TOP 14. Un groupe gonflé à bloc avant le Stade Français : la compo probable de l'UBB
Gazzotti met la pression, mais Bru devra bricoler sans plusieurs cadres. crédit photo : screenshot ubb
Après sa démonstration offensive contre Montauban, l’UBB veut enchaîner au Stade Français. Mais Yannick Bru doit composer avec une infirmerie encore très chargée.

L’Union Bordeaux-Bègles vont voyager à Paris avec des ambitions. Après avoir corrigé Montauban (71-24), les hommes de Yannick Bru espèrent décrocher leur première victoire de la saison à l’extérieur.

Marko Gazzotti l’a annoncé au micro d'Ici Gironde : « il faudra aller à Paris avec de vraies intentions pour ramener des points ». Le troisième ligne a planté le décor. Mais malgré une confiance offensive retrouvée, le staff doit toujours composer avec un effectif décimé.

Une infirmerie qui déborde

Car l’infirmerie de l’UBB reste pleine à craquer. La liste est longue : Maxime Lucu (fracture du pouce), Yoram Moefana (épaule), Adam Coleman (tendon pectoral), Jean-Luc Du Preez (genou), Lachlan Swinton (genou), Romain Gardrat (genou) et Ugo Boniface (épaule) manquent toujours à l’appel. Des absences qui touchent toutes les lignes et qui obligent Bru à jongler dans sa gestion des rotations.

Les nouvelles ne sont pas meilleures du côté de l’arrière. Romain Buros, espéré ce week-end, doit encore patienter trois à quatre semaines en raison de complications à un mollet. Un coup dur tant son profil sécurise souvent la ligne de trois-quarts. Joey Carbery (cuisse) et Sipili Falatea (voûte plantaire) restent également à l’arrêt, eux aussi indisponibles plusieurs semaines.

Quelques retours importants derrière

La bonne nouvelle vient du retour de Pablo Uberti. Le centre, opéré de l’épaule cet été, a repris l’entraînement collectif et devrait rapidement retrouver le rythme de la compétition. Salesi Rayasi est lui aussi de retour après deux semaines d’absence suite à une commotion subie contre La Rochelle. Ces deux renforts tombent à pic pour donner un peu de profondeur à des lignes arrière qui manquent d’automatismes.

Sur le terrain, l’UBB a montré deux visages depuis le début de saison. Première attaque du Top 14 (126 points inscrits en trois journées), elle régale balle en main et punit sur chaque turnover adverse. Mais en défense, les chiffres sont beaucoup moins flatteurs : 86 points encaissés, soit près de 29 par match, contre 23 en moyenne la saison passée. Les débats sont toujours présents autour de la conquête, avec une mêlée et une touche parfois trop friables.

Avant d’aller défier le Stade Français, invaincu à Jean-Bouin, le message est clair : l’UBB devra resserrer les boulons devant tout en gardant la même folie offensive. Avec une infirmerie toujours pleine mais un groupe gonflé à bloc, le voyage à Paris est important pour lancer la saison des Bordelais.

compo probable UBB
1
Perchaud
2
Barlot
3
Sadie
4
Palu
5
Cazeaux
6
Woki
8
Gazzotti
7
Vergnes
9
Page-Relo
10
Jalibert
11
Rayasi
12
Van Rensburg
13
Depoortère
14
Penaud
15
Mousquès
16
Sa
17
Poirot
18
Taufa
19
Gray


20
Bochaton
21
Jacobs
22
Hutteau
23
Laharrague

 

Cher Rugbynistère, ne pensez vous pas qu'il vaudrait mieux attendre la vraie composition de l'UBB et en tirer les conséquences et les enjeux plutôt que nous sortir des probabilités appuyés sur des éventualités...tout cela ne reposant sur pas grand chose.

  • il y a 5 heures

