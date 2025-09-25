TOP 14. Le Stade Français en galère à la pile, mais ça coince niveau salary cap
Les jeunes Abramishvili observe un long arrêt suite à une grosse commotion.
Le Stade Français est en galère en mêlée fermée, mais demeure déjà (presque) au taquet du salary cap. Ce qui complique vraiment le recrutement.

Sale temps pour la pile parisienne. À quelques jours de recevoir le champion d'Europe bordelais lors de la 4ᵉ journée de Top 14, le Stade Français est en quête urgente d’un pilier gauche. Le hic ? Le salary cap menace, et pas qu’un peu…

''Le Stade Français l'a caché le plus longtemps possible'' : qui est Abramishvili, ce solide pilachou de 20 ans ?

Selon L'Équipe, le club de la capitale serait en train de sonder le marché pour renforcer sa première ligne. Une nécessité, alors que l’effectif semble un poil léger à ce poste puisque les jeunes et prometteurs Abramishvili (long arrêt suite à une commotion) et Koffi (épaule) sont blessés probablement pour un moment. 

Une marge de manœuvre très mince

Mais d'après la même source, la masse salariale flirterait déjà avec les 11,2 millions d’euros, plafond autorisé par la LNR au club.

Le Stade Français dépasserait actuellement les 11 millions d’euros de masse salariale et voit donc sa latitude pour recruter un joueur supplémentaire extrêmement réduite, à moins d’un joker médical. Mais les options sérieuses ne sont pas légion au poste.

TOP 14. 130kg : face à la pénurie, un solide droitier samoan en renfort à l'Aviron Bayonnais ?

Pourtant, avec seulement deux piliers gauches opérationnels (Moses Alo-Emile et Thierry Paiva), le club de la capitale va devoir trouver une solution à ce poste si spécifique. 

L'une d'elles pourrait être de trouver une porte de sortie au polyvalent Louis Foursans-Bourdette, très peu utilisé, pour s'octroyer un peu de marge financière. Une solution déjà évoquée cet été mais qui n'a mené à rien pour le moment. Pas simple à gérer pour le joueur, ni pour le club.

Qui, en attendant, risque de devoir aller piocher encore dans son centre de formation, duquel ont éclos plusieurs profils à ce même poste de gaucher ces dernières saisons. Même si cela pourrait vite se confronter à certaines limites, vu la dureté et la longueur du Top 14...

Comment fait-on avec l'effectif qu'il y a pour être limite (ce qui expliquerait pourquoi il y eut si peu de recrutement cet été...) ?!?...

  • il y a 2 heures

