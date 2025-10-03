TOP 14. 3 joueurs du RCT, dont Ollivon, de retour dans la compo pour défier Pau, orphelin de Maddocks

Pour la cinquième journée du Top 14 2025/2026, le RCT devrait pouvoir compter sur plusieurs retours majeurs pour accueillir une formation de Pau ambitieuse.

C’est un match qui pourrait offrir un spectacle alléchant aux amateurs d’ovalie de Mayol. Dans le Var, ce samedi 4 octobre (16h35), le RCT et la Section Paloise se défient dans le cadre de la 5ᵉ journée de Top 14. Pour l’occasion, la formation locale et l’équipe béarnaise comptent quelques absents, mais surtout des retours notables.

Le RCT se renforce

Parmi les joueurs les plus attendus sur la rade, le troisième ligne Charles Ollivon fait son grand retour. Après une rupture d'un ligament croisé du genou droit, il serait enfin apte pour tenir sa place sous les ordres de Pierre Mignoni. Son retour est d’autant plus attendu que ce dernier rentre en course pour un potentiel appel à Marcoussis avec le XV de France, cet automne, et a tout intérêt à se faire remarquer.

Ensuite, deux autres joueurs devraient aussi postuler sur le banc après une période à l’infirmerie. Le pilier droit anglais Kyle Sinckler, blessé à l’avant-bras droit, postule, tout comme le demi d’ouverture Matéo Garcia. Ce dernier a connu quelques inquiétudes liées à une gêne à l’un de ses genoux, mais l’ancien Bordelo-Béglais serait être en mesure de disputer son premier match au RCT, ce samedi.

⚔ 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐎 ⚔



🔙 Ollivon de retour 9 mois plus tard

💥 Priso à droite de la mêlée

⚡️ Rayan Rebbadj à l'aile



Notre partenaire #Kingspan vous présente les 2️⃣3️⃣ 🔴&⚫ pour cette cinquième journée de @top14rugby !#ParceQueToulon #RCTSP pic.twitter.com/FtYRS7zK3l — RCT – Rugby Club Toulonnais (@RCTofficiel) October 3, 2025

Défait de peu à Bayonne (35-32), à cause d’un drop de Joris Segonds dans les ultimes instants, le RC Toulon veut soigner son bilan. Solide sur ses deux premières rencontres, le club varois aimerait s’affirmer un peu plus offensivement. Avant la rencontre, les Varois sont l’avant-dernière plus mauvaise attaque de Top 14 sur ce début de saison. Sans Gaël Dréan et Gabin Villière, ils souhaitent sans doute se rassurer sur cet aspect du jeu.

La Section Paloise en pleine confiance

Même pas peur ! Si la Section Paloise a bien conscience qu’elle se déplace chez un gros poisson. Cependant, les Béarnais comptent bien y figurer avec un tant soit peu d’ambition. Pour cause, ils réalisent un début de saison XXL en Top 14. pour le moment, les Verts sont les dauphins du Stade Toulousain, à égalité de points avec les Rouge et Noir qui ont l’avantage de la différence de points.

Du côté de la composition, l’effectif emmené par Sébastien Piqueronies fait néanmoins toujours face à une cascade de blessures, dont le flux peine à être régulé depuis plus d’un an. Cette semaine, le redoutable arrière australien Jack Maddocks a été mis au repos. Comptant parmi les facteurs X de Pau, sa blessure n’aurait rien de grave, selon la République des Pyrénées, mais le staff aurait préféré le laisser au repos pour ce déplacement. Aymeric Luc prend place à l'arrière pour le remplacer.

Parmi les retours, trois joueurs retrouvent les prés du championnat et joueront pour la première fois de la saison 2025/2026 de Top 14. Ainsi, les deuxièmes lignes Thomas Jolmès, sur le banc, et Rémi Picquette, titularisé en 5, sortent de l’infirmerie. Chez les trois-quarts, le retour à la compétition de l’international samoan Tumua Manu est bienvenu. Face aux forfaits de Maddocks, Laporte et Attissogbe, mais aussi au repos accordé à d’autres éléments, l’Océanien est aligné à l’aile, plutôt qu’au centre.

📋 𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨



🔥 Voici nos 23 Vert et Blanc pour affronter le Rugby Club Toulonnais samedi à 16h35 👇 #RCTSP #TOP14 #HonhaSection pic.twitter.com/LvCxKEvsvA — Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) October 3, 2025

