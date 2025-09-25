TOP 14. Sanctions à venir ? Perpignan et le Racing convoqués devant la commission de discipline

L’USAP pensait vivre une soirée rugbystique ordinaire samedi dernier contre le Racing 92, mais la rencontre a rapidement basculé en terrain glissant pour le club catalan.VIDEO. TOP 14. Bière interdite au pesage : le dérapage de trop à Aimé-Giral, l’USAP serre (très) fort la visBattus 28-15 à Aimé-Giral, les Sang et Or doivent désormais faire face à une nouvelle menace : celle de sanctions disciplinaires. La commission de discipline de la Ligue nationale de rugby a convoqué Perpignan et le Racing 92 pour le mercredi 1er octobre.
Les incidents durant le match
Le dossier s’annonce lourd pour l’USAP. D’abord parce qu’un spectateur a réussi à franchir la barrière de sécurité pour tenter d’entrer sur la pelouse en seconde période. Maîtrisé par les stadiers, il n’a pas eu le temps d’approcher les joueurs ni les arbitres. Mais cet incident, déjà grave en soi, a été suivi de jets de gobelets et de bière en direction du terrain. Des débordements qui ont fait désordre, d’autant plus que l’USAP traîne un passif récent en matière de discipline.
𝗗𝗲𝘀 𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗲𝘀 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗹𝗹𝗲 🏟️— USAP (@usap_officiel) September 24, 2025
La collection hiver USAP x Adidas, l’alliance parfaite entre chaleur et style sang&or 🔴🟡
Disponible en magasin et sur notre boutique en ligne 🛒
➡️ https://t.co/aEO4LUMpVI
📸 @lionel_moogin#le5eelement pic.twitter.com/MxnZ7L6TeZ
En juin dernier, lors du barrage d’accession face à Grenoble au stade des Alpes, des échauffourées entre supporters avaient déjà terni l’image du club. La sanction était tombée : suspension de terrain avec sursis. Cette épée de Damoclès plane toujours au-dessus des Catalans, et la récidive pourrait bien la transformer en sanction ferme. Concrètement, Perpignan risque un huis clos partiel ou total, voire une délocalisation pour l’une de ses prochaines réceptions de Top 14, notamment contre Bordeaux-Bègles ou Montpellier.
Le président face aux supporters
François Rivière, président de l’USAP, a déjà fait part de sa « colère froide » face aux agissements d’une minorité. Il a aussi rappelé que le club avait immédiatement porté plainte et pris des mesures concrètes, comme l’interdiction de vente d’alcool dans certaines zones du stade et la réduction de la jauge du pesage. Autant d’arguments qui seront mis en avant devant la commission pour atténuer une éventuelle sanction.
Le Racing 92, lui, est également convoqué, mais semble moins exposé. Les officiels de match ont signalé des incidents impliquant le club francilien, ce qui explique leur présence à la séance du 1er octobre. Néanmoins, la situation des Ciel et Blanc apparaît beaucoup moins préoccupante que celle des Catalans.
La jeunesse 𝗲𝗻 𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 🔗 #le5eelement pic.twitter.com/hobcWHD7v8— USAP (@usap_officiel) September 23, 2025
La décision de la commission sera scrutée avec attention. Dans un contexte où la sécurité des stades est devenue une priorité, l’USAP joue gros. Entre besoin de sérénité sportive et pression populaire d’Aimé-Giral, le club catalan devra convaincre qu’il a pris la mesure du problème. Réponse le 1er octobre.
pascalbulroland
Ben pour un coup de pied à joueur au sol le tarif est à 7 semaines, pour l'USAP ce sera un week-end de Tourtel pour la prochaine réception ,ça fera moins de viande saoule
jujudethil
Suite logique dû au laxisme du président de l’USAP, il a été trop clément envers les supporters , F Azema avait déjà tapé du poing sur la table, et pourtant ce n’est pas le rôle de l’entraîneur,, rien n’y a fait, il ne faudrait pas que cela entache la volonté de maintien qu’affiche cette équipe chaque année en se battant comme des chiens ,malheureusement ils n’ont pas le public qu’ils méritent. Cela va-t-il solutionner le problème dans la durée, j’en doute…