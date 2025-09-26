TRANSFERT. Clermont pourrait s’offrir un fidèle soldat de l’UBB : un coup signé Urios

Après huit saisons à Bordeaux et plus de 100 matchs disputés, Pablo Uberti arrive au bout de son aventure girondine. Le centre ou ailier de 27 ans semble prêt à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.

L’histoire entre Pablo Uberti et l’Union Bordeaux-Bègles touche à sa fin.

À 27 ans, le trois-quarts polyvalent, capable de couvrir le centre comme l’aile, arrive en fin de contrat et devrait prendre la direction de l’ASM Clermont Auvergne dès l’été prochain. Selon Rugby Scope, les discussions entre les deux parties sont désormais très avancées, et un accord serait imminent.

Un joueur attaché à Bordeaux

Formé à Tyrosse puis lancé dans le grand bain du Top 14 par l’UBB en 2017, Uberti est un pur produit du club girondin. Avec plus de 100 matchs sous le maillot bordeaux et blanc, il s’est imposé comme un joueur fiable, apprécié pour son engagement et sa polyvalence. S’il n’a jamais été une star médiatique, Uberti a toujours répondu présent, que ce soit au centre ou sur l’aile, avec cette capacité à enchaîner les minutes et à s’adapter aux besoins du collectif.

Blessé depuis le début de la saison, il n’a pas encore eu l’occasion de s’exprimer sur le terrain en 2025-2026. Mais cela n’a pas refroidi les dirigeants clermontois, bien décidés à renforcer leur ligne de trois-quarts. Le contexte leur est favorable : George Moala, Pierre Fouyssac et Lucas Tauzin arrivent tous en fin de contrat en juin, et le manager Christophe Urios voulait sécuriser au plus vite un profil capable d’apporter de la densité au centre. Et qui mieux qu’un joueur qu’il connaît parfaitement ? Urios avait déjà travaillé avec Uberti lors de son passage à Bordeaux, et le technicien apprécie particulièrement sa rigueur et sa loyauté.

Une proposition convaincante

Le discours du staff auvergnat aurait d’ailleurs convaincu le joueur, toujours selon Rugby Scope. Clermont lui offrirait un rôle de titulaire régulier au poste de second centre, un poste où il a disputé la majorité de ses rencontres (76 au total). Cette perspective, ajoutée au challenge de découvrir un nouvel environnement après presque une décennie en Gironde, aurait fini de faire pencher la balance.

Du côté de l’UBB, ce départ s’inscrit dans une tendance plus large. Après avoir prolongé des cadres comme Romain Buros, le club girondin s’apprête à voir filer plusieurs éléments vers d’autres horizons. Bastien Vergnes-Taillefer devrait rejoindre la Section Paloise, et Uberti serait donc le prochain à officialiser son départ. Un petit exode qui traduit aussi la volonté du staff bordelais de renouveler son effectif.

TOULOUSE. Après l'échec des cadres à Montpellier, Ugo Mola va-t-il lancer ses jeunes pousses face à Castres ?

Pour Uberti, l’heure est au changement. Après un prêt à Grenoble (2018-2020), il va connaître seulement son deuxième club en carrière. Un nouveau défi dans une région où le rugby est une religion, et sous les ordres d’un entraîneur qu’il connaît déjà. De quoi écrire une nouvelle page, avec la même discrétion et la même efficacité qui ont fait sa force jusqu’ici.