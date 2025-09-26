Top 14. Bordeaux-Bègles en quête d’un premier succès loin de Chaban : la compo de Yannick Bru
UBB–Stade Français : duel sous tension à Jean-Bouin. crédit photo : screenshot UBB Rugby
Entre une UBB ambitieuse malgré un effectif décimé et des Parisiens déjà sous pression après deux revers consécutifs, ce duel pourrait donner le ton de la suite de leur saison.

Après trois journées disputées, l’Union Bordeaux-Bègles pointe à la deuxième place du Top 14 et compte bien confirmer son excellent départ.

Ce samedi, les hommes de Yannick Bru se déplacent au stade Jean-Bouin pour affronter le Stade Français, en quête de rachat après deux défaites consécutives à Pau et Lyon.

Un match historique face au promu

L’UBB reste sur une démonstration offensive face au promu Montauban (71-24). Portés par leur jeunesse dorée - Mousquès, Echegaray ou encore Hutteau - les Girondins ont montré qu’ils disposaient d’un réservoir prometteur malgré une infirmerie bien garnie.

Maxime Lucu, Yoram Moefana, Adam Coleman ou encore Jean-Luc Du Preez manquent toujours à l’appel, mais quelques retours viennent redonner du souffle. Pablo Uberti a repris le rythme collectif, tandis que l’ailier néo-zélandais Salesi Rayasi postule de nouveau après une commotion.

Début de saison mitigé pour les Parisiens

En face, le Stade Français joue gros. Vainqueurs de Montauban lors de la première journée, les Parisiens n’ont ensuite pas réussi à transformer leurs bonnes intentions loin de leurs bases. Pire, la série noire à l’extérieur se prolonge : dix-huit défaites consécutives. Mais à écouter Paul Gustard, l’heure n’est pas à la panique : « Nous n’avons pas plus de pression que les autres. Le match à venir est toujours le plus important. » (Midi Olympique)

Reste que les Soldats roses encaissent trop de points : cent en trois rencontres, un chiffre inquiétant avant d’affronter l’une des attaques les plus prolifiques du championnat. La mission sera claire : resserrer les rangs en défense pour éviter de subir la vitesse et la créativité bordelaise. Rory Kockott, entraîneur de la défense, insiste sur les détails : « Ce sont nos erreurs individuelles qui nous coûtent cher. »

Entre une UBB qui veut décrocher sa première victoire à l’extérieur et un Stade Français désireux d’éviter la spirale négative, l’affiche promet une lutte âpre. Ce test grandeur nature dira beaucoup sur les ambitions réelles des deux clubs. Coup d’envoi samedi à 14h30, en direct sur Canal+ Sport.

composition UBB
1
Poirot
2
Lamothe
3
Sadie
4
Palu
5
Cazeaux
6
Bochaton
8
Vergnes
7
Woki
9
Hutteau
10
Jalibert
11
Bielle-Biarrey
12
Van Rensburg
13
Depoortère
14
Rayasi
15
Mousquès
16
Sa
17
Perchaud
18
Jacobs
19
Matiu


20
Gazzotti
21
Page-Relo
22
Laharrague
23
Taufa

Pas de repos pour LBB, étonnant...c'est Penaud qui va se reposer.

  • il y a 1 heure

