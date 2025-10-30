TOP 14. Soupe à la grimace au RCT : qui pour enfiler le tablier derrière ?
Opération confirmée pour Marius Domon, et Jaminet sur le flanc : Toulon voit son fond de terrain se vider à grande vitesse. Crédit image : Screenshot CANAL+ Sport
Coup dur pour le RCT : Marius Domon va passer sur le billard et manquer au moins deux mois. Et comme si ça ne suffisait pas, Melvyn Jaminet est très incertain. Deux arrières out, deux buteurs en moins…

Opération pour Marius Domon, absence longue durée

La tuile. Selon le Midi Olympique, les examens passés par Marius Domon ont révélé une fracture avec déplacement osseux. Verdict sans appel : opération obligatoire et deux mois minimum d’absence pour l’arrière du RCT.

Un coup dur pour le joueur, auteur d’un début de saison prometteur et prolongé jusqu’en 2028 par le club varois il y a quelques mois. Son profil et sa capacité à dynamiter les relances vont cruellement manquer.

Jaminet forfait contre Lyon, incertain face à La Rochelle

Comme un malheur n’arrive jamais seul, Melvyn Jaminet est lui aussi sur le flanc. Touché à un coude, l’international n’a pas participé à la séance du jour. Il ne sera pas là samedi face au LOU, et sa présence pour la réception de La Rochelle est plus qu’incertaine.

Deux matchs importants, deux arrières absents, deux buteurs fiables en moins pour Mignoni. Le timing n’est pas idéal, à l’aube de ces deux matchs à Mayol. Pour rappel, le RCT retrouvera les Rochelais le 8 novembre en match en retard de la 3e journée.

Mignoni face à un casse-tête derrière

Entre blessures et indisponibilités, c’est tout un secteur de jeu qui se dégarnit à Toulon. Domon et Jaminet out, qui pour assurer à l’arrière ? Mignoni va devoir faire un choix, et vite.

L'excellent Mathis Ferté semble tout désigné. Lui qui a brillé face au Stade Toulousain en dépit de la fessée reçue. 

Car dans un championnat aussi dense, chaque point compte, surtout à domicile. Et face à un concurrent pour le top 6. Le public de Mayol, fidèle et exigeant, espérait voir briller ses arrières. Il devra patienter. Et le staff, lui, va devoir trouver des solutions dans l’urgence.

  • mic4619
    37003 points
  • il y a 33 secondes

Ferté me semble une évidence !

  • il y a 33 secondes

