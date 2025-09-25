TOP 14. Sanctions à venir ? Perpignan et le Racing convoqués devant la commission de discipline

La commission de discipline de la LNR a convoqué Perpignan et le Racing 92 après les incidents survenus lors de la 3e journée de Top 14 à Aimé-Giral. Les Catalans risquent gros.

L’USAP pensait vivre une soirée rugbystique ordinaire samedi dernier contre le Racing 92, mais la rencontre a rapidement basculé en terrain glissant pour le club catalan. VIDEO. TOP 14. Bière interdite au pesage : le dérapage de trop à Aimé-Giral, l’USAP serre (très) fort la visBattus 28-15 à Aimé-Giral, les Sang et Or doivent désormais faire face à une nouvelle menace : celle de sanctions disciplinaires. La commission de discipline de la Ligue nationale de rugby a convoqué Perpignan et le Racing 92 pour le mercredi 1er octobre.

Les incidents durant le match

Le dossier s’annonce lourd pour l’USAP. D’abord parce qu’un spectateur a réussi à franchir la barrière de sécurité pour tenter d’entrer sur la pelouse en seconde période. Maîtrisé par les stadiers, il n’a pas eu le temps d’approcher les joueurs ni les arbitres. Mais cet incident, déjà grave en soi, a été suivi de jets de gobelets et de bière en direction du terrain. Des débordements qui ont fait désordre, d’autant plus que l’USAP traîne un passif récent en matière de discipline.

En juin dernier, lors du barrage d’accession face à Grenoble au stade des Alpes, des échauffourées entre supporters avaient déjà terni l’image du club. La sanction était tombée : suspension de terrain avec sursis. Cette épée de Damoclès plane toujours au-dessus des Catalans, et la récidive pourrait bien la transformer en sanction ferme. Concrètement, Perpignan risque un huis clos partiel ou total, voire une délocalisation pour l’une de ses prochaines réceptions de Top 14, notamment contre Bordeaux-Bègles ou Montpellier.

Le président face aux supporters

François Rivière, président de l’USAP, a déjà fait part de sa « colère froide » face aux agissements d’une minorité. Il a aussi rappelé que le club avait immédiatement porté plainte et pris des mesures concrètes, comme l’interdiction de vente d’alcool dans certaines zones du stade et la réduction de la jauge du pesage. Autant d’arguments qui seront mis en avant devant la commission pour atténuer une éventuelle sanction.

Le Racing 92, lui, est également convoqué, mais semble moins exposé. Les officiels de match ont signalé des incidents impliquant le club francilien, ce qui explique leur présence à la séance du 1er octobre. Néanmoins, la situation des Ciel et Blanc apparaît beaucoup moins préoccupante que celle des Catalans.

La décision de la commission sera scrutée avec attention. Dans un contexte où la sécurité des stades est devenue une priorité, l’USAP joue gros. Entre besoin de sérénité sportive et pression populaire d’Aimé-Giral, le club catalan devra convaincre qu’il a pris la mesure du problème. Réponse le 1er octobre.