TOP 14. 130kg : face à la pénurie, un solide droitier samoan en renfort à l’Aviron Bayonnais ?

''On ne peut pas faire une saison comme ça'', a reconnu le manager Grégory Patat en conférence de presse ce week-end. Résultat, Bayonne va mettre un pilier droit de 130kg à l'essai.

Le pauvre Tevita Tatafu joue de malchance avec ses articulations. Enchaînant les blessures au genou ou à la cheville, le colossal pilier droit de l’Aviron Bayonnais n’a d’ailleurs disputé que 9 petits matchs officiels en 2025, et ne devrait pas faire augmenter ses stats d’ici la fin d’année.

Lourdement touché à la cheville face à Toulouse en amical le mois dernier, le surpuissant international français sera out pour de nombreux mois. Une situation qui pose problème à Bayonne, également privé du Fidjien Luke Tagi pour blessure en ce moment.

D’autant qu’à ce jour, Emerick Setiano est même le seul pilier droit en pleine possession de ses moyens de l’effectif. Ses 80 minutes disputées face à Montpellier en témoignent. Active et généralement efficiente, la cellule recrutement du club s’est donc réunie mardi dernier pour convenir du recrutement d’un joker à ce poste si spécifique, indique le Midi Olympique et son spécialiste de la côte basque.

Ce qu’a confirmé le manager Grégory Patat en conférence de presse ce week-end. "Quelqu’un va venir à l’essai prochainement. On est sur deux profils, on va en choisir un parce qu’on ne peut pas faire une saison comme ça."

Un Samoan va débarquer

D’après le Midol, justement, l’un de ses profils approche des 130 plombes (1m83 et 128kg) et demeure libre de tout engagement à l’heure d’écrire ces lignes. Marco Fepulea'i a retenu l’attention du staff basque grâce à son expérience et son physique.

Le solide droitier de 30 ans est sans club depuis son départ de Colomiers cet été, non-conservé après 3 saisons en banlieue toulousaine, malgré 15 matchs disputés la saison passée. Mais il est actuellement avec la sélection samoane (son pays d’origine) pour disputer la Pacific Nations Cup et garde donc la forme en ce moment.

Joueur assez puissant, il est en tous cas de ceux qui semblent capables de caler une mêlée de Top 14, à l’image de ce qu’il savait faire à Colomiers en ProD2. Ainsi, Fepulea'i devrait arriver à Bayonne la semaine prochaine, d’après la même source, pour être mis à l’essai par le staff ciel et blanc. Et permettre à Bayonne de souffler, en première ligne, si un contrat lui était proposé.