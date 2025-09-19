TOP 14. Toulon / La Rochelle : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce choc de la J3 ?
Mayol, dimanche, 21h05 : le décor est planté pour un Toulon – La Rochelle qui sent déjà la poudre.
Dimanche soir, le RCT et le Stade Rochelais s’affrontent dans un Mayol chauffé à blanc. Un choc qui pourrait déjà peser dans la course au Top 6. Horaire, diffusion, forces en présence : on fait le point.

Mayol prêt à rugir

Ce dimanche 21 septembre, le RCT reçoit le Stade Rochelais pour la 3ᵉ journée du TOP 14. Coup d’envoi prévu à 21h05, dans une ambiance qui s’annonce bouillante du côté de Mayol. Le match sera diffusé en direct sur Canal+, un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de rugby musclé et engagé.TOP 14. ''Entre 0 et 5 ans'' : le compte à rebours est lancé, Mayol peut-il encore évoluer… ou faut-il penser à l’exil pour le RCT ?TOP 14. ''Entre 0 et 5 ans'' : le compte à rebours est lancé, Mayol peut-il encore évoluer… ou faut-il penser à l’exil pour le RCT ?Les Toulonnais ont parfaitement démarré leur saison avec deux succès en deux journées. L’occasion est belle pour confirmer à domicile et envoyer un signal fort à la concurrence.

De leur côté, les Maritimes arrivent avec l’envie d’enchaîner après une première victoire. Ce duel entre Rouge & Noir et Jaune & Noir promet des étincelles, tant l’intensité s’annonce au rendez-vous.

Des forces en présence contrastées

Le RCT devra composer avec quelques absences, notamment celle de Matthias Halagahu, opéré du pied. Mais le staff varois peut s’appuyer sur un groupe solide, mélange de cadres expérimentés et de jeunes affamés. Côté rochelais, la puissance du pack et la maîtrise collective restent des atouts redoutables.TRANSFERT. TOP 14. Le futur du Bok Faf de Klerk va-t-il s’écrire en Rouge et Noir ?TRANSFERT. TOP 14. Le futur du Bok Faf de Klerk va-t-il s’écrire en Rouge et Noir ?Derrière l’affiche, il y a déjà des enjeux : Toulon veut rester en haut du classement et profiter de son bon départ. La Rochelle, souvent performante dans les chocs, vise un succès à l’extérieur qui lancerait définitivement sa saison.

On attend beaucoup des duels en première ligne, où la mêlée risque de crépiter. Les arrières toulonnais auront eux aussi un rôle clé pour mettre de la vitesse, tandis que les Rochelais comptent sur leur densité physique pour dominer les collisions.

La rencontre sera dirigée par un quatuor arbitral expérimenté, garant d’un match de haut niveau : Jérémy Rozier, Evan Urruzmendi et Thomas Chereque à la touche, Philippe Bonhoure à la vidéo. Un élément important quand on sait combien les détails comptent dans ce type d’affiches. TOP 14. Pourquoi le RCT reste derrière Toulouse (et comment il compte recoller)TOP 14. Pourquoi le RCT reste derrière Toulouse (et comment il compte recoller)Entre Toulon et La Rochelle, chaque affrontement sent la poudre. Cette affiche de la 3ᵉ journée a déjà des allures de test pour deux équipes qui visent le haut du tableau. 

