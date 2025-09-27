TOP 14. Toulouse humilié, Toulouse surmotivé : pourquoi Guy Novès n’est pas inquiet pour le derby contre Castres

Montpellier a fait trembler les murs du vestiaire toulousain. Mais attention : un Stade blessé, c’est un Stade qui mord. Guy Novès, qui en a vu d’autres, annonce une réplique XXL contre Castres.

Une semaine après la claque reçue à Montpellier, le Stade Toulousain s'apprête à retrouver Castres pour un derby qui s'annonce bouillant. Observateur averti, Guy Novès en a vécu un paquet avec Toulouse. Via L'Equipe, l'ancien manager rouge et noir a tenu à relativiser la défaite, tout en prévenant : la réaction ne se fera pas attendre.



Une défaite qui ne signifie rien... ou presque

« L'ampleur du score n'est pas significative. J'ai déjà pris 70 points, ce qui ne nous a pas empêchés d'être champions d'Europe. Je ne me fais aucun souci pour Toulouse. La réaction va être énorme contre Castres. »

"Un petit coup de pied aux fesses"

L’ancien sélectionneur connaît mieux que quiconque les dynamiques de vestiaire. « Ces joueurs ont besoin d'un petit coup de pied aux fesses de temps en temps. Ça arrive de passer à côté et ils n'ont bénéficié que de trois semaines de préparation. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ugo (Mola) fait son travail. Il est là pour alerter. » Un message clair : pas de panique, Toulouse n’a pas perdu son ADN ni son envie.

Quand la victoire devient un piège

D'autant que la motivation est toujours plus difficile à trouver quand les victoires s'enchaînent. « C'est presque plus dur de motiver ses troupes quand vous gagnez souvent que l'inverse. Quand ça gagne, on dit : attention, le match suivant sera plus dur. Mais les joueurs, eux, ils ont gagné... » analyse Novès.

Castres, le derby qui pique toujours

Défier Toulouse, c'est souvent "le match de l’année", estime 'le Gitan'. Et quand c'est le derby, c'est encore plus explosif. Novès le rappelle : affronter le triple champion de France galvanise forcément l’adversaire. Une intensité qu’il a lui-même vécue lors des quatre Boucliers consécutifs entre 1994 et 1997. « Il y avait tellement d'attente que ça devenait normal de gagner. Quand nous avons perdu en demi-finales l'année suivante, j'ai eu l'impression de redevenir humain. »

Avec la fessée montpelliéraine dans les têtes, les piques dans le vestiaire rapportées par Ntamack et la fierté rouge et noire en jeu, le Stadium risque de vibrer fort ce samedi.

Le message de Novès est limpide : pas d’affolement, juste une promesse. Le Stade Toulousain sait réagir quand il est piqué. Et c’est bien ça qui rend ce derby déjà électrique.