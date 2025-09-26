Top 14. Rochelais sous pression positive, Perpignan dos au mur : la compo des Maritimes
La Rochelle retrouve Deflandre et vise un deuxième succès de rang. crédit photo : screenshot Stade Rochelais
Entre un groupe maritime désireux de capitaliser sur son succès face à Clermont et des Catalans toujours bredouilles après trois journées, l’affiche promet une opposition de styles et un duel rugueux.

Les Jaune et Noir retrouvent leur antre de Marcel-Deflandre ce samedi (16h35) avec l’envie d’enchaîner.

Après avoir vu leur déplacement à Toulon reporté le week-end dernier en raison des intempéries, les Rochelais accueillent Perpignan dans le cadre de la 4e journée du Top 14. Un rendez-vous à ne surtout pas prendre à la légère.

Un mot d'ordre : la concentration

La Rochelle sort d’une prestation aboutie contre Clermont (34-16), où la conquête et la discipline avaient été au rendez-vous. Mais le staff n’a pas oublié la désillusion de l’automne dernier contre Vannes, preuve qu’un relâchement face à un mal classé peut coûter très cher. « Ce n’est pas parce que c’est Perpignan que c’est plus facile », a rappelé Reda Wardi, de retour dans le groupe et déterminé à montrer l’exemple.

Les Maritimes évolueront avec une ossature proche de celle prévue à Mayol. Nolann Le Garrec retrouve une place de titulaire à la mêlée, tandis que Jack Nowell, remis de blessure, signera sa première apparition sur le banc. Le pack, toujours privé d’Atonio et Bourgarit, reste une force de frappe mais devra gommer ses approximations en touche.

Les Catalans dans le dur

En face, l’USAP vit un début de saison délicat. Trois défaites en autant de sorties, dont la dernière à Aimé-Giral contre le Racing 92 (15-28). Treizièmes au classement, les Catalans cherchent à lancer leur saison, mais savent qu’un déplacement à Deflandre est rarement une sinécure. Franck Azéma pourra s’appuyer sur des individualités rugueuses, à l’image de Jacobus Van Tonder, mais l’ensemble manque encore de constance et d’efficacité.

Pour Perpignan, il s’agira d’éviter une spirale négative avant d’affronter d’autres concurrents directs. Pour La Rochelle, ce match est l’occasion de confirmer la montée en puissance d’un effectif rajeuni derrière mais toujours puissant devant. Entre ambition européenne et exigences du Top 14, les Maritimes savent qu’il leur faudra engranger des points dès maintenant.

Samedi après-midi, Deflandre attend donc un bras de fer entre une équipe locale sous pression positive et une USAP qui n’a plus grand-chose à perdre. Le genre de match où la solidité mentale fera autant la différence que la conquête. Coup d’envoi à 16h35, en direct sur Canal+ Live.

composition Stade Rochelais
1
Wardi
2
Lespiaucq
3
Sorin
4
Boudehent
5
Douglas
6
Cancoriet
8
Alldritt
7
Jegou
9
Le Garrec
10
West
11
Favre
12
Seuteni
13
Lagivala
14
Bollengier
15
Niniashvili
16
Sutidze
17
Penverne
18
Lavault
19
Botia


20
Berjon
21
Pacôme
22
Nowell
23
Kuntelia

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
RUGBY. ''Je me régale'' : À 29 ans, Anthony Belleau veut se réinventer à Northampton
Transferts
TOP 14. Transfert. Red Bull va-t-il s'offrir Billy Vunipola alors qu'il brille au MHR ?
News
''Une erreur, c’est 7 points'' : comment Montauban apprend la dure loi du Top 14 ?
Transferts
TRANSFERT. TOP 14. Ce Tricolore de l'UBB intéresse fortement Pau... et Castres
News
TOP 14. Sanctions à venir ? Perpignan et le Racing convoqués devant la commission de discipline
News
10/30 - SOS, ma pelouse naturelle a disparu : pourquoi les clubs pros passent-ils au synthétique ?
News
Coupe du Monde. 80 minutes, pas une de plus : pas de prolongations possibles entre la France et les Black Ferns
News
TOP 14. Jean-Bouin vers une nouvelle ère ? Une enseigne parisienne mythique veut s'associer au Stade Français
Transferts
TOP 14. TRANSFERT. Castres cherche son ouvreur : Enzo Hervé dans le viseur, mais pas que…
News
TOP 14. Le Stade Français en galère à la pile, mais ça coince niveau salary cap
News
TOP 14. Un groupe gonflé à bloc avant le Stade Français : la compo probable de l'UBB