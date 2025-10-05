Top 14. Menoncello remplace Ahki, la recrue de la décennie au Stade Toulousain ?

Peu habitué aux transferts retentissant depuis quelques années, le Stade Toulousain serait sur le point de s’offrir le centre italien Tommaso Menoncello.

Il est peut-être le meilleur 12 d’Europe depuis quelques années. Dans le monde, il fait sans aucun doute partie des meilleurs à son poste. D’après une information relayée par le Midi Olympique, Tommaso Menoncello arriverait du côté de la Haute-Garonne pour signer au Stade Toulousain, à l’été 2026. Selon le journal spécialisé, sa signature au Stade Toulousain “n'est plus qu'une question de temps.”

Menoncello vers Toulouse : ''Tu peux pas lutter'', ''le club donne pas envie'', la résignation glaciale des supporters du RCT

Signor Menoncello au Stade Toulousain

Depuis de longs mois, l’avenir de Tommaso Menoncello agite la presse et les services recrutement de divers clubs de l’Hexagone. En France, de multiples prétendants se sont manifestés et il n’y avait plus beaucoup de doute sur le fait que l’Italien viendrait en Top 14, la saison prochaine. Ainsi, c’est le Stade Toulousain qui devrait s’offrir les services du (désormais) très attendu Tommaso Menoncello, âgé de seulement 23 ans.

Pourtant, le Stade Toulousain ne semblait plus être au cœur des transferts retentissants, depuis le début de la décennie. Plus marquant encore, le club rouge et noir recrutait (très) peu dernièrement, préférant prolonger ses cadres et miser sur sa formation. Preuve en est, sur les deux dernières saisons, il n’a recruté que trois joueurs pour son effectif professionnel, en plus de quelques espoirs. Sur les cinq derniers étés, c’est seulement une douzaine de joueurs qui ont directement intégré le groupe d’Ugo Mola.

Au niveau des stars étrangères, les dernières grosses arrivées en date sont sans doute les signatures de l’Anglais Jack Willis, en 2022, et l’Écossais Blair Kinghorn, en 2023. Cependant, leurs signatures en Haute-Garonne étaient surtout des coups du destin, soit la faillite d’un club pour l’un et un départ imprévu à combler pour l’autre. Ici, l’arrivée de Tommaso Menoncello se fait avec une idée claire : celle de renforcer son équipe à l’un des seuls postes où la profondeur vient à manquer.

RUGBY. 6 NATIONS. La révélation italienne Tommaso Menoncello sacrée meilleur joueur du Tournoi

Le remplaçant désigné de Ahki ?

En effet, l’Italien est surtout habitué du numéro 12, même s’il peut jouer sur tous les postes de la ligne de trois-quarts. Dans ce rôle, le Stade Toulousain a profité de l’expérience de l’un de ses cadres : le Tongien, natif de Nouvelle-Zélande, Pita Ahki. Redoutable en défense et précieux en attaque, il est entré par la petite porte au Stade Toulousain, en 2018. Néanmoins, son arrivée a profondément impacté le club, qui gagne son premier titre depuis sept ans sur l’exercice 2018/2019 après une saison de tous les records.

Toutefois, aussi excellent soit-il, Pita Ahki ne peut pas tromper les effets du temps. Âgé de 33 ans, il connaît ses dernières années en tant que rugbyman professionnel. Avec une fin de contrat en juin 2026, l’international tongien joue son ultime saison chez les Rouge et Noir et devrait retourner en Océanie, selon les dernières informations, pour y conclure une carrière riche en titres et en émotions. Pour lui succéder, le Stade Toulousain possède quelques solutions, mais elles sont loin d’être des plus rassurantes.

TOP 14. Cros, Ahki et… Qui est le dernier ''mousquetaire'' du Stade Toulousain ?

Depuis la saison dernière, Pita Ahki a commencé à passer le flambeau du numéro 12 au très bon Santiago Chocobares. Âgé de 26 ans, l’Argentin est une solution d’avenir, mais ce dernier est régulièrement blessé. De plus, le calendrier de l’hémisphère sud prive ce dernier du début de saison. Même si le Rugby Championship se jouera seulement tous les deux ans, désormais, Toulouse est toujours à la recherche de profondeur. Récemment, l’éclosion de Kalvin Gourgues donne quelques espoirs, mais il est encore bien trop tôt pour en tirer des conclusions.

Ainsi, la signature, quasi certaine, de Tommaso Menoncello dans la Ville rose est empreint d’un sentiment qui n’avait pas été ressenti depuis bien longtemps en Haute-Garonne. L’arrivée d’un international jeune et reconnu à un poste sous tension dans l’effectif, voilà une nouvelle qui doit rassurer Ugo Mola et faire saliver les supporters Rouge et Noir.

TOP 14. Avec le duo magique Gourgues-Costes, le Stade Toulousain cherche à verrouiller son avenir