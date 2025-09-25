9 et 7 semaines de suspension: Quand la commission de discipline ne rigole pas en en PRO D2

2 joueurs de ProD2 ont été sanctionnés lourdement pour leur exclusion suite à des gestes dangereux.

Quand la commission de discipline tape du poing sur la table, elle ne le fait pas à moitié. Cette semaine, Guillaume Piazzoli et Kamaliele Tufele en ont fait l’amère expérience avec des suspensions longues durée. Et dans un championnat aussi disputé que la Pro D2, ça peut coûter cher…

Le premier, flanker solide et cadre de Provence Rugby, a écopé de 7 semaines de suspension après un coup de pied dans la tête jugé volontaire face à Biarritz. Un geste de nervosité pour lequel "Piazzo" aurait pu écoper de 13 semaines de suspension entre le degré de dangerosité élevé noté par la commission et son casier disciplinaire déjà correctement rempli.

Mais sa très bonne conduite à l'audience, ses remords présentés et ses excuses immédiates faites envers le joueur touché ont divisé sa sanction par 2. Résultat, le barbu de 28 ans sera absent jusqu'à la mi-novembre. Un coup dur tout de même pour Provence Rugby qui perd là un profil très actif autour des rucks, toujours plein d'envie et de puissance dans le combat rapproché. Chose dont le club aixois aurait bien eu besoin la semaine passée, sur la pelouse de Vannes.

Un signal fort envoyé à toute la Pro D2

Mais la sanction la plus lourde concerne le pilier de Nevers Kamaliele Tufele, suspendu 9 semaines, apprend-on ce jeudi. Et pour cause, le Nivernais s'était fendu d'un plaquage en l’air qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques sur le jeune Lilian Pichon, retombé sur la tête.

L'ailier de Carcassonne, sorti sur civière, n'a d'ailleurs toujours pas repris l'entraînement et doit observer une période de repos complète jusqu'à la fin de la semaine. En espérant pour lui une reprise plus douce.

Enfin, sachez qu'en Top 14, les 2ème lignes Rob Simmons (ASM) et Romain Taofifenua (Racing) ont été respectivement sanctionnés à 3 et 4 semaines de suspension pour des plaquages dangereux. Ça ne rigole pas en ce moment.