9 et 7 semaines de suspension: Quand la commission de discipline ne rigole pas en en PRO D2

Quand la commission de discipline tape du poing sur la table, elle ne le fait pas à moitié. Cette semaine, Guillaume Piazzoli et Kamaliele Tufele en ont fait l’amère expérience avec des suspensions longues durée. Et dans un championnat aussi disputé que la Pro D2, ça peut coûter cher…
Le premier, flanker solide et cadre de Provence Rugby, a écopé de 7 semaines de suspension après un coup de pied dans la tête jugé volontaire face à Biarritz. Un geste de nervosité pour lequel "Piazzo" aurait pu écoper de 13 semaines de suspension entre le degré de dangerosité élevé noté par la commission et son casier disciplinaire déjà correctement rempli.
Mais sa très bonne conduite à l'audience, ses remords présentés et ses excuses immédiates faites envers le joueur touché ont divisé sa sanction par 2. Résultat, le barbu de 28 ans sera absent jusqu'à la mi-novembre. Un coup dur tout de même pour Provence Rugby qui perd là un profil très actif autour des rucks, toujours plein d'envie et de puissance dans le combat rapproché. Chose dont le club aixois aurait bien eu besoin la semaine passée, sur la pelouse de Vannes.
Un signal fort envoyé à toute la Pro D2
Mais la sanction la plus lourde concerne le pilier de Nevers Kamaliele Tufele, suspendu 9 semaines, apprend-on ce jeudi. Et pour cause, le Nivernais s'était fendu d'un plaquage en l’air qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques sur le jeune Lilian Pichon, retombé sur la tête.
L'ailier de Carcassonne, sorti sur civière, n'a d'ailleurs toujours pas repris l'entraînement et doit observer une période de repos complète jusqu'à la fin de la semaine. En espérant pour lui une reprise plus douce.
Enfin, sachez qu'en Top 14, les 2ème lignes Rob Simmons (ASM) et Romain Taofifenua (Racing) ont été respectivement sanctionnés à 3 et 4 semaines de suspension pour des plaquages dangereux. Ça ne rigole pas en ce moment.
Jak3192
Ça ne rigole pas ?
Vu que ce jeu idiot est suffisamment violent pour avoir des bobos indéniables de "faits de jeu", les sanctions doivent être rigoureuses.
Quant à 7 semaines pour un coup de pompe VOLONTAIRE dans la tronche d'un adversaire, c'est pas cher payé.
Et les 9 pour un placage aérien ou le gonze retombe comme une 💩, c'est cadeau.
Les psychopathes dehors,
au MMA, ou autre activité violente et volontaire
pascalbulroland
7 semaines pour un coup de pied à joueur au sol alors que le joueur responsable de ce geste a un passif chargé..???
Les 13 semaines auraient été une bonne sanction, quels que soient ses regrets...j'aurais même rajouté une amende salée...
Que l'on ne me parle pas de la sécurité des joueurs, sur cette peine prononcé, elle a été plus que bafoué...
Ouazo2n8
À sept minutes de la fin le joueur aixois tente de chausser un adversaire certes hors-jeu mais dont l'équipe est déjà battue et comme il n'y arrive pas du premier coup il balance l'autre pied pour lui marcher sur la glotte visiblement sept semaines c'est pour faire joli à ce compte là autant directement lui accorder les félicitations du jury.
Docsound
7 semaines pour un coup de pied volontaire dans la tête d'un joueur au sol?
Niveau de dangerosité élevé?
13 semaines mais comme il a dit bonjour et qu'il n'a pas insulté les juges, on divise par 2???
C'est encore du grand n'importe quoi.
Quel message alors que pour un plaquage, certes, débile, dangereux et sans vraiment mettre les bras, mais cela reste une (très mauvaise) action de jeu, la commission inflige 9 semaines????
Donc, si je résume. Si vous voulez dézinguer un joueur adverse, faites-le vraiment avec un bon gros coup de pied plutôt qu'un faux plaquage.
J'ai bon??? 😭