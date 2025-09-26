TOP 14. Stade Toulousain. Accrochage, vestiaire piqué au vif et semaine sous tension : Ntamack raconte

"Un peu d’accrochages, ça ne fait pas de mal"
Le Stade Toulousain n’a pas l’habitude de prendre une telle fessée. La lourde défaite à Montpellier (44-14) a laissé des traces dans les têtes. À la veille d’un derby brûlant face au Castres Olympique, Romain Ntamack s'est confié sans langue de vois en conférence de presse. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la semaine a été électrique du côté d’Ernest-Wallon.
L’ouvreur international, remplaçant, a reconnu sans détours que voir ses coéquipiers dominés de cette façon n'est pas habituel : « J'ai senti l'équipe dans le dur. Ça ne nous est pas arrivé très souvent. C'est un moment compliqué pour nous. [...] On a vécu une semaine sous tension dans tous les sens du terme. C'est vrai qu'il y a eu un peu d'agacement des joueurs sur le terrain. Un peu d'accrochages, ça ne fait pas de mal. »
Pas question de se voiler la face, les Rouge et Noir ont eu besoin de se rentrer un peu dedans à l’entraînement pour retrouver de l’intensité.
Une vexation qui resserre le groupe
Pour Ntamack, cette claque pourrait servir de déclic : « Le groupe s'est resserré autour de ce non-match. [...] Après Montpellier, il y a eu de la vexation, de l'incompréhension et un peu de frustration. » Une remise en question douloureuse mais nécessaire, selon le Tricolore, pour relancer la machine.
Car ce revers n’est pas anodin. Le Stade avait pourtant montré de belles choses lors des deux premières journées malgré une préparation courte. Mais face au MHR, tout ou presque a volé en éclats. « Parfois, prendre 40 points à l'extérieur, ça remet les idées en place », glisse Ntamack.
Castres en ligne de mire
Pas de temps pour cogiter : c’est Castres qui débarque à Ernest-Wallon ce week-end. Et le demi d’ouverture du XV de France sait que l’affiche ne pardonnera rien : « Il n'y aura pas le choix face à eux, on connaît les Castrais, on connaît leur niveau d'engagement. Ce sont toujours des derbys sous tension. »
Le derby est en effet souvent synonyme de bras de fer musclé, avec une intensité défensive que les Toulousains devront égaler. L’attente est forte, tant chez les supporters que dans le vestiaire.
Au final, cette semaine agitée pourrait bien être un mal pour un bien. Ntamack en est convaincu : « Ça montre que tout le monde est concerné, que tout le monde a envie de bien faire. » Reste désormais à traduire cette 'colère' en révolte sur le terrain.
Réponse samedi face aux Tarnais, pour savoir si la fessée montpelliéraine aura servi de déclic.
pascalbulroland
La composition est sorti...pas de Baille ni de Marchand, pas de Cros ni de Jelonch et encore moins de Méafou...derrière, y aura beaucoup de vitesse avec une paire de centre Gourgues/Coste
resp
Un match musclé nous attend plus que des envolées. Il nous faudra aussi assurer la conquête. La mêlée mais aussi la touche nous avait fait defaut.
Jak3192
Ça va taper à Ernest ce WE... 🙄
pascalbulroland
C'est bien beau tout ce qu'il dit, mais la vérité, c'est sur le terrain.
On verra cela samedi soir...
lebonbernieCGunther
Deux cas de figure sont possibles: soit le Stade remet les choses dans l'ordre et alors Castres peut prendre cher, soit la gamberge s'installe et ça voudrait dire que le mal est plus profond. Perso, je penche largement pour la première solution, à l'image de l'UBB qui s'était plantée pendant 60 mn au Racing, pour tout remettre en place la journée suivante, et ce, même si Castres n'est pas Montauban (sans vouloir offenser qui que ce soit). C'est d'ailleurs assez étrange mais aussi intéressant de constater les mêmes ratés au (presque) démarrage des deux meilleures équipes de la saison passée... Des ajustement nécessaires comme pour chaque début de saison, sans doute... Aussi, je pense que le premier bilan objectif ne pourra se faire que lors de la coupure des tests de novembre, pas avant.
RNP
Comptablement, y a pas péril en la demeure, sur le fonds, l'attitude globale de l'équipe en 2ième mi-temps face au MHR est quand même un peu inquiétante sur l'état d'esprit. On retrouve un peu les errements post-Tournoi de l'année dernière avec la même problématique à savoir que la connexion collective qui fait la force du jeu debout du ST ne s'improvise pas et quand elle n'est pas là (en raison de la coupure du Tournoi ou des vacances) le ST "redevient" une équipe ordinaire et doit batailler comme tout le monde.
C'est probablement la même logique pour l'UBB qui doit de surcroit surmonter l'euphorie post titre qui peut un peu grisé les têtes.