Top 14. Rochelais sous pression positive, Perpignan dos au mur : la compo des Maritimes

Entre un groupe maritime désireux de capitaliser sur son succès face à Clermont et des Catalans toujours bredouilles après trois journées, l’affiche promet une opposition de styles et un duel rugueux.

Les Jaune et Noir retrouvent leur antre de Marcel-Deflandre ce samedi (16h35) avec l’envie d’enchaîner.

Après avoir vu leur déplacement à Toulon reporté le week-end dernier en raison des intempéries, les Rochelais accueillent Perpignan dans le cadre de la 4e journée du Top 14. Un rendez-vous à ne surtout pas prendre à la légère.

Un mot d'ordre : la concentration

La Rochelle sort d’une prestation aboutie contre Clermont (34-16), où la conquête et la discipline avaient été au rendez-vous. Mais le staff n’a pas oublié la désillusion de l’automne dernier contre Vannes, preuve qu’un relâchement face à un mal classé peut coûter très cher. « Ce n’est pas parce que c’est Perpignan que c’est plus facile », a rappelé Reda Wardi, de retour dans le groupe et déterminé à montrer l’exemple.

Les Maritimes évolueront avec une ossature proche de celle prévue à Mayol. Nolann Le Garrec retrouve une place de titulaire à la mêlée, tandis que Jack Nowell, remis de blessure, signera sa première apparition sur le banc. Le pack, toujours privé d’Atonio et Bourgarit, reste une force de frappe mais devra gommer ses approximations en touche.

Les Catalans dans le dur

En face, l’USAP vit un début de saison délicat. Trois défaites en autant de sorties, dont la dernière à Aimé-Giral contre le Racing 92 (15-28). Treizièmes au classement, les Catalans cherchent à lancer leur saison, mais savent qu’un déplacement à Deflandre est rarement une sinécure. Franck Azéma pourra s’appuyer sur des individualités rugueuses, à l’image de Jacobus Van Tonder, mais l’ensemble manque encore de constance et d’efficacité.

Pour Perpignan, il s’agira d’éviter une spirale négative avant d’affronter d’autres concurrents directs. Pour La Rochelle, ce match est l’occasion de confirmer la montée en puissance d’un effectif rajeuni derrière mais toujours puissant devant. Entre ambition européenne et exigences du Top 14, les Maritimes savent qu’il leur faudra engranger des points dès maintenant.

Samedi après-midi, Deflandre attend donc un bras de fer entre une équipe locale sous pression positive et une USAP qui n’a plus grand-chose à perdre. Le genre de match où la solidité mentale fera autant la différence que la conquête. Coup d’envoi à 16h35, en direct sur Canal+ Live.