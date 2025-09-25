''Faire partie de l’équipe qui écrira l’histoire'', un champion olympique affirme ses ambitions : il prolonge sur la durée
Aaron Grandidier-Nkanang prolonge à la Section Paloise jusqu'en 2029, renforçant l'ambition du club en Top 14.
Arrivé en septembre 2024 avec une médaille olympique autour du cou, Aaron Grandidier-Nkanang vient de prolonger avec la Section. Objectif : rester jusqu’en 2029 et franchir un cap en TOP 14.

Arrivé à Pau en septembre 2024, auréolé d’une médaille olympique décrochée à Paris avec l’équipe de France à 7, Aaron Grandidier-Nkanang prolonge son aventure en Vert et Blanc pour trois saisons supplémentaires. Soit jusqu'en 2029.

Une excellente nouvelle pour la Section, qui verrouille un joueur en pleine progression.

Après le 7, Aaron a rapidement su faire la bascule vers le XV. Après des débuts prometteurs, il a enchaîné les performances convaincantes tout au long de la saison passée. Il a participé à 17 matchs, dont 16 comme titulaire. Inscrivant six essais au passage. Grandidier/Attisogbe/Maddocks : Pau va-t-il posséder le triangle arrière le plus dingue du Top 14 ?Grandidier/Attisogbe/Maddocks : Pau va-t-il posséder le triangle arrière le plus dingue du Top 14 ?

Solide en défense, très propre sous les ballons hauts et incisif ballon en main, l’ailier de 25 ans a rapidement gagné la confiance du staff et du public du Hameau.

Un choix fort, une ambition claire

« Je suis très content de prolonger mon aventure avec la Section, un club où je me suis très vite senti à l’aise et bien intégré », confie Aaron sur le site du club.

« Je crois en l’ambition du club et je veux faire partie de l’équipe qui écrira l’histoire en allant chercher des phases finales en TOP 14. »

Cette prolongation jusqu’en 2029 n’est pas anodine. Elle récompense un joueur travailleur, déjà indispensable dans la rotation paloise, et s’inscrit dans la volonté du club de construire un groupe ambitieux sur la durée.

Le défi commun : une promesse de progression

« Aaron a parfaitement relevé le défi commun que nous nous étions fixés à la sortie des Jeux Olympiques », salue Sébastien Piqueronies. « Nous savons que nous pouvons l’amener encore plus haut. »

Avec cette signature, la Section Paloise affirme son ambition de viser les sommets du rugby français, en s'appuyant sur des talents en pleine ascension.

