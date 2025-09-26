TOP 14. Stade Toulousain. Accrochage, vestiaire piqué au vif et semaine sous tension : Ntamack raconte

Et si la déroute de Montpellier avait du bon ? Romain Ntamack l’assure : cette claque a réveillé les Toulousains, quitte à provoquer quelques étincelles entre coéquipiers.

"Un peu d’accrochages, ça ne fait pas de mal"

Le Stade Toulousain n’a pas l’habitude de prendre une telle fessée. La lourde défaite à Montpellier (44-14) a laissé des traces dans les têtes. À la veille d’un derby brûlant face au Castres Olympique, Romain Ntamack s'est confié sans langue de vois en conférence de presse. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la semaine a été électrique du côté d’Ernest-Wallon.

L’ouvreur international, remplaçant, a reconnu sans détours que voir ses coéquipiers dominés de cette façon n'est pas habituel : « J'ai senti l'équipe dans le dur. Ça ne nous est pas arrivé très souvent. C'est un moment compliqué pour nous. [...] On a vécu une semaine sous tension dans tous les sens du terme. C'est vrai qu'il y a eu un peu d'agacement des joueurs sur le terrain. Un peu d'accrochages, ça ne fait pas de mal. »

Pas question de se voiler la face, les Rouge et Noir ont eu besoin de se rentrer un peu dedans à l’entraînement pour retrouver de l’intensité.

Une vexation qui resserre le groupe

Pour Ntamack, cette claque pourrait servir de déclic : « Le groupe s'est resserré autour de ce non-match. [...] Après Montpellier, il y a eu de la vexation, de l'incompréhension et un peu de frustration. » Une remise en question douloureuse mais nécessaire, selon le Tricolore, pour relancer la machine.

Car ce revers n’est pas anodin. Le Stade avait pourtant montré de belles choses lors des deux premières journées malgré une préparation courte. Mais face au MHR, tout ou presque a volé en éclats. « Parfois, prendre 40 points à l'extérieur, ça remet les idées en place », glisse Ntamack.

Castres en ligne de mire

Pas de temps pour cogiter : c’est Castres qui débarque à Ernest-Wallon ce week-end. Et le demi d’ouverture du XV de France sait que l’affiche ne pardonnera rien : « Il n'y aura pas le choix face à eux, on connaît les Castrais, on connaît leur niveau d'engagement. Ce sont toujours des derbys sous tension. »

Le derby est en effet souvent synonyme de bras de fer musclé, avec une intensité défensive que les Toulousains devront égaler. L’attente est forte, tant chez les supporters que dans le vestiaire.

Au final, cette semaine agitée pourrait bien être un mal pour un bien. Ntamack en est convaincu : « Ça montre que tout le monde est concerné, que tout le monde a envie de bien faire. » Reste désormais à traduire cette 'colère' en révolte sur le terrain.

Réponse samedi face aux Tarnais, pour savoir si la fessée montpelliéraine aura servi de déclic.