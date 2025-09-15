La soirée avait mal commencé, elle s’est mal terminée.
Dimanche soir à la Paris La Défense Arena, l’Union Bordeaux-Bègles a pris une énorme claque en ouverture de la 2e journée du Top 14. En 18 minutes, le Racing avait déjà franchi la ligne quatre fois, assommant des Bordelais dépassés (28-3). Le score final (44-32) paraît presque flatteur tant les champions d’Europe sont passés à côté de leur début de match. Et Yannick Bru n’a pas cherché à minimiser l’échec.
Largement battu sur la pelouse du Racing dimanche soir (44-22), l'UBB a notamment manqué son entame. Yannick Bru regrette les attitudes de certains de ses joueurs. pic.twitter.com/LpInVBVWRc— RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 15, 2025
"Un manque d'envie"
Face à la presse, le manager girondin a livré un discours tranchant. Les deux premiers essais, concédait-il, pouvaient relever du coup du sort : un ballon mal maîtrisé, un rebond défavorable. Mais le reste ? "Un manque d’envie et un manque d’implication assez flagrant de certains", lâchait-il, visiblement agacé. Pour un entraîneur qui a bâti sa réputation sur l’engagement et la solidarité, voir son équipe se désunir de la sorte a eu du mal à passer. "J’ai senti une forme de désolidarisation, des choses qu’on n’aime pas voir dans une équipe de rugby."
ARBITRAGE. ''Il n’y a pas ruck'', pourquoi l’essai de Raka a été refusé (et pourquoi Urios n’en revient pas)
Bru a tout de même tenu à protéger certains de ses cadres, notamment les anciens Racingmen Cameron Woki et Boris Palu, qu’il a cités en exemple. Mais le constat est clair : l’UBB a affiché une fébrilité inquiétante dans l’intensité et la conquête, incapable de répondre aux collisions imposées par le Racing.
🏉 Nans Ducuing à la pause sur l'UBB : "Il faut secouer tout ça. C'est dur quand tu as une équipe complètement abattue, que rien ne marche, qu'on sent qu'il n'y a pas de révolte ou c'est maladroit. Ça va être de l'honneur, du respect du maillot, de la fierté."— catourneovale (@catourneovale) September 14, 2025
Canal+#R92UBB pic.twitter.com/Z69iMNrg9l
Plus d'espoir dès la mi-temps
À la mi-temps, les Girondins étaient déjà noyés (8-34). Le discours du staff a été simple : sauver l’honneur et, si possible, viser le bonus défensif. Mission à moitié réussie. Bordeaux a remporté la seconde période (24-10), a retrouvé un semblant de cohésion, mais le mal était fait. "On ne perd que de 12 points un match où on aurait pu être ridicules", résumait Bru, à la fois soulagé de ne pas sombrer totalement et furieux du visage affiché.
L’absence de cadres comme Jalibert, Lucu, Buros ou Moefana a pesé lourd, reconnaissait le manager. Mais pas au point d’excuser le relâchement collectif. "Quand tu n’as pas ta charnière ni Moefana, le meilleur 12 de France, c’est compliqué. Mais ça n’explique pas tout. On doit réfléchir collectivement à ce qu’on a raté dans la semaine."
À Chaban-Delmas, samedi prochain contre Montauban, l’UBB est déjà attendue au tournant. Et Yannick Bru a mis ses hommes devant leurs responsabilités : le champion d’Europe doit vite retrouver l’implication et l’intensité qui font sa force, sous peine de revivre d’autres désillusions.
Jak3192
C'est qui qui a mangé le match ?
Jacques-Tati-en-EDF
C'est frappant, même discours à l'UBB et au ST après deux journées. Mêmes symptômes. Marque à mon sens de saisons extrêmements dures lorsqu'on souhaite se maintenir au haut niveau. Si le système actuel continue les clubs devront de force se constituer en structures financières conséquentes et en effectifs triplés ...
Je ne sais pas où ça s'arrêtera. Dire qu'il va bientôt y avoir la CDM des clubs ...Même si elle est aménagées, on m'enlèvera pas de la tête que les clubs concernés voudront la gagner et que les matchs joués seront à très haute intensité. C'est un peu comme si certains joueurs jouaient une 20 aine de matchs internationaux par saisons ou plus.
Vieille Gloire
Sauf qu’un club a 2 victoires et l’autre 1 !
Après, il me semble pourtant, qu'il a envoyé une grosse équipe juste pour tenter le bonus défensif ?
Ça ne colle pas, je souligne juste avec cette réflexion qu’ils pensaient gagner et qu’ils sont tombés de haut.
Ça arrive…on ne peut pas gagner partout...c'est pas la fin du monde.
Hugo
Tiens, il découvre que quand tu n'as pas tes meilleurs joueurs, c'est plus difficile. On ne l'a pas entendu quand il a rencontré le Stade Toulousain en demie de Champion Cup privé de Ramos, Dupont, Mauvaka, etc.. alors que lui était au complet.
gilbertgilles
Heureusement, il y a un H devant Ugo dans ton post, comme ça on ne peut pas confondre avec le vrai Ugo, celui qui ne dit pas de bêtises!
pascalbulroland
A aucun moment il ne parle des absents comme excuse de la défaite...