120 ans d'attente : le duel Ecosse/All Blacks à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ce samedi, Murrayfield s’enflamme : l’Écosse reçoit les All Blacks, invaincus contre le Chardon depuis 1905. Townsend et ses hommes croient à l’exploit.

Ce samedi 8 novembre 2025, l’Écosse accueille les All Blacks au mythique Murrayfield Stadium d’Édimbourg, pour l’un des rendez-vous majeurs de la série d’automne. Le coup d’envoi est prévu à 16h10 sur beIN Sport 2.

La fin d'une ère ?

Depuis leur première confrontation en 1905, les All Blacks n’ont jamais été battus par l’Écosse : 30 victoires, 2 nuls.

A hop, skip and a jump away from Saturday 🤜🤛#AsOne pic.twitter.com/3Yj3UtsDFe — Scottish Rugby (@Scotlandteam) November 4, 2025

Pour les Écossais, c’est une opportunité historique de « faire tomber la dernière barrière » et d’inscrire enfin leur nom au palmarès face à la nation la plus mythique du rugby mondial.

La Nouvelle-Zélande se présente à Édimbourg avec quelques incertitudes : Scott Barrett et Jordie Barrett sont forfaits après des blessures contractées face à l’Irlande. Deux absences de poids dans un groupe qui reste redoutable malgré tout.

"C’est une bataille symbolique, un test grandeur nature pour l’Écosse."

L'Ecosse avec ses cadres

Côté écossais, Gregor Townsend a retenu un groupe élargi de 45 joueurs pour la Quilter Nations Series 2025, mêlant cadres expérimentés et jeunes talents prêts à saisir leur chance.

On y retrouve le Toulonnais Ben White ainsi que le Toulousain aux 60 sélections Blair Kinghorn. Du côté des avants, le Catalan Jamie Ritchie est bien évidemment présent. Quant à Alexander Masibaka (MHR), il pourrait connaître sa première sélection en novembre.

Ce n’est pas simplement un match de novembre : c’est une bataille symbolique, un test grandeur nature pour l’Écosse, et un vrai défi pour des All Blacks privés de certains cadres. Un maillot, 100 ans de passion : l’Écosse rend un hommage sublime à MurrayfieldDes Néo-Zélandais qui ont cependant montré la semaine dernière face à l'Irlande à Chicago qu'ils étaient toujours aussi dangereux. Et ce bien qu'en fin de saison internationale.

S'ils ont été malmenés durant le Rugby Championship, les quelques semaines de pause leur ont sans doute été bénéfiques. Il ne sera donc pas aisé pour les Écossais de les bousculer. Voire de les battre. Mais c'est une affiche qu'il nous tarde de regarder.