont représenté une grande partie de ma vie et je serai toujours reconnaissant des amitiés, souvenirs et expériences dont j’ai eu la chance de bénéficier au long de ma route.

Arrivé en 2018 en provenance du Connacht, Ahki avait suscité quelques interrogations au vu de son passif médical. Mais il a rapidement mis tout le monde d’accord : 5 Boucliers de Brennus (2019, 2021, 2023, 2024, 2025), 2 Champions Cup (2021, 2024) et une régularité impressionnante dans les grands rendez-vous.

Un homme discret devenu pilier du vestiaire

Plus qu’un joueur clé, Pita Ahki est devenu un repère dans le vestiaire toulousain. Discret, humble, exemplaire dans le travail, il a conquis ses coéquipiers et l’ensemble du staff, comme l'explique Didier Lacroix dans le communiqué officiel.

Séduire le public c’est bien. Son vestiaire, c’est encore plus beau. Il l’a fait avec très peu de mots mais un "body language" parlant et beaucoup de preuves, dont la plus belle est sans doute sa présence dans chacune des finales disputées par le Stade depuis son arrivée.

Le président toulousain a également tenu à souligner l’investissement du couple qu’il forme avec Kayla, toujours impliqué dans la vie du club. « Ils sont devenus plus Stadistes que tous les Stadistes », confie-t-il avec affection. TOP 14. Cros, Ahki et… Qui est le dernier ''mousquetaire'' du Stade Toulousain ?Un hommage lui sera rendu lors de la 11e journée de Top 14, face au Racing 92 à Ernest Wallon. Une soirée qui s’annonce forte en émotions pour celui qui affirme : « Toulouse aura toujours une place à part dans mon cœur. »

Pas facile de dire au revoir à un tel joueur. Mais comme l’a joliment dit Lacroix, cette “(mauvaise) nouvelle” doit devenir une opportunité : celle d’avoir désormais un ambassadeur du Stade Toulousain aux antipodes.