Un maillot, 100 ans de passion : l’Écosse rend un hommage sublime à Murrayfield
Murrayfield fête ses 100 ans : le maillot collector que tous les fans vont s’arracher.
Le XV du Chardon célèbre Murrayfield avec panache : un maillot rétro, un blason d’époque et un choc face à la Nouvelle-Zélande en toile de fond. Une tunique qui parlera aux puristes comme aux jeunes fans.

Un maillot collector pour fêter les 100 ans de Murrayfield

Alors que les clubs enchaînent les joutes d’automne, les regards se tournent petit à petit vers le mois de novembre et ses célèbres tests de fin d'année. C'est dans ce contexte que Scottish Rugby a décidé de marquer un grand coup.

Pour célébrer les 100 ans de leur stade mythique, Murrayfield, les Écossais dévoilent un maillot collector au parfum d’histoire… et qui sera porté face aux All Blacks !

Un hommage aux origines

Le Murrayfield 100 Kit n’est pas un simple maillot alternatif. Il rend hommage à un siècle de rugby écossais en reprenant des éléments historiques forts : le tout premier blason de la Fédération, datant de 1925, brodé en blanc, et un bleu marine profond, fidèle à la tradition.

Le col polo blanc, à deux boutons, vient compléter ce retour aux sources très réussi.

Crédit image : @Scotlandteam

À l’intérieur du col, une bande personnalisée “Scotland” accompagnée du logo fédéral rappelle l’identité du XV du Chardon. Et sur la manche gauche, une broderie dorée “Murrayfield Stadium 1925 – 2025” grave cet anniversaire dans le textile.

Des détails qui font mouche

Coup de cœur pour les motifs des célèbres poutrelles de la tribune sud, discrètement incrustés sur les manches. Un clin d’œil au squelette architectural du stade, connu de tous les passionnés. Et comme toujours avec Macron, le maillot est conçu dans un tissu 100 % recyclé.

Cerise sur le short : ce maillot d’exception sera porté le 8 novembre prochain face à la Nouvelle-Zélande, dans le cadre de la Quilter Nations Series, à Scottish Gas Murrayfield. Une affiche de gala pour une tunique qui marquera les esprits, sur le terrain comme dans les tribunes.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 Transferts
TRANSFERT. PRO D2. Grenoble prospecte en Nouvelle-Zélande après la grosse blessure d’Éli Églaine
Transferts
TRANSFERT. Top 14. Un pilier aux 58 sélections dans le viseur du Stade Français et de Toulon ?
News
TOP 14. Et si Azéma était le prochain à quitter Perpignan ? Sa réponse est limpide
News
52 matchs, 24 équipes, 7 villes : TF1 rempile pour la diffusion du Mondial 2027 en Australie
News
TOP 14. ASM Clermont – RC Toulon : les XV de départ dévoilés pour le duel de la 6e journée
Transferts
TRANSFERT. 16 essais… et bientôt le Top 14 ? Un international au flair redoutable intéresse ce club (très) ambitieux
Transferts
TRANSFERT. TOP 14. Bayonne boucle un dossier chaud et cède un joueur à Grenoble
News
TOP 14. Remettre ''du chaos et du pétillant'', le Stade Toulousain à l'heure du test face à Bordeaux
News
TOP 14. Jalibert emboîte le pas à Dupont : ''Ce salary-cap est parfois trop intrusif''
News
TOP 14 – Toulouse / Bordeaux : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le choc ?
News
« Rien ne va mal, et pourtant… » Lewis Moody révèle sa terrible maladie avec pudeur et courage