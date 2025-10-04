TOP 14. ''Retrouver un peu plus d’humilité'', Bru refuse le catastrophisme, mais pointe les vraies lacunes

Frustrée par sa prestation au Jean-Bouin, l’UBB veut remettre les pendules à l’heure ce samedi face à Lyon. Yannick Bru attend une réaction… et pas que dans les mots.

Après la défaite frustrante face au Stade Français, l’UBB s’apprête à recevoir le LOU ce samedi à Chaban avec un mot d’ordre clair : retrouver le vrai visage de l’équipe. Vos Matchs de Rugby Bayonne/Toulouse et Bordeaux/Lyon à quelle heure et sur quelle chaîne ?

En conférence de presse, Yannick Bru n’a pas cherché à ménager ses mots. L’entraîneur girondin veut voir ses joueurs hausser le ton, sur le plan mental comme dans l’engagement.

« Chaque match de Top 14 est un combat de boxe »

Le message est limpide. « On ne peut pas se dire que ça va passer si on ne déploie pas 100 % de notre potentiel technique, physique et mental », a déclaré Bru dans Sud Ouest. Pour le technicien, le Top 14 ne laisse pas la place au relâchement. Et la défaite au Jean-Bouin, dans la continuité de celle au Racing 92, a laissé des traces. Deux déplacements, deux revers, et des points faibles identifiés.

Une attitude à retrouver, vite

Plus que le contenu, c’est l’attitude générale qui a alerté le staff. « Ce qu’on a fait pendant la semaine nous appartient, mais on est tous alignés pour reconnaître ce qu’il nous manque », ajoute Bru, évoquant un besoin d’humilité et de rigueur.

Les joueurs ont été mis face à leurs responsabilités, dans un esprit de remise en question constructive. Sans grands mots, mais avec des intentions fortes : « on va essayer d’appliquer ça sur le terrain plutôt que de l’expliquer. »

Pas le moment de paniquer, mais…

Avec deux victoires et deux défaites après quatre journées, l’UBB reste dans les clous… comptablement. Mais le coach reconnaît une forme d’agacement : « J’étais plutôt agacé de ne pas avoir trouvé la bonne formule pour que les joueurs soient en vigilance. » L’enjeu est donc double : corriger le tir sans tout remettre en question. Pas de révolution, mais une adaptation, aussi bien dans la forme que dans le fond. Top 14. ''Je suis déçu'' : giflée à Paris, pourquoi l’UBB galère sur ce début de saison ?Face au LOU, Yannick Bru espère voir une UBB conquérante, surtout à domicile. Et s’il y a un message à faire passer cette semaine, c’est bien celui-ci : à Chaban, on ne transige pas avec l’attitude.