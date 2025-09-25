Brive – Grenoble : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce choc de Pro D2 ?
Pro D2 : Brive en quête de rachat contre Grenoble. crédit photo : screenshot ProD2
Brive veut se relever après sa désillusion à Biarritz, mais Grenoble débarque avec de solides ambitions. Un duel typique de Pro D2 à savourer vendredi soir en direct sur Canal+ Sport.

Brive n’a pas eu le temps de savourer son début de saison réussi.

Après deux victoires inaugurales et une première place au classement, les Corréziens ont chuté lourdement à Biarritz. Une défaite sans bonus qui a laissé des traces, aussi bien dans les têtes que dans l’infirmerie. Vendredi soir, au Stadium, ils ont l’occasion idéale de réagir devant leur public face à un gros morceau : Grenoble.

Un horaire idéal pour les suiveurs

La rencontre aura lieu le vendredi 26 septembre à 21h et sera diffusée en direct sur Canal+ Sport. Un horaire de prime time pour un choc qui oppose deux habitués du haut de tableau, et qui pourrait donner quelques indications sur les forces en présence dans cette Pro D2.

Les hommes de David Darricarrère devront corriger le tir après une prestation brouillonne à Aguiléra. L’attitude et la discipline seront scrutées de près, tout comme la capacité du CAB à proposer un jeu offensif plus ambitieux. L’infirmerie s’allège peu à peu, avec des retours importants dans le groupe (Venter, Pimienta, Malaterre), mais quelques cadres restent incertains (Dridi, Affane, Cros).

Une attaque de feu

En face, Grenoble n’a rien perdu de son efficacité. Malgré une intersaison mouvementée, le FCG a démarré fort avec des succès à Oyonnax et à domicile contre Aurillac et Nevers. Seule ombre au tableau : une défaite à Agen. Mais avec plus de 100 points inscrits depuis le début de saison, l’attaque iséroise a de quoi inquiéter. Romain Trouilloud, déjà sur le podium des meilleurs réalisateurs du championnat, sera l’une des armes majeures des visiteurs.

Historiquement, ce duel est souvent indécis. À domicile, Brive s’est toujours montré solide face aux Isérois, mais Grenoble a déjà prouvé par le passé qu’il savait voyager. Le Stadium promet donc une belle ambiance et un affrontement serré.

Rendez-vous vendredi soir sur Canal+ Sport à 21h pour suivre ce Brive – Grenoble, déjà important pour les deux formations.

