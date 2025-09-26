TOP 14. Les choix forts de Mola pour la composition : comment Toulouse s’organise pour le derby

Le choc entre Castres et Toulouse approche : malgré plusieurs absents de marque, le staff aligne un XV compétitif où les frères Ntamack, Graou et Willis auront les clés du jeu.

Le Stade Toulousain a dévoilé sa composition pour le derby tant attendu face à Castres ce samedi 27 septembre 2025. Comme souvent, l’infirmerie a dicté certains choix, mais le staff a tout de même aligné une équipe compétitive pour ce choc au parfum toujours particulier.

Blair Kinghorn est à l’aile, associé à Ramos à l'arrière et Barassi de l'autre côté. Les supporters souffleront aussi en voyant le nom de Théo Ntamack sur la feuille. Le troisième ligne, touché à la tête à Clermont, a passé tous les protocoles et formera une solide paire avec Jack Willis, capitaine du soir.

De son côté, Banos, malgré ses points de suture au cuir chevelu, tient sa place. Tandis que Brennan et Flament sont dans la cage. Pas de Meafou pour ce derby.

Gros hématome pour Delibes

L’absence de Delibes, victime d’un gros hématome à la main, s’ajoute à celles de Colombe, Castro-Ferreira et Ainu’u. Dupont et Mauvaka, tous deux en rééducation au genou, sont encore spectateurs. Mallez (cervicales) et Épée (cheville) sont aussi indisponibles.

Derrière, Gourgues est titularisé au centre aux côtés de Costes, tandis que Graou mènera le jeu en 9, associé à Romain Ntamack à l’ouverture.

Un banc avec des cartouches prêtes à dynamiter la fin de match

Côté banc, quelques jokers de luxe : Roumat ou encore Marchand seront des atouts précieux pour dynamiser la fin de match. On note aussi la présence du jeune Lacombre, preuve que le staff n’hésite pas à faire confiance aux minots du club.

Faut-il y voir une "punition" pour certains joueurs ou bien la volonté de faire tourner et de donner leur chance à certains éléments ? Chacun aura son avis sur la question. Neti, Cramont et Merkler forment en tout cas la première ligne. Lebel et Saito font partie des finisseurs à l'instar d'Aldegheri.