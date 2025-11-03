133 matchs : Le pourcentage ahurissant de victoires d’Antoine Dupont avec le Stade Toulousain

Sans jouer, il a une nouvelle fois fait l’actualité du week-end du rugby français. Sur le point de finir sa remise en forme suite à sa blessure aux croisés, Antoine Dupont en a profité pour célébrer sa prolongation de 5 ans au Stade Toulousain façon star américaine.
Verrouillé au Stade Toulousain, Dupont prêt à s’offrir une pige à l’étranger ?
Vous avez dû le voir : le numéro 9 de (bientôt) 29 ans avait pu profiter d’une petite cérémonie à son honneur et d’un teasing diffusé sur les réseaux sociaux qui accompagnait sa signature à la mi-temps de la rencontre face au Stade Français.
Bref, une nouvelle fois, "Toto" casse les codes du rugby français.
Des stats hors-normes
L’actualité aidant, cela nous a replongé dans les accomplissements du gamin de Castelnau-Magnoac à Toulouse. Pour voir qu’au-delà des 7 titres, ses statistiques étaient tout bonnement uniques depuis son arrivée en Haute-Garonne en 2017.
Parce qu’il tire ses coéquipiers vers le haut, qu’il n’est le plus souvent aligné que lors des principales échéances du club et qu’il hait la défaite plus que les autres encore, Dupont a ainsi remporté 103 de ses 133 matchs disputés (pour 62 essais) avec le Stade Toulousain.
Meilleur que Dan Carter avec les Crusaders
Soit un pourcentage de victoires de 77,4%. Un ratio unique en club, que même Dan Carter n’a pas atteint au bout de ses 141 matchs avec les Crusaders.
"Antoine Dupont et Stade Toulousain sont en train d’écrire une histoire unique ensemble", disait le communiqué au sujet de sa prolongation.
Reste désormais à savoir si le meilleur joueur du monde 2021 sera en mesure d’aider son club à conserver les mêmes standards lors des 5 prochaines saisons. Histoire de partir comme le plus grand de tous les temps, en 2031…
Mat RCK
Pour l'état d'esprit de ne voir que la gagne ou haïr la défaite, y'a match avec Ramos
pascalbulroland
Je trouve que le ST a très bien géré sa longue absence et du coup, la Dupont/dépendance est beaucoup moins prégnante que ce que beaucoup pensaient.
Je tiens aussi à dire que Graou , qui en pris plein la gueule durant l'absence du surdoué, a bien fait évolué son jeu...Il est plus rapide, plus accrocheur, varie bien même s'il a encore du déchet, c'est pour moi une belle évolution et tout bénéfice pour le ST.
noComment
je dirais même qu'au delà du seul Graou, c'est tout le jeu et les joueurs qui ont modifié le jeu d'équipe: il est fréquent de voir un " gros " devenir relayeur si il sent que le jeu passe par les avants, un ailier assumer le poste dans le jeu de mouvements et de déstabilisation!
Graou a retrouvé le type de jeu qui a attiré les recruteurs du ST ( sans parler forcément le gersconnection)
Jak3192
On a les Lucu qu'on peut 😄
L'un s'est fait cracher dessus par les "spécialistes" qui n'ont vu qu'un gars qui devait jouer comme lui en EdF
L'autre même combat, mais en moindre, car les "spécialistes" se sont limités à des critiques tendance acerbes, de la part de pseudos supporters.
Les 2 incriminés ont fermé le clapet à tous ces pitoyables, sous l'impulsion de leurs Coachs respectifs, FG pour l'EdF, UM pour le ST 😅
potemkine09
Et d'ailleurs, vivement qu'il revienne !
Amis à Laporte
"L’homme qui ne voyait que par la gagne." Pourquoi ce temps passé, il ne le veut plus maintenant ?