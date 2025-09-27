TOP 14. La frustration transformée en énergie : le RCT en quête d'un succès à Jean-Dauger avec une solide compo

Frustré par le report face à La Rochelle, Toulon se déplace à Bayonne avec l’envie de marquer les esprits. Un XV remanié, des absents de poids et des retours bienvenus : voici le plan du RCT.

Ce dimanche soir, Toulon retrouve le Top 14 avec un déplacement toujours délicat à Jean-Dauger. Après le report de la rencontre face à La Rochelle, le RCT veut transformer sa frustration en énergie face à une équipe bayonnaise intraitable à domicile.

Le staff toulonnais devra composer sans Matthias Halagahu, opéré du gros orteil et absent pour 4 à 6 mois. Mauvaise nouvelle pour la profondeur en deuxième ligne.

Gabin Villière, victime d’une blessure au doigt et d’une pubalgie, ne reviendra pas avant décembre. Kyle Sinckler, de son côté, n’a pas encore retrouvé le rythme complet des contacts.

Matéo Garcia, également touché au genou, a lui aussi retrouvé ses moyens. De quoi redonner le sourire à Pierre Mignoni pour les semaines à venir.

Toulon peut-il surprendre Bayonne ?

Côté composition, Jaminet occupera l’arrière, entouré de Tuicuvu et Dréan aux ailes. La paire Frisch-Brex tiendra le centre, tandis que Garbisi et White formeront la charnière.

Devant, Ludlam, Mercer et Abadie amènent de l’activité, avec Ribbans (capitaine) et Alainu’uese en deuxième ligne. En première ligne, Brennan, Baubigny et Gigashvili auront fort à faire face au pack basque.

Fin de match explosive : la stratégie des "finisseurs de luxe"

Sur le banc, on note la présence de Damond, Jean-Baptiste Gros, Rebbadj ou encore Ma’a Nonu, toujours précieux pour son expérience. Baptiste Serin pourra dynamiser la fin de match.

Un rendez-vous musclé attend le RCT face à une équipe bayonnaise qui a montré de belles intentions depuis le début de saison.

Le combat promet, et les Toulonnais savent que s’imposer à Jean-Dauger reste un exploit rare.

La rencontre s'annonce intense, avec Bayonne déterminé à défendre son territoire. Les Toulonnais devront se surpasser pour espérer un résultat positif. Chaque minute jouée à Jean-Dauger est un test de résistance.