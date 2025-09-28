Top 14. ''Je suis déçu'' : giflée à Paris, pourquoi l’UBB galère sur ce début de saison ?

Après deux revers en Île-de-France, l’UBB doit rapidement se remettre la tête à l’endroit, avant un déplacement périlleux au Stade Toulousain, le 12 octobre prochain.

La défaite de l’UBB au Racing 92 (44-32) n’était vraisemblablement pas un cas isolé. Sur ses deux premiers déplacements, le club girondin n’a pas réussi à faire forte impression. Pire encore, ses sorties ont montré des failles palpables dans l’effectif de l’Union Bordeau-Bègles. Ces dernières se sont confirmées, ce samedi 27 septembre, lors d’une nette victoire du Stade Français Paris (28-7) au stade Jean-Bouin. Le vice-champion de France a donc quelques détails à recalibrer, pour la réception du LOU Rugby, puis le déplacement à Toulouse.

L’UBB déraille en Île-de-France

Après la rencontre dans la capitale, le manager Yannick Bru s’est montré frustré, mais pas surpris, devant les journalistes. “Les mêmes causes produisent les mêmes effets donc ça nous interroge sur le pourquoi”, indiquait-il pour mettre l’ensemble de l’équipe en réflexion, selon Sud-Ouest. Bien aidés par la botte de Louis Carbonel, pourtant en manque de réussite avec 5/8 face aux perches, les Parisiens ont profité des moments d’errements des visiteurs.

En effet, le club de la capitale n’a pas eu besoin de forcer pour se jouer du champion d’Europe en titre. À plusieurs moments, les hommes de Yannick Bru ont semblé étrangement passifs, subissant le cours du match. Sur l’ensemble du match, l’UBB a voulu frapper fort d’entrée de jeu en seconde période, pour réagir à un premier acte compliqué, avec un essai de Cameron Woki. Cependant, l’action du troisième ligne n’a pas sonné la révolte.

Deux semaines auparavant, les Girondins avaient essentiellement profité de l’indiscipline marquée des Racingmen pour sauver l’honneur. Preuve en est, à la 50ᵉ minute de jeu, le Racing 92 menait sur le score fou de 44 à 8. Ensuite, une réaction des coéquipiers de Louis Bielle-Biarrey s’est concrétisée avec deux essais en dix minutes, puis deux cartons oranges contre les Franciliens ont tué les espoirs de bonus offensif. Pour l’UBB, les quatre essais plantés dans les 25 dernières minutes n’ont pas suffi.

Un problème mental ?

Après la rencontre, certains joueurs de l’UBB avaient bien conscience d’un problème dans leur jeu. Après le déplacement compliqué à Paris, l’international français Pierre Bochaton ne s’est pas caché derrière d’éventuelles excuses. “On doit jouer propre, mais on s'envoie les ballons sur la tête, on fait des fautes et ils marquent des points. Quand vous n'êtes pas bon en conquête, c'est difficile de gagner, surtout avec autant d'indiscipline. Il y a du boulot, on va passer à la suite”, relevait-il après le match, selon L’Équipe.

Face à des faillites aussi notables, hors de ses bases, le staff girondin veut trouver une solution. Ces trous d’air dans le jeu de l’UBB inquiètent. Toujours auprès de Sud-Ouest, Yannick Bru souligne des aspects du jeu où ses hommes ont subi plus que d’habitude : “Je suis déçu de notre engagement, de notre réactivité, de notre vigilance. On perd le coup d’envoi, on concède une dizaine de pénalités en première mi-temps, on est battu dans le jeu au sol, ça traduit un manque de vigilance qui n’est pas acceptable.”

De plus, le manager ne veut pas non plus occulter une possible faillite mentale de ses joueurs. “C’est certain que quand on est aussi faible dans la discipline, le jeu au sol, les duels aériens, ça montre que l’aspect mental n’est pas là”, confia-t-il après le revers subi à Paris. Relâchement après l’excellente saison passée ? Manque de stimulation dans le groupe ? Des objectifs à redéfinir ? Pas sûr que quelqu’un ait une réponse précise de ce qu’il se passe dans la tête des Bordelo-Béglais, mais le problème est là.

