TOP 14. RCT. 9 mois plus tard, Ollivon signe un retour très attendu : ''il est frais, il est en forme''

Neuf mois après sa blessure, Charles Ollivon va rejouer ce samedi avec le RCT. Un retour très attendu à Mayol face à Pau, sur le banc, pour un come-back en douceur… mais symbolique.

Un come-back attendu

C’est une nouvelle que les supporters toulonnais (et français) attendaient depuis des mois : Charles Ollivon va (enfin) retrouver les terrains ce samedi après-midi, à l’occasion de la réception de la Section Paloise à Mayol (16h35). Neuf mois après sa grave blessure au genou, le troisième-ligne international français prendra place sur le banc des remplaçants pour cette 5e journée de Top 14.

Mentalement, c'est pas facile quand c'est une blessure que tu as déjà connue.

Une reprise en douceur pour le Basque, éloigné des terrains depuis janvier, et qui n’avait pas pu disputer les phases finales la saison dernière. Un crève-cœur pour l’homme aux 46 sélections avec les Bleus, mais aussi pour le XV de la Rade, qui retrouve aujourd’hui un cadre essentiel du vestiaire.

Il a bien travaillé, je pense qu'il va jouer encore plus longtemps. J'espère pour lui. Il est frais, il est en forme.

“Il faut qu’il pense à lui”

Interrogé en conférence de presse ce jeudi, Pierre Mignoni n’a pas caché sa satisfaction de retrouver son numéro 7 : “Il est excité, il est content. On lui a laissé le temps de revenir. Je suis heureux pour lui et heureux pour nous, mais heureux pour lui…”

Le manager du RCT insiste sur l’importance de lui laisser du temps, de ne pas précipiter les choses : “Il faut absolument le laisser tranquille. Il ne sera pas capitaine demain. Il faut qu’il prenne du plaisir, qu’il retrouve les sensations, et puis c’est tout.”

Un impact bien au-delà du terrain

Le retour de Charles Ollivon dépasse le cadre purement sportif. Véritable repère dans le groupe toulonnais, son influence est à la fois technique et mentale. “Son impact sur les autres est énorme”, glisse Mignoni. “Mais là, je lui ai dit : pense à toi.”

Après une rééducation menée avec sérieux, l’ancien capitaine du XV de France revient plus affûté que jamais. Son objectif ? Reprendre du rythme et aider Toulon à franchir un cap dans ce début de saison encore poussif. TOP 14. ''Athlétiquement, il est incroyable'' : le retour du grand Charles Ollivon se préciseUn retour qui ressemble à une première pierre. Et qui pourrait bien peser lourd dans les semaines à venir.