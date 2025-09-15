TOP 14. 130kg : face à la pénurie, un solide droitier samoan en renfort à l’Aviron Bayonnais ?
Marco Fepulea'i a retenu l’attention du staff basque grâce à son expérience et son physique.
''On ne peut pas faire une saison comme ça'', a reconnu le manager Grégory Patat en conférence de presse ce week-end. Résultat, Bayonne va mettre un pilier droit de 130kg à l'essai.

Le pauvre Tevita Tatafu joue de malchance avec ses articulations. Enchaînant les blessures au genou ou à la cheville, le colossal pilier droit de l’Aviron Bayonnais n’a d’ailleurs disputé que 9 petits matchs officiels en 2025, et ne devrait pas faire augmenter ses stats d’ici la fin d’année.

VIDÉO. AHUUU ! D’une charge animale, Tevita Tatafu et ses 140kg font EX-PLO-SER le boucher Marcos KremerVIDÉO. AHUUU ! D’une charge animale, Tevita Tatafu et ses 140kg font EX-PLO-SER le boucher Marcos Kremer

Lourdement touché à la cheville face à Toulouse en amical le mois dernier, le surpuissant international français sera out pour de nombreux mois. Une situation qui pose problème à Bayonne, également privé du Fidjien Luke Tagi pour blessure en ce moment.

D’autant qu’à ce jour, Emerick Setiano est même le seul pilier droit en pleine possession de ses moyens de l’effectif. Ses 80 minutes disputées face à Montpellier en témoignent. Active et généralement efficiente, la cellule recrutement du club s’est donc réunie mardi dernier pour convenir du recrutement d’un joker à ce poste si spécifique, indique le Midi Olympique et son spécialiste de la côte basque.

VIDÉO. La cheville va mieux : le frigo Tevita Tatafu s’échauffe avec une barre à 230kgVIDÉO. La cheville va mieux : le frigo Tevita Tatafu s’échauffe avec une barre à 230kg

Ce qu’a confirmé le manager Grégory Patat en conférence de presse ce week-end. "Quelqu’un va venir à l’essai prochainement. On est sur deux profils, on va en choisir un parce qu’on ne peut pas faire une saison comme ça."

Un Samoan va débarquer

D’après le Midol, justement, l’un de ses profils approche des 130 plombes (1m83 et 128kg) et demeure libre de tout engagement à l’heure d’écrire ces lignes. Marco Fepulea'i a retenu l’attention du staff basque grâce à son expérience et son physique.

134kg, lanceur de poids : qui est ce bulldozer que Chambéry vient de s’offrir pour aller chercher une montée en ProD2 ?134kg, lanceur de poids : qui est ce bulldozer que Chambéry vient de s’offrir pour aller chercher une montée en ProD2 ?

Le solide droitier de 30 ans est sans club depuis son départ de Colomiers cet été, non-conservé après 3 saisons en banlieue toulousaine, malgré 15 matchs disputés la saison passée. Mais il est actuellement avec la sélection samoane (son pays d’origine) pour disputer la Pacific Nations Cup et garde donc la forme en ce moment.

Joueur assez puissant, il est en tous cas de ceux qui semblent capables de caler une mêlée de Top 14, à l’image de ce qu’il savait faire à Colomiers en ProD2. Ainsi, Fepulea'i devrait arriver à Bayonne la semaine prochaine, d’après la même source, pour être mis à l’essai par le staff ciel et blanc. Et permettre à Bayonne de souffler, en première ligne, si un contrat lui était proposé.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 Vidéos
RÉSUMÉ VIDÉO. Un Racing de gala renverse le champion d’Europe, Max Spring voir triple
News
TOP 14. 11 défenseurs battus, 102 mètres, Kalvin Gourgues, le minot qui a du gaz séduit les supporters
News
ARBITRAGE. ''Il n’y a pas ruck'', pourquoi l’essai de Raka a été refusé (et pourquoi Urios n’en revient pas)
News
TOP 14. ''J’en ai plein le cul'', Clermont frustré, Urios en furie : TMO, carton orange, mêlée, tout y passe
Vidéos
VIDEO. 50 mètres, des appuis de feu et un Mayol en transe : la chevauchée fantastique de Dréan qui a fait plier Castres
News
''Ça pue la merde'', Ugo Mola a foudroyé ses joueurs après la victoire : ''C’est catastrophique les mecs''
News
TOP 14. Toulouse – Perpignan : les supporters ont vécu un véritable ascenseur émotionnel
Vidéos
VIDEO. TOP 14. Wainiqolo en mode dragster : la chevauchée folle qui a enflammé Sapiac
News
TOP 14. ''D’après Ugo, c’est impossible, donc on va essayer de le faire mentir'', Ramos ambitieux mais humble
Transferts
TRANSFERT. TOP 14. Coup dur pour l’ASM : Les Waratahs veulent 'piquer' une pièce maîtresse
News
TOP 14. Stade Rochelais : la compo (musclée) pour la grande première à Deflandre face à Clermont