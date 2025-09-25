Brive – Grenoble : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce choc de Pro D2 ?

Brive veut se relever après sa désillusion à Biarritz, mais Grenoble débarque avec de solides ambitions. Un duel typique de Pro D2 à savourer vendredi soir en direct sur Canal+ Sport.

Brive n’a pas eu le temps de savourer son début de saison réussi.

Après deux victoires inaugurales et une première place au classement, les Corréziens ont chuté lourdement à Biarritz. Une défaite sans bonus qui a laissé des traces, aussi bien dans les têtes que dans l’infirmerie. Vendredi soir, au Stadium, ils ont l’occasion idéale de réagir devant leur public face à un gros morceau : Grenoble.

𝐕𝐞𝐧𝐝𝐫𝐞𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐢𝐫, 𝐜’𝐞𝐬𝐭 𝐚𝐮 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐢𝐮𝐦 𝐪𝐮𝐞 𝐜̧𝐚 𝐬𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐞 🏟📍🔥



Préparez votre soirée : buvettes, animations en collaboration avec #lavieestunefete, musique, food-trucks et bien sûr match des ⚫️&⚪️…



Toutes les infos ➡️ https://t.co/wzfOoNnTU3 pic.twitter.com/zsduQbITgY — CA Brive Rugby (@CABCLRUGBY) September 24, 2025

Un horaire idéal pour les suiveurs

La rencontre aura lieu le vendredi 26 septembre à 21h et sera diffusée en direct sur Canal+ Sport. Un horaire de prime time pour un choc qui oppose deux habitués du haut de tableau, et qui pourrait donner quelques indications sur les forces en présence dans cette Pro D2.

Les hommes de David Darricarrère devront corriger le tir après une prestation brouillonne à Aguiléra. L’attitude et la discipline seront scrutées de près, tout comme la capacité du CAB à proposer un jeu offensif plus ambitieux. L’infirmerie s’allège peu à peu, avec des retours importants dans le groupe (Venter, Pimienta, Malaterre), mais quelques cadres restent incertains (Dridi, Affane, Cros).

💥 𝐋’𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐭𝐞́ 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐞 𝐚̀ 𝐉-𝟐 𝐝𝐮 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 !



Nos Noir & Blanc enchaînent les séances avec détermination.

Hier Rémi Aiguebonne, arbitre de Top 14 et de Pro D2, est venu participer aux ateliers de travail.



💪🖤🤍 pic.twitter.com/w9HQ3fBKlH September 24, 2025

Une attaque de feu

En face, Grenoble n’a rien perdu de son efficacité. Malgré une intersaison mouvementée, le FCG a démarré fort avec des succès à Oyonnax et à domicile contre Aurillac et Nevers. Seule ombre au tableau : une défaite à Agen. Mais avec plus de 100 points inscrits depuis le début de saison, l’attaque iséroise a de quoi inquiéter. Romain Trouilloud, déjà sur le podium des meilleurs réalisateurs du championnat, sera l’une des armes majeures des visiteurs.

TOULOUSE. Après l'échec des cadres à Montpellier, Ugo Mola va-t-il lancer ses jeunes pousses face à Castres ?

Historiquement, ce duel est souvent indécis. À domicile, Brive s’est toujours montré solide face aux Isérois, mais Grenoble a déjà prouvé par le passé qu’il savait voyager. Le Stadium promet donc une belle ambiance et un affrontement serré.

Rendez-vous vendredi soir sur Canal+ Sport à 21h pour suivre ce Brive – Grenoble, déjà important pour les deux formations.