TOP 14. Dans un Jean-Dauger bouillant, qui sortira vainqueur du duel Bayonne-Toulon ? La compo de l'Aviron

Dimanche soir, Jean-Dauger s’annonce bouillant pour la réception du RCT. Bayonne, accrocheur depuis le début de saison, devra composer avec une infirmerie bien garnie mais aligne tout de même une équipe compétitive face à des Varois frustrés par le report de leur match contre La Rochelle.

Le défi d'une infirmerie bien remplie

Luke Tagi a été opéré d’une cheville et sera absent entre 6 et 12 semaines. Swan Cormenier (voûte plantaire) pourrait revenir dans un mois, tandis que Tevita Tatafu (cheville) et Noa Traversier (genou) sont à l’arrêt de longue durée.

Ignacio Calles soigne une déchirure au mollet et vise la mi-octobre. Quant à Reece Hodge, la prudence reste de mise pour son retour.

Maxime Machenaud, touché aux côtes, est espéré pour la réception du Stade Toulousain. Les Argentins Lucas Paulos et Mateo Carreras sont retenus avec les Pumas, une double absence qui pèse lourd. C’est donc sans eux que l’Aviron va recevoir Toulon, même si le collectif reste la marque de fabrique basque.

C'est l'occasion pour le staff de montrer la profondeur de l'équipe.

Le staff a choisi d’aligner Tiberghien à l’arrière, avec Spring et Erbinartegaray sur les ailes. Le centre est confié à Maqala et Tuilagi. La charnière sera composée de Segonds et Jantjies.

Devant, Iturria mènera les troupes aux côtés de Moon en deuxième ligne, avec un trio Fischer–Bruni–Capilla en troisième. Bordelai, Martin et Setiano complètent la première ligne.

L'impact des remplaçants

Sur le banc, Bosch, Castillon, Johnson, Chouzenoux, Martocq, Germain, Orabé et Cotet apporteront du sang neuf.

Bayonne aura besoin de son public et de son ADN combatif pour faire tomber Toulon, qui rêve de lancer enfin sa saison. Les supporters sont prévenus : la bataille s’annonce rude à Dauger.