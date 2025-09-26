TOP 14. Transfert. Red Bull va-t-il s'offrir Billy Vunipola alors qu'il brille au MHR ?

Et si le MHR laissait filer un taulier sans lever le petit doigt ? Malgré ses performances XXL, Billy Vunipola n’a toujours reçu aucune offre de prolongation.

À Montpellier, il est devenu un cadre sur et en dehors du terrain. Depuis deux saisons, Billy Vunipola enchaîne les prestations XXL avec le maillot du MHR. À 32 ans, le colosse anglais (plus de 70 sélections avec le XV de la Rose) semble avoir trouvé une seconde jeunesse dans l’Hérault. TOP 14. L'Anglais Billy Vunipola (MHR) vers une fin de carrière en France ?

Dernier exemple en date : son match plein face au Stade Toulousain, le week-end dernier, avec un essai en puissance et une influence permanente sur le jeu. Une vraie masterclass dans le large succès montpelliérain (44-14).

Puissant, mobile, leader naturel, Vunipola a su rapidement s’imposer comme une pièce maîtresse du projet de Joan Caudullo.

Sa science du jeu et son expérience des grands rendez-vous apportent une stabilité précieuse à un groupe qui cherche à retrouver les sommets. On le voit souvent parler aux jeunes, replacer, encourager. Il incarne ce mix entre impact physique et intelligence rugbystique.

Le mystère de la prolongation

Mais voilà, malgré son importance dans l’effectif, l’avenir de Billy Vunipola à Montpellier reste flou. Selon le Midi Olympique, le numéro 8 est en fin de contrat en juin 2026 et n’a toujours pas reçu de proposition de prolongation de la part du club. Une situation surprenante, alors même que son rendement sur le terrain est irréprochable.

L'ombre de Newcastle et Red Bull plane

De l’autre côté de la Manche, la presse anglaise évoque un intérêt de Newcastle, récemment passé sous pavillon Red Bull. Le projet est ambitieux, et Vunipola pourrait ne pas être insensible à l’idée d’un retour au pays, dans un environnement structuré et porté par de gros moyens.

Pour l’instant, rien n’est signé. Mais à Montpellier, le silence du club commence à faire jaser. Et certains supporters s’interrogent déjà : le MHR va-t-il vraiment laisser filer un de ses leaders sans réagir ?