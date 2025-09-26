TRANSFERT. TOP 14. Ce Tricolore de l'UBB intéresse fortement Pau... et Castres

À 28 ans, Bastien Vergnes-Taillefer s’apprête à tourner la page UBB. Pau et Castres sont déjà sur les rangs pour récupérer le troisième ligne, symbole d’un mercato qui s’anime.

Selon L’Équipe, Bastien Vergnes-Taillefer ne sera pas prolongé par l’Union Bordeaux-Bègles. Le troisième ligne, arrivé en 2021, a pourtant enchaîné les bonnes performances ces dernières saisons.

À 28 ans, l’international français (1 sélection) a disputé 27 matchs l'an passé, toutes compétitions confondues. Sa polyvalence et sa solidité dans les rucks faisaient de lui un joueur fiable, apprécié dans le vestiaire comme en tribunes. Mais l’encadrement girondin semble avoir fait un autre choix stratégique pour l’avenir.

La Section sur le coup

La Section paloise avance vite. La nouvelle n’a pas tardé à faire réagir. Les dirigeants béarnais auraient entamé des discussions avancées avec le joueur dès le début de semaine. Pau lui aurait même déjà soumis une proposition portant sur deux ou trois saisons, comme le révèle le Midi Olympique. TOP 14. TRANSFERT. Castres cherche son ouvreur : Enzo Hervé dans le viseur, mais pas que…

Avec ses qualités de gratteur et sa capacité à enchaîner les tâches obscures, Vergnes-Taillefer correspond parfaitement au profil recherché par le staff palois pour densifier sa troisième ligne.

Un concurrent sérieux pour Pau ?

Mais Pau n’est pas seul sur le coup. Le Castres Olympique suit aussi attentivement l’évolution du dossier selon Rugbyscope. Fidèle à sa réputation de club bâtisseur d’hommes de devoir, le CO verrait d’un bon œil l’arrivée d’un joueur rugueux et travailleur comme lui.

Le choix final devrait se jouer dans les prochaines semaines, entre la stabilité d’un projet palois ambitieux et l’appel du Tarn où le CO reste une valeur sûre du Top 14. ''Faire partie de l’équipe qui écrira l’histoire'', un champion olympique affirme ses ambitions : il prolonge sur la durée

Quoi qu’il en soit, Bastien Vergnes-Taillefer reste une belle pioche pour n’importe quel club. Et les supporters de l’UBB peuvent regretter de voir filer un joueur qui, sans faire de bruit, a toujours répondu présent.