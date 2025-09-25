TOP 14. Le Stade Français en galère à la pile, mais ça coince niveau salary cap

Le Stade Français est en galère en mêlée fermée, mais demeure déjà (presque) au taquet du salary cap. Ce qui complique vraiment le recrutement.

Sale temps pour la pile parisienne. À quelques jours de recevoir le champion d'Europe bordelais lors de la 4ᵉ journée de Top 14, le Stade Français est en quête urgente d’un pilier gauche. Le hic ? Le salary cap menace, et pas qu’un peu…

Selon L'Équipe, le club de la capitale serait en train de sonder le marché pour renforcer sa première ligne. Une nécessité, alors que l’effectif semble un poil léger à ce poste puisque les jeunes et prometteurs Abramishvili (long arrêt suite à une commotion) et Koffi (épaule) sont blessés probablement pour un moment.

Une marge de manœuvre très mince

Mais d'après la même source, la masse salariale flirterait déjà avec les 11,2 millions d’euros, plafond autorisé par la LNR au club.

Le Stade Français dépasserait actuellement les 11 millions d’euros de masse salariale et voit donc sa latitude pour recruter un joueur supplémentaire extrêmement réduite, à moins d’un joker médical. Mais les options sérieuses ne sont pas légion au poste.

Pourtant, avec seulement deux piliers gauches opérationnels (Moses Alo-Emile et Thierry Paiva), le club de la capitale va devoir trouver une solution à ce poste si spécifique.