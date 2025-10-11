Un maillot, 100 ans de passion : l’Écosse rend un hommage sublime à Murrayfield

Le XV du Chardon célèbre Murrayfield avec panache : un maillot rétro, un blason d’époque et un choc face à la Nouvelle-Zélande en toile de fond. Une tunique qui parlera aux puristes comme aux jeunes fans.

Un maillot collector pour fêter les 100 ans de Murrayfield

Alors que les clubs enchaînent les joutes d’automne, les regards se tournent petit à petit vers le mois de novembre et ses célèbres tests de fin d'année. C'est dans ce contexte que Scottish Rugby a décidé de marquer un grand coup.

Pour célébrer les 100 ans de leur stade mythique, Murrayfield, les Écossais dévoilent un maillot collector au parfum d’histoire… et qui sera porté face aux All Blacks !

Un hommage aux origines

Le Murrayfield 100 Kit n’est pas un simple maillot alternatif. Il rend hommage à un siècle de rugby écossais en reprenant des éléments historiques forts : le tout premier blason de la Fédération, datant de 1925, brodé en blanc, et un bleu marine profond, fidèle à la tradition.

Le col polo blanc, à deux boutons, vient compléter ce retour aux sources très réussi.

Crédit image : @Scotlandteam

À l’intérieur du col, une bande personnalisée “Scotland” accompagnée du logo fédéral rappelle l’identité du XV du Chardon. Et sur la manche gauche, une broderie dorée “Murrayfield Stadium 1925 – 2025” grave cet anniversaire dans le textile.

Des détails qui font mouche

Coup de cœur pour les motifs des célèbres poutrelles de la tribune sud, discrètement incrustés sur les manches. Un clin d’œil au squelette architectural du stade, connu de tous les passionnés. Et comme toujours avec Macron, le maillot est conçu dans un tissu 100 % recyclé.

Cerise sur le short : ce maillot d’exception sera porté le 8 novembre prochain face à la Nouvelle-Zélande, dans le cadre de la Quilter Nations Series, à Scottish Gas Murrayfield. Une affiche de gala pour une tunique qui marquera les esprits, sur le terrain comme dans les tribunes.