VIDEO. PRO D2. Le rêve a failli virer au cauchemar : Lilian Pichon (USC) a évité le drame, son frère choqué

Pour Lilian Pichon, cette soirée à Nevers devait être un moment de bonheur. Elle restera comme celle d’une frayeur immense, après un plaquage aérien qui a choqué jusqu’à son propre frère.

Une image qui glace tout le monde

Vendredi dernier à Nevers, l’US Carcassonne a tremblé. Pas seulement à cause du score, mais surtout en voyant son jeune ailier Lilian Pichon s’écrouler lourdement après un choc glaçant.

Peu après l'heure de jeu, le Carcassonnais, qui jouait son premier match en deuxième division, a été fauché dans les airs par le pilier Kamaliele Tufele.

Le silence est tombé dans le stade du Pré Fleuri. Lilian Pichon est resté de longues secondes immobile au sol. Les images, rapidement relayées sur les réseaux sociaux, ont choqué tous les amoureux du rugby. Même ses coéquipiers ont cru au pire.

L'attentat du soir durant Nevers-Carcassonne...

🟥 Carton rouge logique pour Tufele, le gaucher de l'USON, et on espère que les nouvelles seront rassurantes pour Lilian Pichon #USONUSC #ProD2 pic.twitter.com/s9wJPwyCG9 September 13, 2025

“J’ai cru qu’il était mort”

Parmi eux, son frère Gaëtan, également joueur mais pas sur la feuille de match ce soir-là. "On n’est pas passés loin du drame. C’était assez compliqué à vivre et à voir".

Encore bouleversé, il n’a pas mâché ses mots via La Dépêche : “J’ai cru qu’il était mort… Maintenant, j’espère qu’on ne va pas laisser passer ça et qu’il va y avoir une grosse sanction. Parce que ce n’est pas anodin et qu’on ne sait pas ce qu’il va se passer plus tard pour mon frère qui a subi une très grosse commotion.”

Exclusion immédiate et commission de discipline

L’arbitre n’a pas hésité : carton rouge direct pour Tufele. Le joueur de Nevers est convoqué devant la Commission de discipline le 24 septembre. Gaëtan attend une réponse forte, à la hauteur de la gravité du geste.

Quelques nouvelles de Lilian Pichon qui était de retour à Domec ce matin pour assister à l’entraînement du groupe pro…



Après quelques examens complémentaires, il tenait à vous laisser un message… 💛 pic.twitter.com/bnRa23R3Ve — US Carcassonne⚔ (@us_carcassonne) September 15, 2025

Heureusement, plus de peur que de mal pour Lilian Pichon. L’ailier a donné des nouvelles rassurantes malgré une commotion importante. Mais la frayeur restera sans doute gravée. Pour Carcassonne, ce match de Pro D2 restera comme celui des grands débuts d’un gamin du cru… qui ont bien failli virer au cauchemar.