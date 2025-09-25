TOP 14. Jean-Bouin vers une nouvelle ère ? Une enseigne parisienne mythique veut s'associer au Stade Français

Le Stade Jean-Bouin pourrait bientôt être rebaptisé. Le Stade Français a trouvé un partenaire de naming et la décision finale sera prise lors du prochain Conseil de Paris.

C’est une page de l’histoire de Jean-Bouin qui pourrait s’écrire début octobre.

L’enceinte parisienne, fief du Stade Français depuis 1975 et désormais partagée avec le Paris FC, est sur le point de connaître un tournant majeur. Le club de la capitale a trouvé un partenaire de naming avec une enseigne mythique de la vie parisienne : le Bazar de l’Hôtel de Ville, plus connu sous le nom de BHV.

Un contrat de quatre ans dans les tuyaux

Le projet de délibération sera soumis au Conseil de Paris entre le 7 et le 10 octobre. Si les élus donnent leur feu vert, Jean-Bouin deviendrait pour quatre saisons le “BHV Stadium Jean-Bouin”, jusqu’en juin 2029.

Le Stade Français, gestionnaire du site depuis 2019 via une délégation de service public, utilise ainsi la possibilité contractuelle d’associer un sponsor au nom de son enceinte.

Semaine 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 🏟️



On se voit à Jean Bouin samedi contre Bordeaux 👊



🎟️ https://t.co/9ldIHdibhP pic.twitter.com/1wgK4Q2qXa September 23, 2025

Le contrat rapporterait 100 000 euros par an à la Ville de Paris. Le montant que percevrait le club n’a pas été révélé, mais l’opération illustre une tendance de plus en plus courante dans le sport français, où l’on retrouve déjà l’Accor Arena à Bercy ou encore l’Adidas Arena à la Porte de la Chapelle.

Un coup marketing pour l'enseigne

Pour le BHV, installé rue de Rivoli depuis 1856, c’est une manière d’ancrer son image dans la vie sportive et culturelle de la capitale. L’enseigne entend profiter de la visibilité du Stade Français et de l’essor médiatique du Paris FC en Ligue 1.

TOULOUSE. Après l'échec des cadres à Montpellier, Ugo Mola va-t-il lancer ses jeunes pousses face à Castres ?

Côté sportif, rien ne change pour les supporters. Les Soldats Roses continueront d’évoluer dans leur antre historique de 20 000 places, mais sous une nouvelle bannière commerciale. Une évolution qui ne manquera pas de faire débat chez les puristes, attachés au nom d’origine.