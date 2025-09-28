Top 14. ''Je suis déçu'' : giflée à Paris, pourquoi l’UBB galère sur ce début de saison ?

La défaite de l’UBB au Racing 92 (44-32) n’était vraisemblablement pas un cas isolé. Sur ses deux premiers déplacements, le club girondin n’a pas réussi à faire forte impression. Pire encore, ses sorties ont montré des failles palpables dans l’effectif de l’Union Bordeau-Bègles. Ces dernières se sont confirmées, ce samedi 27 septembre, lors d’une nette victoire du Stade Français Paris (28-7) au stade Jean-Bouin. Le vice-champion de France a donc quelques détails à recalibrer, pour la réception du LOU Rugby, puis le déplacement à Toulouse.
RUGBY. Yannick Bru pointe la ''désolidarisation'' de certains Bordelais : l’alerte est donnée
L’UBB déraille en Île-de-France
Après la rencontre dans la capitale, le manager Yannick Bru s’est montré frustré, mais pas surpris, devant les journalistes. “Les mêmes causes produisent les mêmes effets donc ça nous interroge sur le pourquoi”, indiquait-il pour mettre l’ensemble de l’équipe en réflexion, selon Sud-Ouest. Bien aidés par la botte de Louis Carbonel, pourtant en manque de réussite avec 5/8 face aux perches, les Parisiens ont profité des moments d’errements des visiteurs.
En effet, le club de la capitale n’a pas eu besoin de forcer pour se jouer du champion d’Europe en titre. À plusieurs moments, les hommes de Yannick Bru ont semblé étrangement passifs, subissant le cours du match. Sur l’ensemble du match, l’UBB a voulu frapper fort d’entrée de jeu en seconde période, pour réagir à un premier acte compliqué, avec un essai de Cameron Woki. Cependant, l’action du troisième ligne n’a pas sonné la révolte.
Deux semaines auparavant, les Girondins avaient essentiellement profité de l’indiscipline marquée des Racingmen pour sauver l’honneur. Preuve en est, à la 50ᵉ minute de jeu, le Racing 92 menait sur le score fou de 44 à 8. Ensuite, une réaction des coéquipiers de Louis Bielle-Biarrey s’est concrétisée avec deux essais en dix minutes, puis deux cartons oranges contre les Franciliens ont tué les espoirs de bonus offensif. Pour l’UBB, les quatre essais plantés dans les 25 dernières minutes n’ont pas suffi.
TOP 14. Prolongation majeure à Bordeaux : Yannick Bru veut écrire une histoire encore plus grande
Un problème mental ?
Après la rencontre, certains joueurs de l’UBB avaient bien conscience d’un problème dans leur jeu. Après le déplacement compliqué à Paris, l’international français Pierre Bochaton ne s’est pas caché derrière d’éventuelles excuses. “On doit jouer propre, mais on s'envoie les ballons sur la tête, on fait des fautes et ils marquent des points. Quand vous n'êtes pas bon en conquête, c'est difficile de gagner, surtout avec autant d'indiscipline. Il y a du boulot, on va passer à la suite”, relevait-il après le match, selon L’Équipe.
Face à des faillites aussi notables, hors de ses bases, le staff girondin veut trouver une solution. Ces trous d’air dans le jeu de l’UBB inquiètent. Toujours auprès de Sud-Ouest, Yannick Bru souligne des aspects du jeu où ses hommes ont subi plus que d’habitude : “Je suis déçu de notre engagement, de notre réactivité, de notre vigilance. On perd le coup d’envoi, on concède une dizaine de pénalités en première mi-temps, on est battu dans le jeu au sol, ça traduit un manque de vigilance qui n’est pas acceptable.”
De plus, le manager ne veut pas non plus occulter une possible faillite mentale de ses joueurs. “C’est certain que quand on est aussi faible dans la discipline, le jeu au sol, les duels aériens, ça montre que l’aspect mental n’est pas là”, confia-t-il après le revers subi à Paris. Relâchement après l’excellente saison passée ? Manque de stimulation dans le groupe ? Des objectifs à redéfinir ? Pas sûr que quelqu’un ait une réponse précise de ce qu’il se passe dans la tête des Bordelo-Béglais, mais le problème est là.
940 mètres, 14 franchissements, 27 défenseurs battus : l’UBB a puni Montauban avec un récital offensif
lebonbernieCGunther
Une telle indigence, c'est préoccupant, surtout devant... mal de casque beaucoup plus lourd qu'au Racing où on aurait pu assister à un beau hold-up, ou au moins s'approcher d'un BD, mais là, y'a rien à retenir. Alors ça sert à rien de se perdre en analyses et en conjectures, pour moi c'est simple: il va falloir se sortir les doigts en attendant les retours des régulateurs off/def que sont Lucu, Moefana et consorts...
AKA
« Je suis déçu », tu l’a dit bouffi, on le serai à moins! Il est vrai que je ne connais pas l’effectif de l’ UBB mais il me semble qu’il ont moins de réserve stratégique comme le Stade. Quand certains cadres ne sont pas là ou ont un coup de mou, ils sont vite dans le dur.
JFMA
La problématique est évidemment multifactorielle mais si on commençait par relancer notre conquête pour la hisser au moins au niveau minimum requis pour exister dans le Top 14, j'ai dans l'idée que l'équation deviendrait bien plus simple à résoudre.
Et ça ne date pas d'hier après-midi. Face à l'USM, déjà et malgré le score, la copie n'était pas pleinement satisfaisante sur nos lancers en en mêlée.
On retombe un peu dans nos travers du milieu de saison dernière, j'ai l'impression.
Mais il y a urgence là. D'une part car les concurrents ne nous attendent pas et puis parce qu'on ne peut pas trop compter sur des surperformances des 3/4 en compensation (pour autant que ce soit possible derrière un pack dominé comme hier) aux vues des effectifs en capacité de...
Allez les gars, on se retrousse les manches ! C'est pas comme si on manquait cruellement de talent devant, non mais.
pascalbulroland
J'ai eu l'impression de revoir le match entre le ST et le MHR, avec un score moindre certes, mais presque la même physionomie...
Des avants Parisiens percutant, qui avaient faim, qui ont gagné la bataille du sol et en face , une équipe qui était...ailleurs, aux abonnés absents du combat, à côté de la plaque comme le fut les Toulousains le week-end dernier...
Bru va vite remettre les choses dans l'ordre cette semaine...et on va voir un autre UBB face au LOU...
Pil2Dax
J'avais eu l'occasion de tempérer la victoire "bidon" contre Montauban, comme le soi-disant "accident" contre le Racing, n'y croyant pas, en attendant ce match du SF que l'on avait annoncé avoir coché...On voit le résultat. Il y a à Bordeaux un forme de confort dont il est difficile de se départir, c'était aussi le cas aux Girondins. Je ne sais l'expliquer, mais je le constate. Les joueurs soi-disant cadre ont pris des rythmes de sénateurs. Et ont enfilé leurs pantoufles bien chaudes. Nos jeunes sont certes talentueux, mais ça commence devant. Difficile d'intégrer un jeune en première ligne à 20 ans, tout talentueux soit-il. C'est l'état d'esprit qui est à changer, et ça prendra du temps.
Maintenant, il faut aussi arrêter de comparer au ST : c'est le PSG du rugby, plus gros budget et de loin, ils ont une histoire quasi centenaire, bref, rien n'est comparable. Je finirai en disant que, personnellement, je me méfie de la victoire d'hier en trompe-l'œil, eu égard à l'adversité castraise relativement faible soyons clair, avec 1 seule victoire depuis le début du championnat. A confirmer pour moi sur les journées à venir, où j'anticipais déjà, avant la déroute au SF, une venue de l'UBB en tongs. Bref, chacun sa route et ses problèmes.
Donc à l'UBB de tracer la sienne, mais ça passe aussi par ce genre de crise je pense, dont il faudra sortir plus fort.
pascalbulroland
Un budget ne fait pas tout...le SF et le LOU en sont la preuve, et un club comme le C.O a prouvé plusieurs fois qu'un petit budget peut être champion de France...
Quant à la faiblesse du C.O hier soir, je l'ai relaté dans un commentaire concernant le match d'hier soir et j'attends de voir le match à Bayonne pour savoir si cette victoire face aux Castrais n'était pas un trompe l'oeil.
L'UBB a gagné un titre et a vu la difficulté pour l'obtenir, son problème n'est ni physique ni technique, il est mental pour moi, et c'est à Bru de "conditionner" ses joueurs à cette nouvelle saison pour retrouver ce qui a fait leur force l'année dernière et aller chercher un autre titre...
Pil2Dax
Un budget fait beaucoup, surtout vu l'écart par rapport au 2nd. Et explique beaucoup de choses, c'est mathématique. Mais ne fait pas tout j'en conviens. Pour l'aspect conditionnement, je partage à 100%...Autant je ne doutais pas df'Urios sur cet aspect, autant je doute de Bru et de son staff à ce niveau.
Difficile à choisir entre Mola qui allume son groupe micro et caméra ouverts, mais ça fait surfait, cinéma...avec Bru qui a toujours un discours policé, sans jamais hausser la voix. Il faudrait être dans les vestiaires et à l'entraînement pour se faire une idée plus précise de leur leadership.
Donc beaucoup d'interrogation pour ma part, je suis convaincu que notre groupe bordelais s'est installé dans le confort, attendant que les matchs tournent en sa faveur uniquement parce qu'objectivement talentueux et plus fort sur la papier. Au détriment du reste et de l'humilité si propre à ce sport. Les ressorts psychologiques à activer n'ont visiblement pas été encore trouvés en Gironde, je serai très intéressé de savoir lesquels ont été suivis de succès...quand ça arrivera (où l'on croise les doigts)
Jak3192
La réaction de ce WE du ST est faite par les "2eme couteaux" (si on peut dire... 🤭)
Les 5 premiers essais marqués par des moyens nouveaux, avec la mise au repos / punition (au choix) des "cadres" internationaux. Stratégie payante.
L'UBB peut il se permettre une telle rotation ?
pascalbulroland
L'UBB a amplement les moyens humains pour refaire une saison comme la saison dernière...leur pb à mes yeux est juste mental.
Ils ne sont pas devenus nuls comme certains de leurs supporters le disent sur les RS, il leur faut retrouver le caractère qui en a fait une "machine" à gagner, et ce n'est pas le plus simple...Mola en sait quelque chose, maintenir une pression sur des joueurs titrés n'est pas chose facile.