VIDEO. PRO D2. Le rêve a failli virer au cauchemar : Lilian Pichon (USC) a évité le drame, son frère choqué
Le témoignage glaçant de Gaëtan Pichon résume l’effroi qui a parcouru le stade du Pré Fleuri vendredi soir. Crédit image : Screenshot CANAL+ Sport
Pour Lilian Pichon, cette soirée à Nevers devait être un moment de bonheur. Elle restera comme celle d’une frayeur immense, après un plaquage aérien qui a choqué jusqu’à son propre frère.

Une image qui glace tout le monde

Vendredi dernier à Nevers, l’US Carcassonne a tremblé. Pas seulement à cause du score, mais surtout en voyant son jeune ailier Lilian Pichon s’écrouler lourdement après un choc glaçant.

Peu après l'heure de jeu, le Carcassonnais, qui jouait son premier match en deuxième division, a été fauché dans les airs par le pilier Kamaliele Tufele.

Le silence est tombé dans le stade du Pré Fleuri. Lilian Pichon est resté de longues secondes immobile au sol. Les images, rapidement relayées sur les réseaux sociaux, ont choqué tous les amoureux du rugby. Même ses coéquipiers ont cru au pire.

“J’ai cru qu’il était mort”

Parmi eux, son frère Gaëtan, également joueur mais pas sur la feuille de match ce soir-là. "On n’est pas passés loin du drame. C’était assez compliqué à vivre et à voir".

Encore bouleversé, il n’a pas mâché ses mots via La Dépêche : “J’ai cru qu’il était mort… Maintenant, j’espère qu’on ne va pas laisser passer ça et qu’il va y avoir une grosse sanction. Parce que ce n’est pas anodin et qu’on ne sait pas ce qu’il va se passer plus tard pour mon frère qui a subi une très grosse commotion.”

Exclusion immédiate et commission de discipline

L’arbitre n’a pas hésité : carton rouge direct pour Tufele. Le joueur de Nevers est convoqué devant la Commission de discipline le 24 septembre. Gaëtan attend une réponse forte, à la hauteur de la gravité du geste.

Heureusement, plus de peur que de mal pour Lilian Pichon. L’ailier a donné des nouvelles rassurantes malgré une commotion importante. Mais la frayeur restera sans doute gravée. Pour Carcassonne, ce match de Pro D2 restera comme celui des grands débuts d’un gamin du cru… qui ont bien failli virer au cauchemar.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires

52 semaines me semble une bonne sanction...

  • il y a 4 secondes

Derniers articles

 News
Lourde suspension à prévoir ? Un homme de base de Provence Rugby pourrait ne plus rejouer jusqu’en 2026
News
RUGBY. Brive, cette équipe de ProD2 qui ''pourrait faire la bagarre'' avec les Sharks ou les Hurricanes
News
Pro D2. Vannes – Provence : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le premier test XXL des Bretons ?
News
Vos matchs de Rugby France/Angleterre et Toulon/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?
News
PRO D2. ''La 15e équipe de TOP 14'' a pris ''une petite fessée'', réactions opposées après le succès d'Agen sur le FCG
News
La PRO D2 parmi les meilleurs championnats du monde ? Ce technicien reconnu en est persuadé
News
PROD2. Terrible coup dur et spectre d'une fin de saison pour le facteur X du FC Grenoble
News
VIDEO. 1m96 pour 140kg et des caramels à faire tomber les dents : le Uini Atonio australien débarque en France
News
Rugby non-stop cette semaine ! Vos matchs France/Irlande et Toulouse/USAP à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Vidéos
VIDÉO. Colomiers cartonne, Biarritz explose : Bouhraoua sort la sulfateuse après le naufrage